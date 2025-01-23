Трамп угрожает России новыми санкциями и введением новых тарифов на российские товары поставляемые в США "если Россия не завершит СВО".Это мы уже проходили при Байдене."Россия помогала США выигрывать вторую мировую войну". Так все и было.Сделка по Украине проста – ее условия еще летом прошлого года были озвучены Путиным.Попытки изменить позицию РФ путем примитивных угроз вряд ли приведут Трампа к желаемому.