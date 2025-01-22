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О антиправовой реабилитации жертв репрессий. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе Стиллавин Today

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Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 16 января 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Контекст указа 1989 года:
   – В разгар перестройки вышел указ о восстановлении справедливости в отношении жертв репрессий 30-40-х и начала 50-х годов.
   – Указ автоматически пересматривал приговоры «троек» без учета характера преступлений.

2. Историческая подоплёка репрессий:
   – Создание «троек» связано с упрощением судопроизводства в условиях политической борьбы и репрессий.
   – «Тройки» принимали решения без судебного разбирательства, основываясь на материалах НКВД.

3. Критика указа:
   – Указ признан антиправовым, так как отменял судебные решения без должного разбирательства.
   – Под амнистию попадали и виновные в уголовных преступлениях, включая фальшивомонетчиков, участников бандформирований и коллаборационистов.

4. Цели и последствия:
   – Политическая реабилитация преследовала цель дискредитации советской истории, в частности сталинского периода.
   – Это способствовало разочарованию общества в своём прошлом, что послужило основой для краха СССР.

5. Роль Ежова и НКВД:
   – Ежов, возглавив НКВД, организовал масштабный террор, превратившийся в личный инструмент борьбы за власть.
   – После расследования Ежов и его соратники были арестованы, осуждены и казнены, однако их действия позднее приписали Сталину.

6. Историческая реабилитация:
   – Хрущёв и Горбачёв использовали процесс реабилитации для политических целей, очерняя прошлое и упрощённо подходя к оценке дел.

7. Манипуляции общественным мнением:
   – Реабилитация жертв репрессий часто сопровождалась однобокими интерпретациями, создававшими образ «кровавого тирана» в лице Сталина.

Вывод:

История репрессий и реабилитации в СССР используется для политических манипуляций. Указы о реабилитации часто носили антиправовой характер, а их основная цель заключалась не в восстановлении справедливости, а в дискредитации советской системы. Такой подход подрывал доверие общества к собственному прошлому и способствовал развалу государства.

Источник: https://rutube.ru/video/04fbffd7bd6a960dc0eedd4aa2cbddf7/
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