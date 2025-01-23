Утро 22 января у меня получилось не просто добрым, а прекрасным, получил мощный заряд оптимизма. По радио услышал песню, которая сначала шла просто фоном к завтраку: «Все позиции забрали, по щекам фашистам дали, президента мы не подведем». И вдруг про флаг, с которым идут бойцы вперёд: «Увидев ребят, враг в страхе дрожит». Где, когда и какого флага всегда боялся враг России? СССР победил под красным знаменем не просто фашистскую Германию, а фактически всю Европу, которая помогала Гитлеру. Вдруг Россия снова проснулась? Иду в интернет, завожу в поисковик то, что услышал.

Оказывается, песню, которая радует тыл и поднимает боевой дух на фронте написал рядовой боец 114-й отдельной мотострелковой бригады, доброволец. В комментариях пользователи отмечают как текст песни, так и голос автора: "Красавчик, хороший голос и слова чёткие, берегите себя". "Молодец, боец! Так держать!" "Вот что нужно слушать! За душу берёт! Спасибо, солдат!". Да, и текст хорош, и голос, но там есть нечто большее, на что стоит обратить внимание. Оказывается, бригада ведет свою историю с 2014 года, когда был сформирован 11-й отдельный мотострелковый полк, который участвовал в защите Донбасса и освобождении ключевых населённых пунктов, включая Снежное, Шахтёрск и бои за Донецкий аэропорт. В 2015 году полку было присвоено почётное наименование «Енакиево-Дунайский» в знак признания его вклада в боевые дезйствия.

В 2023 году, в условиях нарастающих вызовов, 11-й полк был переформирован в 114-ю отдельную мотострелковую бригаду, продолжив свою славную историю и участвуя в крупных операциях на передовой. За это время бойцы неоднократно демонстрировали стойкость, героизм и приверженность долгу.

Приверженность долгу есть и у других. Но ни у кого больше я не видел такого флага: красного, с серпом и молотом, покрытого неувядающей славой. Это действительно символ, стяг, который стягивает энергию бойцов на Победу, активирует энергию трудящихся тыла, единит связь поколений.

Как тут не вспомнить давний призыв писателя Захара Прилепина сделать Красный флаг снова государственным. Кстати, этот мужчина не просто писатель, а настоящий воин, имеющий орден Мужества, медаль «За отвагу», медаль «За укрепление боевого содружества» и другие. Этот подполковник Росгвардии в одиночку сделал для отечественной культуры больше, чем все чиновники от минкульта, вместе взятые. Как-то, в момент, когда Прилепина буквально достали недоброжелатели, он написал, что уже тридцать лет ходит с красным флагом. И спросил: «А где вы были, б…». Я поставил точки, хотя в оригинале слово полностью...

Эдуард Нипов,

Кострома