НАПРАСНО ДУМАТЬ, ЧТО НАС НИКТО НЕ ВИДИТ. НА НАС ВСЕ СМОТРЯТ

Нельзя вести войну, имея целью переговоры.

Не победу, а переговоры.

Так говорят умные люди, и они правы.

Мы создали БРИКС, мы дали некие обещания, некие надежды Африке, Латинской Америке, Вьетнаму, Монголии, другу Киму… но знаете, что очень заметно?

Что всё это как бы тоже… часть торга. Причем торга не с упомянутыми выше Африкой, Латинской Америкой и далее по списку. А торга с большим и «настоящим» партнёром. Для которого всё это по большому счету и затевалось.

Слишком много протокола во всей этой истории. Слишком мало зримой сути.

Выяснить это можно по одному простому признаку.

Если б Россия всерьез решила бы заново наладить великие дружбы с великим Югом – мы б хотя бы одним глазком посмотрели, как они там теперь живут. Заинтересовались бы ими. Запустили бы по всем телеканалам телепрограммы про них. Направили бы туда множество специальных корреспондентов, которые слали бы нам оттуда вести, как шлют их сплошным потоком из США и Евросоюза.

Проводили бы один за другим огромные фестивали кубинской, монгольской, северокорейской и вьетнамской культуры. И запустили бы наконец свой вариант иначе названной «Нобелевской премии», свой вариант иначе продуманного «Оскара», создали бы свои ценностные иерархии – на паях с Глобальным Югом. Чтоб больше никогда не унижаться под дудку белого господина.

И совместные военные учения с новыми закадычными товарищами проводили бы, где только возможно, как без этого.

Но Россия – в данном смысле – такая барыня, такая барыня.

«Вы хотите дружить с нами? Ой, мы так рады! Запишите вашу фамилию вон в тот журнал посещений! Мы перезвоним!»

Россия даже на другой бок не перевернулась.

Она так и продолжает глядеть влюбленными глазами на «белую христианскую Европу», «реднеков Трампа», самого Трампа и на всю прочую эту остобрыдлую компанию. Включите любое ток-шоу, послушайте, о чем там идёт речь, какие имена произносятся. Сколько раз мы услышим в наших новостных программах про Макрона, Шольца и прибалтийских министров обороны и сколько раз – про глав Монголии, Лаоса или про наших новых африканских друзей.

Мы ж едва знаем, кто там правит в тех странах, что пришли или встали в очередь в БРИКС. Ну если не считать Мадуро (он колоритный) и ещё парочку, которых просто невозможно не разглядеть, потому что они управляют странами, где живёт по миллиарду человек.

Мы даже не попытались разобраться, какие у них ценности, какие у них интересы, что они нынче поют, что читают, во что играют, под что пляшут.

Мы так и не сформулировали миру большое послание, за которое сами готовы всерьез нести ответственность. Послание если не о нашей общей, вселенского масштаба цели, то хотя бы о собственной.

Чего хотим-то?

Мы знаем?

Так, чтоб у любого чиновника от зубов отлетало и школьники помнили наизусть?

…А вот Трамп знает, чего мы хотим.

Мы хотим «сделку».

Он поэтому так с нами и разговаривает. Как мы того заслуживаем.

«Хотите сделку? Я дам вам сделку».

Он ни одной минуты не верит в нашу «идеологию» (у нас её нет), в наши новые «дружбы» (ха-ха), в наши всемирные перспективы по установке новых правил планетарного общежития (хо-хо).

Он прагматик. Кого видит, с тем и говорит.

А видит он тень «европейского мира», которая хочет «вернуть, как было» и снова стать «частью» их «белой цивилизации».

Он ошибается?

Ну так давайте покажем ему, что он ошибается.

Он не ошибается?

…Тогда грустно.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия декларирует создание новых международных альянсов (БРИКС), но фактически не проявляет глубокого интереса к странам Глобального Юга.

2. Отсутствие реальных действий по укреплению связей с новыми партнерами:

- Нет телепрограмм о странах-партнерах

- Не проводятся культурные фестивали

- Минимальное освещение жизни стран БРИКС в российских СМИ

3. Продолжение ориентации на "белую христианскую Европу" и западных политиков вместо развития отношений с новыми союзниками.

4. Трамп воспринимает Россию как прагматичного партнера, готового на "сделку", а не как идеологического оппонента.

5. Россия не сформулировала четкого глобального послания миру и собственных стратегических целей.

Вывод:

Статья критикует поверхностный подход России к международным отношениям. Автор указывает, что декларируемая многополярность остается лишь риторикой, а реальной глубины в новых международных связях нет. Трамп рассматривается как прагматик, который точно считывает истинные намерения России – желание вернуться в орбиту западного влияния, а не создать принципиально новую систему международных отношений.

Ключевая мысль: России не хватает искренности в построении многополярного мира, она продолжает смотреть в сторону Запада, несмотря на декларации об альтернативных альянсах.