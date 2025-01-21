Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Ответы на вопросы 20.01. Отец Андрей Ткачёв

51 0


Эпизоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
00:22 Сказать или промолчать?
02:07 О плене греха…
05:41 Что означает "Знаменася на нас свет лица Твоего…"
14:51 "Иоанн Богослов до сих пор не умер как Елисей или Илия?"
21:52 Как понять слова "адское пламя гудело вокруг него" (Иоанн Кронштадтский)
28:21 Почему слово "вертеп" в народе имеет и негативную окраску?
31:16 Почему православные во власти стесняются своей веры?
42:17 Всегда ли молчать? А как быть с правдой?
48:12 Как противостоять неоязычникам?
54:09 Мучают сны с разбойниками. Это бесы?
56:49 Какое значение для православных имеет "звезда Давида"?
58:41 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Комментарий редакции

Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв.

1. Когда нужно молчать, а когда говорить? 
   Ответ: Иногда лучше промолчать, чтобы избежать страстей и необдуманных слов. Однако в некоторых случаях необходимо свидетельствовать истину, действуя осмотрительно и руководствуясь совестью.

2. Что означает фраза «вошед на высоту пленил плен»? 
   Ответ: Это пророчество о Христе, который, воскреснув, сокрушил власть дьявола и послал Святого Духа, даровав людям духовные дары.

3. Что значит «свет лица Твоего да воссияет на нас»? 
   Ответ: Это просьба об отобразившейся в человеке благодати Божией. Примером является Моисей, чьё лицо сияло после общения с Богом.

4. Почему православные люди во власти стесняются своей веры? 
   Ответ: Это отражение общей проблемы — люди внизу и наверху одинаково боятся открыто исповедовать веру. Необходимо смелее свидетельствовать о Господе.

5. Как относиться к агрессивным неоязычникам? 
   Ответ: Их следует оставлять в покое, так как они отвергают покаяние и Божью благодать, стремясь к гордости и греху. Споры с ними бесполезны.

6. Как понимать «адское пламя вокруг Силуана Афонского»? 
   Ответ: Это реальное проявление духовной брани, символизирующее сопротивление ада покаянию и монашескому пути.

7. Почему слово «вертеп» стало употребляться в отрицательном смысле? 
   Ответ: Это связано с евангельским выражением «вертеп разбойников». Однако само слово нейтрально и может обозначать как место Рождества Христова, так и разбойничью пещеру.

8. Как правильно бороться за истину? 
   Ответ: Необходимо сосредотачиваться на своей зоне ответственности, говорить правду там, где это необходимо, и избегать осуждения вне своей компетенции.

9. Как относиться к православным символам, таким как звезда Давида и семисвечник? 
   Ответ: Звезда Давида нейтральна и может использоваться в орнаментах храмов. Семисвечник — символ семи таинств и дней творения, но появился в православной практике относительно недавно.

10. Что делать, если мучают сны с разбойниками? 
    Ответ: Молиться перед сном, прося Бога о спокойном сне без сновидений, чтобы избежать искушений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jFO3qWblmdw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ответы на вопросы 23.09. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (16.09). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы 21.10.24. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы. 12.02.24. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы. 19.02.24. Отец Андрей Ткачёв

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: