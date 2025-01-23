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Любитель русского народа

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Трамп угрожает России новыми санкциями и введением новых тарифов на российские товары поставляемые в США "если Россия не завершит СВО".
Это мы уже проходили при Байдене.

"Россия помогала США выигрывать вторую мировую войну". Так все и было.

Сделка по Украине проста – ее условия еще летом прошлого года были озвучены Путиным.
Попытки изменить позицию РФ путем примитивных угроз вряд ли приведут Трампа к желаемому.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9626477.html
Метки: война на украине, Путин, Россия, США, Трамп
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 33046 28148
    марина два часа назад

      Трамп нас любит,хоть кто-то любит русский народ .
      А так-то у нас беда -все продают за 30 сребников.
      “Президенты Азербайджана и Украины, Ильхам Алиев и Владимир Зеленский, встретились на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

      Встреча была демонстративно тëплой.

      “В ходе беседы были обсуждены связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности”, — сказано в публикации официальных СМИ.

      Владимир Зеленский выразил Ильхаму Алиеву соболезнования в связи с крушением самолета “Азербайджанских авиалиний” и, если верить СМИ, сказал буквально следующее: “Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить еë говорить правду”…
      п.с. странно ,но всех наших братков ,которых русские подняли ,помыли,научили ,построили им заводы и театры вдруг оказались в стане Трампов,Макронов,Карлов..
      У Трампа весь перформанс на внутреннюю аудиторию, и отчасти на сателлитов

      наши сентименты их никогда не волновали и не будут, это проблемы Кремля, а не Белого дома.
      У нас две разные ВОВ .Мы боролись против агрессии Запада (всего).живущего хорошо только тогда,когда сьедает очередное гос-во или цивилизацию и были нужны им ,пока слабели ,как им хотелось в борьбе с Германией и союзними их..Как только стали побеждать ,они тут же спасли Германию,как сегодня Киев хотят,от полного переформатирования..А они сами боролись против Японии ,которая посмела претендовать на их кусок ,именно за помощь в победе над Японией они и благодарны.

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      • 137 129
        Сергеймарина 22 мин. назад

          Вкусовые предпочтенья даются при рождении, Байден любил Украину. И что с этого украинцам, пустили на фарш. Что русским от любви Трампа? Возможно начнут втирать какие плохие китайци. Вся их любовь с интересом. Нам что от этого?

          • 33046 28148
            маринаСергей три минуты назад

              Извините Сергей ,но вы надеюсь не серьезно про любоФФФ Байдена к Украине..Так же и я с иронией про Любоффф Трампа к РИ,ибо всем текстом (в исполнении Проханова,я как раз и показываю ,что это в принципе противоестественно для цивилизации ж/саксов /атлантистами их еще называют.Что это его перфоманс ,как и 100 укзов -это блеф для местных его тупых избирателей,всех этих ковбоев и менеджеров.Разве вы не читали меня хоть немного ,я же презираю мягко сказать эту цивилизацию за их ,противную Богу и нормальным человекам ,хоть немного приближенных к Богу,-позицию,что они имеют право жрать всех остальных в мире ,только потому ,что они сильней и так решили.
              Они не изменятся никогда ,пока живы.Но почему ,ответьте мне ,возможно психология мужчин иная,преклонение перед Америкой,Западом в целом ,т.е. их сегодняшней силой,так распространена в нашей, Богом любимой, Отчизне .Еще сильнее, хотите более чем,- в прежних республиках СССР..Может оттого ,что сильных уважают и этот термин “уважают “я ,как личность беру в кавычки,но у мужчин это вроде иначе.Потому,как слабых бьют..
              нужно видеть человека в общем контексте ,не по отдельным словам и тогда не нужно будет подчиняться влиянию сидящих здесь хитрованов..

        • 33046 28148
          марина час назад

            Все ждут от России бескорыстия, но сами не готовы делать для нас ничего бескорыстно, не считают зачастую русских за равных, хотя и требуют себе помогать. Увы, это так, поскольку русские слишком добренькие. Но выход есть. Он очень прост: заботиться прежде всего о самих себе, а с остальными взаимодействовать на основе прочных национальных интересов. Так ведут себя англосаксы, за что их многие в мире не любят, но уважают больше, чем… русских. Единственный способ изменить это – сделать из России конфетку. Для этого – русские не англосаксы – даже не надо никого грабить и устраивать мировые войны.
            Речь идёт, таким образом, о фундаментальной, системной для России проблеме, от нашего отношения к которой зависит будущее страны и народа. Поскольку этому безнадёжному идеализму желающий уничтожить Россию Запад противопоставляет совершенно другую философию. Её довёл до совершенства в XIX веке 3-й виконт Палмерстон, долгое время стоявший у руля Британии:
            У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг – защищать эти интересы.

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          • 29622 27574
            жора шапов час назад

              Мадам, а в чём (или как) выражено это уважение ? – “Так ведут себя англосаксы, за что их многие в мире не любят, но уважают больше, чем… русских.” – Ваше.
              Поясните, плиз.

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