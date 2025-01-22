Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. По сообщению Wall Street Journal, Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней.

2. План Трампа и его стратегические цели:

- Трамп стремится к американской гегемонии, но другими методами, чем либеральные глобалисты

- Его цель – не построение многополярного мира, а сохранение американского доминирования

- В отличие от администрации Байдена, он предпочитает достигать целей через сделки, а не прямой конфронтацией

3. Условия мира по Трампу:

- Должна быть обеспечена "полная безопасность Украины"

- Россия не должна иметь возможности вмешиваться во внутренние дела Киева

- В случае отказа России от условий мира угрожают новые жесткие санкции

4. Внутрироссийская реакция:

- Некоторые российские политики и эксперты уже демонстрируют готовность к "перезагрузке" отношений

- Начался "кастинг людей Трампа" в России

- Есть желающие занять место либералов, позиционируя себя как "трампистов"

Вывод:

План Трампа по урегулированию конфликта представляет собой попытку достичь стратегического ослабления России политическими, а не военными методами. Предлагаемый мир может привести к прекращению боевых действий, но на условиях, которые будут невыгодны России. При этом внутри России уже формируется группа поддержки такого решения, что создает дополнительные риски принятия невыгодных условий под давлением внутренних сил.