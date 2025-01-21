Трамп-шоу. Чтобы прогнозировать политику президента Трампа нужно понимать, что он в первую очередь бизнесмен и шоумен. Чего больше в бодром дедушке вопрос дискуссионный, но именно эти 2 ролевые модели Трампа в равной степени объясняют его первые решения. В хайп он, конечно, умеет – грозится ответить на самый популярный в США вопрос-мем «Кто убил Кеннеди?», обещает «Золотой век Америки», заявляет, что «Бог его спас, чтобы он сделал Америку великой», отменяет «третий пол», выдворяет 10 миллионов мигрантов и под улюлюканье глубинных американцев одним росчерком пера переименовывает Мексиканский залив в американский.



Даже из своей инаугурации Трамп сделал шоу, а шоу должно приносить доход – поэтому накануне почти что все семейство Трампа запилили свои криптовалюты, поддержали рынок крипты и ведущих теневых игроков индустрии, особенно старину Маска (у которого львиная доля в криптоактивах), и сами заработали немножко – несколько десятков миллиардов на Трамп-коин и Мел-коин не лишние и на дороге не валяются, тем более, что у супругов раздельный бюджет и вместе они не живут (только играют роль супругов на камеры).



Да и контракт с Кока-Колой сам себя не отработает – поэтому Трамп возвращает на свой стол в Белом доме кнопку заказа диетической Колы, которую убрал негодяй Байден. Даже обещание полёта на Марс – это не только игра на чувстве гордости американцев, которые, как принято считать, были «на Луне», но и повод отслюнявить несколько триллионов на космическую программу Маска. Трамп отдает своему главному спонсору Маску долги вместе с процентами, тут вам и Тик-Ток в придачу, и не исключено, что отдаст последнее путем передачи царского трона. К этому времени состояния Маска пробьёт триллион долларов.



В Европе зарабатывать Трамп намерен тем, что нагнет Гейропу, которой не привыкать, на увеличение расходов до 5% от ВВП, и это баблишко жирной рекой потечет американскому ВПК, и с них Трампу и его спонсорам солидно так прилипнет к рукам. Спонсоры нефтяники также будут довольны – для них Трамп снимает все экологические ограничения и провозглашает принцип «Бурите, детка, бурите» (drill baby drill). А для того, чтобы было куда продавать – Трамп снова нагнёт Европу, окончательно захватив рынки Европы по нефти и газу, и выдавив из макрорегиона Россию, и здесь он в полной мере продолжит политику Байдена.



Примечательно, что Украина для Трампа – это тоже бизнес. Плохой бизнес-прое, потому что не его бизнес и не приносит ему доход. Поэтому инвестировать туда сейчас не имеет смысла, и он временно прикроет этот проект, пока не поменяет Зеленского. А тут ещё и в историю можно ловко войти как миротворец, и это очевидно ещё и его персональная заявка на Нобелевскую премию мира – у Обамы на полке стоит, а чем он хуже. Однако после того, как премия будет получена, а власть на Украине будет перезапущена, то и проектик можно будет расконсервировать.



Трамп-шоу маст гоу он. Только здесь нужно понимать, что у любого шоу, кроме главного шоумена – есть ещё спонсоры и сценаристы за кадром. Так что очаровываться шоуменом и рекламным агентом ТНК, превращаясь в пожирателя попкорна и улюлюкающего квакера из толпы, не стоит. Был у нас тут уже один шоумен в кресле президента в соседней стране, ни к чему хорошему это привело. Запомните этот твит.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Трамп позиционируется как бизнесмен и шоумен, что определяет его политические решения.

2. Финансовые интересы:

- Семья Трампа запустила криптовалюты для заработка

- Сотрудничество с Илоном Маском (космическая программа, ТикТок)

- Планы по увеличению военных расходов Европы до 5% ВВП

- Поддержка нефтяной промышленности и снятие экологических ограничений

- Стремление к контролю европейского энергетического рынка

3. Отношение к Украине:

- Рассматривает как неэффективный бизнес-проект

- Планирует временно приостановить поддержку

- Намерен сменить руководство

- Использует ситуацию для получения Нобелевской премии мира

4. Публичный образ:

- Активно использует популистские заявления

- Создает медийные события из политических решений

- Поддерживает имидж защитника традиционных ценностей

Вывод:

Статья представляет Трампа как опытного манипулятора, который использует президентский пост исключительно для личного обогащения и продвижения интересов своих спонсоров. Автор предостерегает от чрезмерного увлечения публичным образом Трампа, подчеркивая, что за его шоу стоят серьезные финансовые и политические интересы. При этом важно отметить, что это личное мнение автора статьи, и оно может не отражать полную картину ситуации.