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Итоги Мужского Вара. Екатеринбург 2024.

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В ноябре 2024 года, в Екатеринбурге состоялся Мужской ВАР – Мужской СБОР – Мужской затвор. На котором собирались мужчины, чтобы в современных реалиях стать успешными во всех направлениях.

Через познание своих ресурсов (телесных, душевных, духовных), увеличение объема внимания, через тренировку и усиление всего вышеперечисленного, уметь складывать не в ущерб себе и другим, а на благо себя и всех. Чтобы стать человеком новой Эры.

Быть добру!


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Комментарий редакции

Тезисы мероприятия "Мужской Вар" в Екатеринбурге 2024:

1. Участники: 35 мужчин из разных регионов России (Калининград, Абакан, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург)

2. Основные цели мероприятия:
- Самопознание
- Преодоление страхов
- Развитие личностного потенциала
- Объединение мужчин
- Работа над собой физически и психологически

3. Ключевые практики:
- Физические тренировки
- Психологические игры
- Работа в круге
- Практика преодоления себя (например, стояние на гвоздях)
- Борьба и физический контакт

4. Главные результаты:
- Личностная трансформация участников
- Создание братского сообщества
- Переосмысление жизненных целей
- Развитие взаимоподдержки

5. Перспективы развития:
- Распространение мероприятий по регионам
- Создание системы взаимодействия между участниками
- Развитие общественных инициатив

Вывод: Мероприятие представляет собой интенсивную мужскую программу личностного роста, направленную на физическое, психологическое и духовное развитие участников через коллективные практики и преодоление личных ограничений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6jbUj2Oq6tw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1837 1525
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,,,PrrriveTT,,,

      Философское СЛОВО-БЛУДИЕ…
      АБСТРАКЦИЯ ни-о-чём…
      единое НИ-что – В-каждом…
      ОчереДНОе – что-то НЕзначащее…
      из философской БАЛТАЛОГИИ состоящее…
      * Говорящие,как НЕ-настоящие…..
      …КАК под МЕТОДику ВНУШЕНИЯ попавшие…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      и “ТАКОГО” всё Больше-и-БОЛЬШЕ – в России СТАНОВИТСЯ…
      НАВЯЗЫВАЕТСЯ – “ЧТО-то” – социУМ(ы)ZОМБИрующее…
      “ЧЕМ-то” АБСТРАКТНЫМ – БЕРУТ “в-плен” Сознани(я)е…
      …как-будто-бы ОТ-ЧЕГО-то – ОТВЛЕКАЮТ внимани(я)е…
      :-( В какую-то “ПУСТОТУ” – СоциУМ(ы)”ВТЯГИВАЮТ”…
      :-( какую-то ФИЛОСОФскую–”РЕЛИГИЮ” – России НАВЯЗЫВАЮТ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ! ВСЯ Проблема В-ТОМ,что “ЭТАКОЕ” – по-сути НИ-о-чём!
      ! ОНИ сами НЕ осознают,как “ЧЕМ-то” – ИХ “поРАБощают”…
      ! Словестным слово-БЛУДием – их “ОКОРМЛЯЮТ…
      ! их “ЧЕМ-то” НЕВИДИМЫМ,как И вера – ZOМБИруют…..
      -> “ТАКИМ” – НЕЛЬЗЯ доверять – вот что Нужно сказать!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - ВСЕ “посвящённые-окормлённые” – НЕ “верещите”…
      :-) просто поДУМАЙте И – в Здравомыслии ЖИВИте…
      (ну И – “паранжи”=НИКи СНИМИТЕ и Говорите…)

      – Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канада. 23-1-25

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