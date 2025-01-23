Видеокурс «Сила намерения» с Валерием и Светозаром Синельниковыми https://clck.ru/38Sd8c► Видеокурс «Законы Мироздания» https://clck.ru/3FTgF2Книга «Сила намерения» https://clck.ru/37DFke

#желаниячеловека #потребностичеловека #силанамерения #валерийсинельников

В сегодняшнем выпуске поговорим о том, какие запреты мешают нам получить желаемое в жизни. Разберем, rак научиться слышать и удовлетворять свои потребности и поговорим как научиться желать осознанно. Ответ вы найдете в сегодняшней выпуске. Подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте свои вопросы под видео.

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‍ Немного обо мне:

Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».

Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.

Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.

На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!

Здравия Вам!!!

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Закон Свободы Воли:

- Каждое желание и намерение имеет силу закона

- Человек является частью божественного сознания

- Мысли и желания обладают материализующей энергией

2. Иерархия желаний (от высших к низшим):

- Духовные потребности

- Душевные потребности (общение, самореализация)

- Физические потребности

3. Этапы реализации намерения:

- Осознание желания

- Формирование намерения

- Проработка внутренних препятствий

- Трансформация ограничивающих убеждений

4. Ключевые принципы:

- Осознанность желаний

- Ответственность за свой выбор

- Внутренняя работа над собой

- Преодоление внутренних барьеров

Вывод:

Успешная реализация желаний требует осознанного подхода, духовной зрелости и последовательной внутренней работы над собственными убеждениями и ограничениями. Человек способен материализовать свои намерения, правильно выстраивая иерархию желаний и преодолевая внутренние препятствия.