Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 21 января 2025 г.)

17 0

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики,Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области.

Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства и два полевых склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктовКонстантиновка, Дружковка, Ижевка, Предтечино, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Дзержинск, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадное, Новополь, Зеленый Кут, Великая Новоселка, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и три артиллерийских орудия, в том числе гаубица FH-70 производства Великобритании.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Дарьевка, Мыловое, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.

Противник потерял до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 156 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 55 вне зоны проведения специальной военной операции.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41034 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20702 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20845 орудий полевой артиллерии и минометов, 30540 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/48083
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 2 января 2024 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 4 по 10 ноября 2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: