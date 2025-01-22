Голубая устрица закрывается
Госдеп запретил вывешивать флаги запрещённого ЛГБТ, BLM и других движений на посольствах и представительствах США — The Washington Free Beacon
Теперь вывешивать на государственные здания разрешено только флаг США, а также некоторую военную символику.
Так же Трамп отправил всех сотрудников отделов по разнообразию в оплачиваемые отпуска.
Ведомствам необходимо удалить сайты, аккаунты в соцсетях, связанные с деятельностью соответствующих отделов.
Поделиться:
Записи на схожие темы
все останется -только сменится направление,нужное сегодня -не отдавать же поле России ,как и РФ тоже наполовину убрала эту гомосятину из культуры ,театров-приносит же денежку ..
Но зато вот :
“”20 января 2025 года, в день инаугурации Дональда Трампа, лидер молодежного крыла Республиканской партии США Кэтрин Уайтфорд пообещала, что всех гонителей Украинской Православной Церкви (УПЦ) ждут кары небесные и наказание уже в этой жизни.
«Сегодня Соединенные Штаты вновь подтверждают свою роль глобального защитника христиан, мы едины с администрацией в этой миссии, и тираны всего мира поставлены в известность. Тем, кто притесняет христиан, особенно тем, кто преследует верующих Украинской православной церкви, УПЦ, я хотела бы передать это послание: Возмездие грядет. Если вы прекратите гонения и покаетесь сейчас, вы можете избавить себя от грядущего правосудия, но времени мало», — заявила лидер молодых республиканцев.”
Уверена ,этот призыв найдет благодарный отклик у хохлов и особенно западенцев ,ибо их не смущает даже, что У ПаПы правят педофилы в церквях..все едут на прием и везут деток…
Насколько Трамп -на 4,8 лет ??следующий так же перечеркнет прежнего,как этот..
п.с. а фашизм -это консерватизм ?-именно их ,правых,а не презиков /гомиков/ макронов пригласил Трамп себе на инаугурацию..кстати ,а там промелькнула Юлька и опять с косой -эта кого хочет представить?неужто амеров?
Марине.
Нет, фашизм, это не обязательно консерваторы. Уже много раз объяснял явление ФАШИЗМА.
Фашизм, это СОЛИДАРИЗМ. Это навязывание взглядов “фюрера” или “партии” всем и преследование любого инакомыслия. То, что Вы пытаетесь сделать:
1. Собрать свою “команду” и подчинить своему “авторитету”.
2. Вооружить членов своей “команды” идеей-фикс.
3. Жёстко контролировать и пресекать попытки “инакомыслия”.
4. Создать образ “внешнего врага”.
Фашизм может быть “либеральным”, “ультра-правым”, “социал-нацистским”, в виде “франкизма”, “перонизма” или “маринизма” (как в Вашем случае).