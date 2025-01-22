Определён порядок установления компенсации ущерба, причинённого государству или Центробанку другими странами. Как сообщают «Ведомости» и «Известия», соответствующий законопроект был внесён в повестку правительственной комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на следующей неделе.

Новые законодательные нормы появятся в рамках указа президента РФ Владимира Путина от 23 мая 2024 года, который предусматривает порядок компенсации ущерба, причинённого нашей стране из-за недружественных действий США. Но механизм конфискации можно будет использовать и против других недружественных стран и связанных с ними лиц, если они «необоснованно лишили российских правообладателей прав на имущество».

Согласно документам, иностранные активы смогут передать в госсобственность — их перечень будет составлять правкомиссия по иностранным инвестициям. Стоимость изымаемого имущества будут определять по специальному порядку, но само решение будут исполнять так же, как и обычные процедуры конфискации, — через Арбитражный суд Московской области. Истцами могут быть: РФ, Центробанк, федеральный орган исполнительной власти, определённый правительством, или Генпрокуратура. Ответчиком будет иностранное государство. Физические или юридические будут проходить как соответчики. Заключение мирового соглашения возможно будет после получения согласия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

До сих пор конфискации иностранных активов в России пока что не проводились. В настоящий момент деньги и ценные бумаги иностранных инвесторов из недружественных стран могут быть заблокированы на счетах типа «С», также возможна передача долей зарубежной компаний во временное управление государства. Отдельные активы иностранцы не могут отчуждать без согласия российских властей. Например, чтобы продать большой пакет акций или долю в компании, они должны получить разрешение Банка России и президента.

Нынешняя инициатива Минюста — ответ на санкции Вашингтона и Брюсселя, которые были введены в одностороннем порядке после начала СВО в 2022 году. Согласно данным Минфина США, Евросоюз и страны G7 заморозили около $280 млрд российских суверенных активов. Большая их часть хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. При этом в январе официальные лица Украины подтвердили, что Киев получил от Евросоюза €3 млрд, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов.

Цель указа об изъятии иностранных активов — сформировать «компенсационный фонд» для ответных мер на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По материалам «Ведомостей», «Известий»

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

- Минюст РФ разработал законопроект о механизме конфискации иностранного имущества в России

- Законопроект основан на указе президента РФ от мая 2024 года о компенсации ущерба от действий США

- Перечень активов для конфискации будет составлять правкомиссия по иностранным инвестициям

- Решения о конфискации будет принимать Арбитражный суд Московской области

- Истцами могут выступать РФ, ЦБ, федеральные органы власти или Генпрокуратура

- До настоящего времени конфискации иностранных активов в России не проводились

- По данным Минфина США, страны G7 и ЕС заморозили около $280 млрд российских активов

- В январе 2025 Украина получила от ЕС €3 млрд из доходов от замороженных российских активов

Вывод:

Данный законопроект является ответной мерой России на замораживание российских активов западными странами. Его цель – создать правовой механизм для формирования "компенсационного фонда" путем конфискации иностранного имущества через судебную систему. Это знаменует переход от временных ограничительных мер (блокировка счетов, временное управление) к возможности полного изъятия иностранных активов в государственную собственность.