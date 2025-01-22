Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Олешня, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены четыре танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также шесть пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 54000 военнослужащих, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 97 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России