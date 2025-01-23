Первые «плоды» горбачевской перестройки. Выпуск №151. Е.Ю.Спицын История СССР
Опубликовано на канале День ТВ 12 октября 2018 г.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Политические реформы:
– Горбачёв предложил реорганизацию партийного аппарата, что включало сокращение партийных кадров и передачу экономических функций Совету министров.
– Были приняты кадровые решения, затронувшие ключевых политических деятелей.
– Создан новый высший орган власти — Съезд народных депутатов СССР, с переходом на альтернативные выборы.
2. Создание антисоветских структур:
– Появились первые легальные антисоветские организации, такие как Народные фронты в Прибалтике.
– Увеличилось число несанкционированных митингов и формирование клубов перестройки.
3. Экономическая реформа 1987 года:
– Сокращение госзаказа нанесло удар по военно-промышленному комплексу и экономике.
– Предприятия получили право продавать продукцию по договорным ценам, что привело к дефициту товаров массового потребления.
– Резкий рост денежной массы и заработной платы усугубил инфляцию и дефицит товаров.
4. Реформа внешней торговли:
– Отмена монополии внешней торговли привела к падению доходов и увеличению внешнего долга.
– Положительное сальдо внешнеторгового баланса сменилось отрицательным.
5. Кооперативы и их влияние:
– Законы о кооперации способствовали легализации теневой экономики и росту организованной преступности.
– Кооперативы преимущественно развивались за счёт ресурсов государственных предприятий.
6. Социально-экономические последствия:
– Ухудшение товарного обеспечения, рост бюджетного дефицита и недовольства населения.
– Дефицит бюджета к 1989 году достиг 35,5% от ВВП.
Выводы:
- Политические и экономические реформы Горбачёва, хотя и были направлены на модернизацию страны, стали одной из причин её дестабилизации.
- Создание новых политических структур ослабило центральную власть и способствовало росту сепаратизма.
- Экономические реформы привели к дефициту товаров, росту инфляции и ухудшению уровня жизни.