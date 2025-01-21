Ответы на вопросы 20.01. Отец Андрей Ткачёв
Эпизоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
00:22 Сказать или промолчать?
02:07 О плене греха…
05:41 Что означает "Знаменася на нас свет лица Твоего…"
14:51 "Иоанн Богослов до сих пор не умер как Елисей или Илия?"
21:52 Как понять слова "адское пламя гудело вокруг него" (Иоанн Кронштадтский)
28:21 Почему слово "вертеп" в народе имеет и негативную окраску?
31:16 Почему православные во власти стесняются своей веры?
42:17 Всегда ли молчать? А как быть с правдой?
48:12 Как противостоять неоязычникам?
54:09 Мучают сны с разбойниками. Это бесы?
56:49 Какое значение для православных имеет "звезда Давида"?
58:41 Благословение Отца Андрея
Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
Комментарий редакции
Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв.
1. Когда нужно молчать, а когда говорить?
Ответ: Иногда лучше промолчать, чтобы избежать страстей и необдуманных слов. Однако в некоторых случаях необходимо свидетельствовать истину, действуя осмотрительно и руководствуясь совестью.
2. Что означает фраза «вошед на высоту пленил плен»?
Ответ: Это пророчество о Христе, который, воскреснув, сокрушил власть дьявола и послал Святого Духа, даровав людям духовные дары.
3. Что значит «свет лица Твоего да воссияет на нас»?
Ответ: Это просьба об отобразившейся в человеке благодати Божией. Примером является Моисей, чьё лицо сияло после общения с Богом.
4. Почему православные люди во власти стесняются своей веры?
Ответ: Это отражение общей проблемы — люди внизу и наверху одинаково боятся открыто исповедовать веру. Необходимо смелее свидетельствовать о Господе.
5. Как относиться к агрессивным неоязычникам?
Ответ: Их следует оставлять в покое, так как они отвергают покаяние и Божью благодать, стремясь к гордости и греху. Споры с ними бесполезны.
6. Как понимать «адское пламя вокруг Силуана Афонского»?
Ответ: Это реальное проявление духовной брани, символизирующее сопротивление ада покаянию и монашескому пути.
7. Почему слово «вертеп» стало употребляться в отрицательном смысле?
Ответ: Это связано с евангельским выражением «вертеп разбойников». Однако само слово нейтрально и может обозначать как место Рождества Христова, так и разбойничью пещеру.
8. Как правильно бороться за истину?
Ответ: Необходимо сосредотачиваться на своей зоне ответственности, говорить правду там, где это необходимо, и избегать осуждения вне своей компетенции.
9. Как относиться к православным символам, таким как звезда Давида и семисвечник?
Ответ: Звезда Давида нейтральна и может использоваться в орнаментах храмов. Семисвечник — символ семи таинств и дней творения, но появился в православной практике относительно недавно.
10. Что делать, если мучают сны с разбойниками?
Ответ: Молиться перед сном, прося Бога о спокойном сне без сновидений, чтобы избежать искушений.