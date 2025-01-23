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Первые «плоды» горбачевской перестройки. Выпуск №151. Е.Ю.Спицын История СССР

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Опубликовано на канале День ТВ 12 октября 2018 г.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Политические реформы:
   – Горбачёв предложил реорганизацию партийного аппарата, что включало сокращение партийных кадров и передачу экономических функций Совету министров.
   – Были приняты кадровые решения, затронувшие ключевых политических деятелей.
   – Создан новый высший орган власти — Съезд народных депутатов СССР, с переходом на альтернативные выборы.

2. Создание антисоветских структур:
   – Появились первые легальные антисоветские организации, такие как Народные фронты в Прибалтике.
   – Увеличилось число несанкционированных митингов и формирование клубов перестройки.

3. Экономическая реформа 1987 года:
   – Сокращение госзаказа нанесло удар по военно-промышленному комплексу и экономике.
   – Предприятия получили право продавать продукцию по договорным ценам, что привело к дефициту товаров массового потребления.
   – Резкий рост денежной массы и заработной платы усугубил инфляцию и дефицит товаров.

4. Реформа внешней торговли:
   – Отмена монополии внешней торговли привела к падению доходов и увеличению внешнего долга.
   – Положительное сальдо внешнеторгового баланса сменилось отрицательным.

5. Кооперативы и их влияние:
   – Законы о кооперации способствовали легализации теневой экономики и росту организованной преступности.
   – Кооперативы преимущественно развивались за счёт ресурсов государственных предприятий.

6. Социально-экономические последствия:
   – Ухудшение товарного обеспечения, рост бюджетного дефицита и недовольства населения.
   – Дефицит бюджета к 1989 году достиг 35,5% от ВВП.

Выводы:
- Политические и экономические реформы Горбачёва, хотя и были направлены на модернизацию страны, стали одной из причин её дестабилизации.
- Создание новых политических структур ослабило центральную власть и способствовало росту сепаратизма.
- Экономические реформы привели к дефициту товаров, росту инфляции и ухудшению уровня жизни.

Источник: https://rutube.ru/video/b97b0eeea14a83040860fa193ffa5c05/
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