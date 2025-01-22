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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 22 января 2025 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской область.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Западное Харьковской область, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской область, Ямполь, Северск и Колодези Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Николаевка, Константиновка, Предтечино, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Крымское, Петровка, Зеленое, Дзержинск, Лысовка, Тимофеевка, Барановка, Сергеевка, Новоелизаветовка, Новопавловка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 630 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленый Кут, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, три танка, пять автомобилей, три 155-мм артиллерийских орудия иностранного производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Приднепровское, Велетенское, Белозерка и Антоновка Херсонской области.

Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41148 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20724 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20860 орудий полевой артиллерии и минометов, 30582 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/48130
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