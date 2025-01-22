Госдеп запретил вывешивать флаги запрещённого ЛГБТ, BLM и других движений на посольствах и представительствах США — The Washington Free BeaconТеперь вывешивать на государственные здания разрешено только флаг США, а также некоторую военную символику.Так же Трамп отправил всех сотрудников отделов по разнообразию в оплачиваемые отпуска.Ведомствам необходимо удалить сайты, аккаунты в соцсетях, связанные с деятельностью соответствующих отделов.