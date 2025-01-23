Друзья, а что если я вам скажу что Иван Васильевич это титул, а не имя и отчество наших царей. Я эту версию в голове держал долго и Василий как Базелевс, греческий термин монарха, мы с вами обговаривали. Но ведь я вам говорю не только про Базилевса-Василия, а про Ивана Васильевича. Иван Васильевич или Иоанн Базилевс это полный титул. И тому я нашёл письменное доказательство.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Иван Васильевич - это не имя и отчество, а титул правителя.

2. Базилевс (василевс) - греческий термин, обозначающий суверенного монарха, использовавшийся для титулования царей Древней Греции и Византийский империи.

3. Автор рассматривает медаль с изображением византийского императора Иоанна VII Палеолога как ключевой артефакт.

4. На медали представлен портрет императора с характерной шляпой, верхом на коне, с луком и стрелами.

5. Надпись на медали гласит: "Иоаннис базилевс каи автократор ромейн о палеолог" - что переводится как "Иоанн, Божьей милостью государь, базилевс и самодержец римлян, Палеолог".

6. Автор проводит параллели между византийским и русскими титулами, указывая на схожесть традиций титулования.

7. Подчеркивается, что порядковые номера правителей (например, Иван IV) были придуманы позже историками.

Вывод:

Лекция предлагает нетрадиционный взгляд на происхождение и значение титула "Иван Васильевич", рассматривая его не как личное имя, а как официальный титул правителя. Автор использует исторические артефакты, в частности медаль с изображением византийского императора, чтобы подтвердить свою гипотезу о происхождении и значении титула. Основная идея состоит в том, что русская монархическая традиция заимствована из византийских практик титулования и государственного устройства.