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1931. Москва советская

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Источник: https://humus.livejournal.com/10192765.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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