Любитель русского народа
Трамп угрожает России новыми санкциями и введением новых тарифов на российские товары поставляемые в США "если Россия не завершит СВО".
Это мы уже проходили при Байдене.
"Россия помогала США выигрывать вторую мировую войну". Так все и было.
Сделка по Украине проста – ее условия еще летом прошлого года были озвучены Путиным.
Попытки изменить позицию РФ путем примитивных угроз вряд ли приведут Трампа к желаемому.
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Трамп нас любит,хоть кто-то любит русский народ .
А так-то у нас беда -все продают за 30 сребников.
“Президенты Азербайджана и Украины, Ильхам Алиев и Владимир Зеленский, встретились на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Встреча была демонстративно тëплой.
“В ходе беседы были обсуждены связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности”, — сказано в публикации официальных СМИ.
Владимир Зеленский выразил Ильхаму Алиеву соболезнования в связи с крушением самолета “Азербайджанских авиалиний” и, если верить СМИ, сказал буквально следующее: “Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить еë говорить правду”…
п.с. странно ,но всех наших братков ,которых русские подняли ,помыли,научили ,построили им заводы и театры вдруг оказались в стане Трампов,Макронов,Карлов..
У Трампа весь перформанс на внутреннюю аудиторию, и отчасти на сателлитов
наши сентименты их никогда не волновали и не будут, это проблемы Кремля, а не Белого дома.
У нас две разные ВОВ .Мы боролись против агрессии Запада (всего).живущего хорошо только тогда,когда сьедает очередное гос-во или цивилизацию и были нужны им ,пока слабели ,как им хотелось в борьбе с Германией и союзними их..Как только стали побеждать ,они тут же спасли Германию,как сегодня Киев хотят,от полного переформатирования..А они сами боролись против Японии ,которая посмела претендовать на их кусок ,именно за помощь в победе над Японией они и благодарны.
Вкусовые предпочтенья даются при рождении, Байден любил Украину. И что с этого украинцам, пустили на фарш. Что русским от любви Трампа? Возможно начнут втирать какие плохие китайци. Вся их любовь с интересом. Нам что от этого?
Извините Сергей ,но вы надеюсь не серьезно про любоФФФ Байдена к Украине..Так же и я с иронией про Любоффф Трампа к РИ,ибо всем текстом (в исполнении Проханова,я как раз и показываю ,что это в принципе противоестественно для цивилизации ж/саксов /атлантистами их еще называют.Что это его перфоманс ,как и 100 укзов -это блеф для местных его тупых избирателей,всех этих ковбоев и менеджеров.Разве вы не читали меня хоть немного ,я же презираю мягко сказать эту цивилизацию за их ,противную Богу и нормальным человекам ,хоть немного приближенных к Богу,-позицию,что они имеют право жрать всех остальных в мире ,только потому ,что они сильней и так решили.
Они не изменятся никогда ,пока живы.Но почему ,ответьте мне ,возможно психология мужчин иная,преклонение перед Америкой,Западом в целом ,т.е. их сегодняшней силой,так распространена в нашей, Богом любимой, Отчизне .Еще сильнее, хотите более чем,- в прежних республиках СССР..Может оттого ,что сильных уважают и этот термин “уважают “я ,как личность беру в кавычки,но у мужчин это вроде иначе.Потому,как слабых бьют..
нужно видеть человека в общем контексте ,не по отдельным словам и тогда не нужно будет подчиняться влиянию сидящих здесь хитрованов..
Все ждут от России бескорыстия, но сами не готовы делать для нас ничего бескорыстно, не считают зачастую русских за равных, хотя и требуют себе помогать. Увы, это так, поскольку русские слишком добренькие. Но выход есть. Он очень прост: заботиться прежде всего о самих себе, а с остальными взаимодействовать на основе прочных национальных интересов. Так ведут себя англосаксы, за что их многие в мире не любят, но уважают больше, чем… русских. Единственный способ изменить это – сделать из России конфетку. Для этого – русские не англосаксы – даже не надо никого грабить и устраивать мировые войны.
Речь идёт, таким образом, о фундаментальной, системной для России проблеме, от нашего отношения к которой зависит будущее страны и народа. Поскольку этому безнадёжному идеализму желающий уничтожить Россию Запад противопоставляет совершенно другую философию. Её довёл до совершенства в XIX веке 3-й виконт Палмерстон, долгое время стоявший у руля Британии:
У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг – защищать эти интересы.
Мадам, а в чём (или как) выражено это уважение ? – “Так ведут себя англосаксы, за что их многие в мире не любят, но уважают больше, чем… русских.” – Ваше.
Поясните, плиз.