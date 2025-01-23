Опубликовано на канале День ТВ 12 октября 2018 г.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Политические реформы:

– Горбачёв предложил реорганизацию партийного аппарата, что включало сокращение партийных кадров и передачу экономических функций Совету министров.

– Были приняты кадровые решения, затронувшие ключевых политических деятелей.

– Создан новый высший орган власти — Съезд народных депутатов СССР, с переходом на альтернативные выборы.

2. Создание антисоветских структур:

– Появились первые легальные антисоветские организации, такие как Народные фронты в Прибалтике.

– Увеличилось число несанкционированных митингов и формирование клубов перестройки.

3. Экономическая реформа 1987 года:

– Сокращение госзаказа нанесло удар по военно-промышленному комплексу и экономике.

– Предприятия получили право продавать продукцию по договорным ценам, что привело к дефициту товаров массового потребления.

– Резкий рост денежной массы и заработной платы усугубил инфляцию и дефицит товаров.

4. Реформа внешней торговли:

– Отмена монополии внешней торговли привела к падению доходов и увеличению внешнего долга.

– Положительное сальдо внешнеторгового баланса сменилось отрицательным.

5. Кооперативы и их влияние:

– Законы о кооперации способствовали легализации теневой экономики и росту организованной преступности.

– Кооперативы преимущественно развивались за счёт ресурсов государственных предприятий.

6. Социально-экономические последствия:

– Ухудшение товарного обеспечения, рост бюджетного дефицита и недовольства населения.

– Дефицит бюджета к 1989 году достиг 35,5% от ВВП.

Выводы:

- Политические и экономические реформы Горбачёва, хотя и были направлены на модернизацию страны, стали одной из причин её дестабилизации.

- Создание новых политических структур ослабило центральную власть и способствовало росту сепаратизма.

- Экономические реформы привели к дефициту товаров, росту инфляции и ухудшению уровня жизни.