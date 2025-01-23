Итоги Мужского Вара. Екатеринбург 2024.
В ноябре 2024 года, в Екатеринбурге состоялся Мужской ВАР – Мужской СБОР – Мужской затвор. На котором собирались мужчины, чтобы в современных реалиях стать успешными во всех направлениях.
Через познание своих ресурсов (телесных, душевных, духовных), увеличение объема внимания, через тренировку и усиление всего вышеперечисленного, уметь складывать не в ущерб себе и другим, а на благо себя и всех. Чтобы стать человеком новой Эры.
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Комментарий редакции
Тезисы мероприятия "Мужской Вар" в Екатеринбурге 2024:
1. Участники: 35 мужчин из разных регионов России (Калининград, Абакан, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург)
2. Основные цели мероприятия:
- Самопознание
- Преодоление страхов
- Развитие личностного потенциала
- Объединение мужчин
- Работа над собой физически и психологически
3. Ключевые практики:
- Физические тренировки
- Психологические игры
- Работа в круге
- Практика преодоления себя (например, стояние на гвоздях)
- Борьба и физический контакт
4. Главные результаты:
- Личностная трансформация участников
- Создание братского сообщества
- Переосмысление жизненных целей
- Развитие взаимоподдержки
5. Перспективы развития:
- Распространение мероприятий по регионам
- Создание системы взаимодействия между участниками
- Развитие общественных инициатив
Вывод: Мероприятие представляет собой интенсивную мужскую программу личностного роста, направленную на физическое, психологическое и духовное развитие участников через коллективные практики и преодоление личных ограничений.
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Философское СЛОВО-БЛУДИЕ…
АБСТРАКЦИЯ ни-о-чём…
единое НИ-что – В-каждом…
ОчереДНОе – что-то НЕзначащее…
из философской БАЛТАЛОГИИ состоящее…
* Говорящие,как НЕ-настоящие…..
…КАК под МЕТОДику ВНУШЕНИЯ попавшие…
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и “ТАКОГО” всё Больше-и-БОЛЬШЕ – в России СТАНОВИТСЯ…
НАВЯЗЫВАЕТСЯ – “ЧТО-то” – социУМ(ы)ZОМБИрующее…
“ЧЕМ-то” АБСТРАКТНЫМ – БЕРУТ “в-плен” Сознани(я)е…
…как-будто-бы ОТ-ЧЕГО-то – ОТВЛЕКАЮТ внимани(я)е…
:-( В какую-то “ПУСТОТУ” – СоциУМ(ы)”ВТЯГИВАЮТ”…
:-( какую-то ФИЛОСОФскую–”РЕЛИГИЮ” – России НАВЯЗЫВАЮТ…
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! ВСЯ Проблема В-ТОМ,что “ЭТАКОЕ” – по-сути НИ-о-чём!
! ОНИ сами НЕ осознают,как “ЧЕМ-то” – ИХ “поРАБощают”…
! Словестным слово-БЛУДием – их “ОКОРМЛЯЮТ…
! их “ЧЕМ-то” НЕВИДИМЫМ,как И вера – ZOМБИруют…..
-> “ТАКИМ” – НЕЛЬЗЯ доверять – вот что Нужно сказать!
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- ВСЕ “посвящённые-окормлённые” – НЕ “верещите”…
:-) просто поДУМАЙте И – в Здравомыслии ЖИВИте…
(ну И – “паранжи”=НИКи СНИМИТЕ и Говорите…)
– Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канада. 23-1-25