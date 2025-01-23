Комментарий редакции

В ноябре 2024 года, в Екатеринбурге состоялся Мужской ВАР – Мужской СБОР – Мужской затвор. На котором собирались мужчины, чтобы в современных реалиях стать успешными во всех направлениях.Через познание своих ресурсов (телесных, душевных, духовных), увеличение объема внимания, через тренировку и усиление всего вышеперечисленного, уметь складывать не в ущерб себе и другим, а на благо себя и всех. Чтобы стать человеком новой Эры.Быть добру!—————————————-ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/—————————————-«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!—————————————-МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:http://slavradio.orghttps://plvideo.ru/@slavradio/https://vk.com/slavradio_orghttps://ok.ru/slavradiohttps://t.me/SlavRadio_orghttps://zen.yandex.ru/slavradio_orghttps://bastyon.com/slavradiohttps://clck.ru/3FZtW7https://rutube.ru/channel/23938023/—————————————-Сделаем вместе Мир лучше!—————————————-Внимание!Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.

Тезисы мероприятия "Мужской Вар" в Екатеринбурге 2024:

1. Участники: 35 мужчин из разных регионов России (Калининград, Абакан, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург)

2. Основные цели мероприятия:

- Самопознание

- Преодоление страхов

- Развитие личностного потенциала

- Объединение мужчин

- Работа над собой физически и психологически

3. Ключевые практики:

- Физические тренировки

- Психологические игры

- Работа в круге

- Практика преодоления себя (например, стояние на гвоздях)

- Борьба и физический контакт

4. Главные результаты:

- Личностная трансформация участников

- Создание братского сообщества

- Переосмысление жизненных целей

- Развитие взаимоподдержки

5. Перспективы развития:

- Распространение мероприятий по регионам

- Создание системы взаимодействия между участниками

- Развитие общественных инициатив

Вывод: Мероприятие представляет собой интенсивную мужскую программу личностного роста, направленную на физическое, психологическое и духовное развитие участников через коллективные практики и преодоление личных ограничений.