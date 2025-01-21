Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики,Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области.

Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства и два полевых склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктовКонстантиновка, Дружковка, Ижевка, Предтечино, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Дзержинск, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадное, Новополь, Зеленый Кут, Великая Новоселка, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и три артиллерийских орудия, в том числе гаубица FH-70 производства Великобритании.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Дарьевка, Мыловое, Приднепровское и Антоновка Херсонской области.

Противник потерял до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 156 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 55 вне зоны проведения специальной военной операции.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41034 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20702 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20845 орудий полевой артиллерии и минометов, 30540 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России