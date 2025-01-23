А вы где?!
Утро 22 января у меня получилось не просто добрым, а прекрасным, получил мощный заряд оптимизма. По радио услышал песню, которая сначала шла просто фоном к завтраку: «Все позиции забрали, по щекам фашистам дали, президента мы не подведем». И вдруг про флаг, с которым идут бойцы вперёд: «Увидев ребят, враг в страхе дрожит». Где, когда и какого флага всегда боялся враг России? СССР победил под красным знаменем не просто фашистскую Германию, а фактически всю Европу, которая помогала Гитлеру. Вдруг Россия снова проснулась? Иду в интернет, завожу в поисковик то, что услышал.
Оказывается, песню, которая радует тыл и поднимает боевой дух на фронте написал рядовой боец 114-й отдельной мотострелковой бригады, доброволец. В комментариях пользователи отмечают как текст песни, так и голос автора: "Красавчик, хороший голос и слова чёткие, берегите себя". "Молодец, боец! Так держать!" "Вот что нужно слушать! За душу берёт! Спасибо, солдат!". Да, и текст хорош, и голос, но там есть нечто большее, на что стоит обратить внимание. Оказывается, бригада ведет свою историю с 2014 года, когда был сформирован 11-й отдельный мотострелковый полк, который участвовал в защите Донбасса и освобождении ключевых населённых пунктов, включая Снежное, Шахтёрск и бои за Донецкий аэропорт. В 2015 году полку было присвоено почётное наименование «Енакиево-Дунайский» в знак признания его вклада в боевые дезйствия.
В 2023 году, в условиях нарастающих вызовов, 11-й полк был переформирован в 114-ю отдельную мотострелковую бригаду, продолжив свою славную историю и участвуя в крупных операциях на передовой. За это время бойцы неоднократно демонстрировали стойкость, героизм и приверженность долгу.
Приверженность долгу есть и у других. Но ни у кого больше я не видел такого флага: красного, с серпом и молотом, покрытого неувядающей славой. Это действительно символ, стяг, который стягивает энергию бойцов на Победу, активирует энергию трудящихся тыла, единит связь поколений.
Как тут не вспомнить давний призыв писателя Захара Прилепина сделать Красный флаг снова государственным. Кстати, этот мужчина не просто писатель, а настоящий воин, имеющий орден Мужества, медаль «За отвагу», медаль «За укрепление боевого содружества» и другие. Этот подполковник Росгвардии в одиночку сделал для отечественной культуры больше, чем все чиновники от минкульта, вместе взятые. Как-то, в момент, когда Прилепина буквально достали недоброжелатели, он написал, что уже тридцать лет ходит с красным флагом. И спросил: «А где вы были, б…». Я поставил точки, хотя в оригинале слово полностью...
Эдуард Нипов,
Кострома
https://rutube.ru/video/286479df0d4739cc81a8a5e40630b032/
Комбрига 114-й и ряд её командиров нужно двигать на повышение. Дела они должны сдать толковым заместителям.
Так и рождаются народные песни. Мне хорошо видно, что Евгений не профессионал в этом деле (зато профессионал в своём деле!!), но на мелкие огрехи даже не обращаешь внимания, оно сосредоточено на другом, главном. Автор живёт в этой песне, поёт про себя и своих боевых товарищей, про своего президента, свой народ, Россию. Настоящая песня настоящего Солдата.
Брахман ,не знаю уже и к кому обратиться ,но мне резануло -последняя строка -”за покой россиян”..Нисколько ,даже наоборот, рада этой песне ,вами размещенной,не сравнить же с Шаманом -где веры ему ноль ,что он так чувствует..
Но почему -россиян ,русские же сражаются и именно они возглавляют этот бой с основным врагом..Я понимаю -это воин ЛДНР наверное?
А красный флаг мне однозначно нравится больше,потому как ,в КОБ рассматривали символику и все эти полосатые означают какое-то подчинение ..
Надеюсь, вы мне не пришьете разделение народа или позволите обвинение в “фашизме”, как местный патриот .
Искренне предлагаю размещать здесь песни и,стихи с фронтов-там есть очень глубокие по содержанию и красивые даже стихи,потому,как выстраданные,только не этого Гасанова/Апачева с Донбаса ,которого нам показал Эрнст.Я тоже буду постить их..
Описание орнамента на флаге Беларуси:
https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/simvolika/flag
В основе орнамента на флаге лежит узор «Восходящее Солнце», вытканный в 1917 году крестьянкой Матрёной Маркевич.
Основной элемент — расположенный в центре орнамента ромб. Он является древним символом Восходящего Солнца. Фигуры справа и слева от ромба — символ благосостояния и богатства. Две крестообразно пересечённые линии с четырьмя точками между ними внутри ромба означают засеянное поле. Древний знак 田, обозначающий поле и отсылает к обычаю, согласно которому глава семьи должен был освятить участок земли будущего жилища. Для этого он чертил на земле большой квадрат, разбивал его на 4 равных квадрата и отправлялся на «все четыре стороны». Затем брал с четырёх полей по большому камню и укладывал в центре каждого квадрата. После этого земля считалась освящённой. Также центральный ромб, обозначающий пожелание благоприятного развития событий, называют «ключом к счастью».
Попарно соединённые ромбы вверху и внизу орнамента — символ продолжения жизни, возобновляющихся хлебов. Между ними и центральной фигурой проходят линии из четырёх прямоугольников с чёрточками, отходящими со всех сторон. Они называются «вотивными знаками», которые обозначают пожелание о том, чтобы сбывалось всё, что человек просит.
Если, не дай Бог, начнётся крупномасштабная война, то, я уверен, в бой мы пойдём именно под Красным Знаменем. Вообразите, есть разница как побеждать: под триколором или Красным Стягом, который, как сказал Эдуард Напов, “стягивает энергию бойцов на Победу, активирует трудящихся тыла, единит связь поколений”. Это даже с точки зрения военной логики эффективнее – побеждать под Знаменем Победителей.
Раньше красные треугольные вымпелы на стеньгах мачт кораблей означали сигнал “К бою!”.