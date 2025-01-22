О антиправовой реабилитации жертв репрессий. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 16 января 2025 г.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Контекст указа 1989 года:
– В разгар перестройки вышел указ о восстановлении справедливости в отношении жертв репрессий 30-40-х и начала 50-х годов.
– Указ автоматически пересматривал приговоры «троек» без учета характера преступлений.
2. Историческая подоплёка репрессий:
– Создание «троек» связано с упрощением судопроизводства в условиях политической борьбы и репрессий.
– «Тройки» принимали решения без судебного разбирательства, основываясь на материалах НКВД.
3. Критика указа:
– Указ признан антиправовым, так как отменял судебные решения без должного разбирательства.
– Под амнистию попадали и виновные в уголовных преступлениях, включая фальшивомонетчиков, участников бандформирований и коллаборационистов.
4. Цели и последствия:
– Политическая реабилитация преследовала цель дискредитации советской истории, в частности сталинского периода.
– Это способствовало разочарованию общества в своём прошлом, что послужило основой для краха СССР.
5. Роль Ежова и НКВД:
– Ежов, возглавив НКВД, организовал масштабный террор, превратившийся в личный инструмент борьбы за власть.
– После расследования Ежов и его соратники были арестованы, осуждены и казнены, однако их действия позднее приписали Сталину.
6. Историческая реабилитация:
– Хрущёв и Горбачёв использовали процесс реабилитации для политических целей, очерняя прошлое и упрощённо подходя к оценке дел.
7. Манипуляции общественным мнением:
– Реабилитация жертв репрессий часто сопровождалась однобокими интерпретациями, создававшими образ «кровавого тирана» в лице Сталина.
Вывод:
История репрессий и реабилитации в СССР используется для политических манипуляций. Указы о реабилитации часто носили антиправовой характер, а их основная цель заключалась не в восстановлении справедливости, а в дискредитации советской системы. Такой подход подрывал доверие общества к собственному прошлому и способствовал развалу государства.
Обосновано – убедительно.