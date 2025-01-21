Эпизоды:00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея00:22 Сказать или промолчать?02:07 О плене греха…05:41 Что означает "Знаменася на нас свет лица Твоего…"14:51 "Иоанн Богослов до сих пор не умер как Елисей или Илия?"21:52 Как понять слова "адское пламя гудело вокруг него" (Иоанн Кронштадтский)28:21 Почему слово "вертеп" в народе имеет и негативную окраску?31:16 Почему православные во власти стесняются своей веры?42:17 Всегда ли молчать? А как быть с правдой?48:12 Как противостоять неоязычникам?54:09 Мучают сны с разбойниками. Это бесы?56:49 Какое значение для православных имеет "звезда Давида"?58:41 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:

канал Царьград: https://tsargrad.tv

Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea

Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

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Комментарий редакции

Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв.

1. Когда нужно молчать, а когда говорить?

Ответ: Иногда лучше промолчать, чтобы избежать страстей и необдуманных слов. Однако в некоторых случаях необходимо свидетельствовать истину, действуя осмотрительно и руководствуясь совестью.

2. Что означает фраза «вошед на высоту пленил плен»?

Ответ: Это пророчество о Христе, который, воскреснув, сокрушил власть дьявола и послал Святого Духа, даровав людям духовные дары.

3. Что значит «свет лица Твоего да воссияет на нас»?

Ответ: Это просьба об отобразившейся в человеке благодати Божией. Примером является Моисей, чьё лицо сияло после общения с Богом.

4. Почему православные люди во власти стесняются своей веры?

Ответ: Это отражение общей проблемы — люди внизу и наверху одинаково боятся открыто исповедовать веру. Необходимо смелее свидетельствовать о Господе.

5. Как относиться к агрессивным неоязычникам?

Ответ: Их следует оставлять в покое, так как они отвергают покаяние и Божью благодать, стремясь к гордости и греху. Споры с ними бесполезны.

6. Как понимать «адское пламя вокруг Силуана Афонского»?

Ответ: Это реальное проявление духовной брани, символизирующее сопротивление ада покаянию и монашескому пути.

7. Почему слово «вертеп» стало употребляться в отрицательном смысле?

Ответ: Это связано с евангельским выражением «вертеп разбойников». Однако само слово нейтрально и может обозначать как место Рождества Христова, так и разбойничью пещеру.

8. Как правильно бороться за истину?

Ответ: Необходимо сосредотачиваться на своей зоне ответственности, говорить правду там, где это необходимо, и избегать осуждения вне своей компетенции.

9. Как относиться к православным символам, таким как звезда Давида и семисвечник?

Ответ: Звезда Давида нейтральна и может использоваться в орнаментах храмов. Семисвечник — символ семи таинств и дней творения, но появился в православной практике относительно недавно.

10. Что делать, если мучают сны с разбойниками?

Ответ: Молиться перед сном, прося Бога о спокойном сне без сновидений, чтобы избежать искушений.