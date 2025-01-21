На первой картинке просто пара молодых людей. Снимок ещё той поры, когда Госдума обсуждала закон, который в народе прозвали «Об уважении к власти». У всех возник серьёзный вопрос: когда власть перестанет оскорблять, унижать и даже уничтожать народ – единственный источник власти?

Председатель Правительства Михаил Мишустин – настоящий тяжеловес, дело своё знает. Вслед за налоговой системой цифровизируются все сферы нашей жизни. «Простому человеку» уже не надо сидеть в очередях к чиновникам. Но обратись в любой орган: там «автомат», простейший искусственный интеллект. После общения с ним возникает чувство, что тебе «наделали» в душу. Шутка, будто твоя беда хоть кого вынудила «обделаться» - глупость. ИИ системы пищеварения не имеет. Как и души, совести. Скоро он накладёт нам полные цифровые кошельки цифровых рублей, цифровой «радости». Кстати, никогда на Руси так массово и беззастенчиво не воровали. Спецы-айтишники, ставшие цифровыми мошенниками, с людьми общаются «вживую», психологически грамотно.

Но оставим цифровиков, перейдём в иную сферу нашего бытия – культуру. На второй «картинке» Елизавета Лихачева, только что покинувшая должность гендиректора ГМИИ имени А. С. Пушкина. Фото я взял из собственной статьи «От Пушкина до Микки-Мауса, от победы до беды», опубликованной 2 февраля 2024 года. Елизавета была ещё «царица» в царстве имени Пушкина. Писал я о том, что имя Александра Сергеевича было присвоено Государственному музею изобразительных искусств в 1937 году. Этот год, сама цифра приводит в ужас и дрожь либералов по сию пору. Политика! Репрессии! Так вот, присвоение музею имени Пушкина – политика Сталина. Он лично руководил мероприятиями по увековечению памяти поэта, подвинув Каменева. Идея-то принадлежала троцкистам, которые хотели сделать Пушкина социал-демократом. И вот, в одном из первых же интервью после своего назначения Лихачева сказала про Сталина: «Я придерживаюсь такой позиции - он сдох… проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным. Это смешно просто. Он для нас предмет поп-культуры. Как Микки Маус. Когда надо отвлечь от чего-то серьёзного – Сталин. У меня было три изображения Сталина. Один был куском мыла, который я купила в одном из европейских музеев. Смылить Сталина – круто по-моему». У любой катастрофы, у любой победы или беды есть конкретная фамилия. Деятельность Лихачевой – прямое продолжение политики Медведева. В октябре 2012 года на встрече с активом "Единой России" Дмитрий Анатольевич заявил, что Иосиф Сталин и другие руководители советского государства того времени достойны "самой жесткой оценки", поскольку они "вели войну с собственным народом". Но «смылить Сталина» Медведеву не удалось даже на посту президента. Что уж там говорить о директоре музея…

Кстати, иноагенты из «Эха Москвы» написали, будто снята Лихачева за то, что осудила решение власти закрыть музей ГУЛАГа. «Именно этого ей не простили. До этого директор считалась верной и системной».

Елизавету Станиславовну, скажу без иронии, есть за что уважать. Стойкий боец за свои «идеалы»! У неё есть свои убеждения, своё мировоззрение, исходя из которого и «служит Отечеству». Такой человек не вор, который должен сидеть в тюрьме. Посмотрите, сколько орденов «За заслуги перед Отечеством», награды учреждённой Указом Бориса Ельцина 2 марта 1994 года уехало вместе с «кавалерами», за границу. Не буду перечислять, поскольку замучаешься повторять: иноагент, иноагент, иноагент…

Лучше вспомним, от какой «сырости» они у нас завелись. Да, от хрущевской «слякоти» и дальнейшей пакости. Историк Андрей Фурсов связывает это с целой плеядой предателей в высших эшелонах советских спецслужб и партии. Героем из «героев» был Александр Яковлев, на пике деятельности секретарь ЦК КПСС , курировавший идеологию, информацию и культуру. Бывший советский дипломат В.М. Фалин утверждал, что Яковлев попал в поле зрения спецслужб еще во время стажировки в США. Там он сблизился с Олегом Калугиным. Это тот самый Калугин, генерал-майор КГБ, заочно осужденный за измену в форме шпионажа, что сам и подтвердил. Сбежал в США. По мнению того же Фурсова и сам Горбачев был завербован немецкой разведкой.

У нас есть уже целая когорта честных историков, разоблачающих фальшивки, подложенные под Сталина. Один из них пишет: «А вот книга про замучанных Сталиным крестьян. Так и называется: «Крестьянский бунт в эпоху Сталина». Повествует нам об этом некто Линн Виола. Нет, это не масло и не сыр, это канадский историк. Впрочем, родилась и росла она в штатах. …Описано это всё в книжке «Бюрократическая анархия. Статистика и власть при Сталине». Авторов сразу двое, оба люди заслуженные. Первый – французский историк Ален Блюм. Второй – профессор университета в Нанте Мартин Меспуле. Опять не Ивановы, что ты будешь делать»!

Не Ивановы, что ты будешь делать? Писать правду и про Ивановых! Сразу двое. Один из них, Тимур, якобы генерал армии, заместитель Шойгу, так нагло заворовался, нанёс такой ущерб обороноспособности РФ, что в определенный момент стал героем не только всех российских СМИ, но и зарубежных. А кто так вспахал почву на огороде МО, что там столь буйно взошёл не один Тимур, а целая его команда? Сергей Иванов, первый в нашей истории «гражданский» министр обороны, который был на этом почту с 28 марта 2001 по 15 февраля 2007 года. Говорят, кто старое помянет, тому глаз вон. Однако не договаривают дальше: а кто забудет – тому оба. Сергей Иванов – генерал не от инфантерии (пехота), а от спецслужб. Служил на ниве государственной безопасности. И где то государство? Сразу скажу, что ни у меня, ни у других людей в порядочности Сергея Борисовича сомнений нет. Такой воровать не может по определению. Но почему «пахал» так, что разогнал настоящих военных и после него стал «естественным» приход торгаша Сердюкова, который всего-то воровайка и сексуальная пара красотки Васильевой?

Тут как бы отступление от темы, хотя это и есть вход в мировоззрение «элиты», которую представляют оба Ивановы, потрудившиеся в МО. Драпировку Мавзолея Ленина на время Дня Победы начали проводить с 2005 года. И только сейчас в отдельных интернет-публикациях пишут, что сделано это было по предложению Министерства обороны. Как всегда, «без личностей». Но МО – это Армия, где строгая вертикальная подчиненность. Значит, предложил не прапорщик Вася, а министр Иванов. Казалось бы, в мире материальном никто ни у кого ничего не украл. Но место, где стоял Сталин, руководители СССР, победившего фашизм - мавзолей Ленина, основателя Советской Державы, к подножию которого Победители бросили флаги дивизий агрессора, стало закрытым… Это символизирует окончательное закрытие Мирового Глобального Проекта – СССР, как вершины Цивилизации Справедливости на всей планете.

А какой Проект открыл генерал-лейтенант госбезопасности Иванов? 16 июня 2016 года, в день рождения финского маршала Карла Густава Маннергейма в Санкт-Петербурге была торжественно открыта мемориальная доска в его честь. История известная, скандальная. Иванов, на тот момент глава Администрации Президента, удивился и… публично демаскировался. Уже лишившись своего поста главы Администрации президента, дал интервью «КП»: «— Согласен, наверное, надо было заранее объяснить людям элементарные вещи, связанные со знанием истории. У нас народ, к сожалению, часто историю либо не знает, либо, даже когда узнает какие-то отдельные факты, не хочет их признавать в упор. Против установления памятного знака Маннергейму протестовала очень узкая, маргинальная часть населения, представленная такой незарегистрированной партией, как «Другая Россия». Обливали доску краской, занимались вандализмом. Главная фальсификация в том (даже некоторые СМИ её допускали), что доску установили финскому маршалу Маннергейму. Враньё полное! Это памятник русскому генерал-лейтенанту Маннергейму. Нельзя отрицать, что Маннергейм очень много сделал для Российской империи. Он Георгиевский кавалер. А все Георгиевские кавалеры у нас увековечены на досках в Георгиевском зале Кремля. Конечно, Маннергейм фигура противоречивая. Но это пример того, как жизнь людей, и не только простых, была кардинально изменена, исковеркана октябрём 17-го года».

При этом Сергей Иванов – ленинградец. По окончании Ленинградского университета и Высших курсов КГБ в Минске он был направлен на работу в Управление госбезопасности Ленинграда и области. Какую безопасность обеспечил враг «узкой маргинальной части народа»? И какую «часть» он представляет, оставаясь членом Совета Безопасности РФ?

…Тяжелая это работа – вылезать из токсичного информационного болота. На этом месте в порядке отдыха заглянул на новую, вроде как народную интернет-платформу «Бастион». Ба! Там Генерал Ивашов, ролик от 17.01.2025. Просмотров 25 694. Настоящий генерал-полковник, которого из МО выпер Иванов, говорит, что основа любой Цивилизации, любого государства – МИРОВОЗЗРЕНИЕ людей.

Леонид Григорьевич – доктор исторических наук, знает и про историю ушедших цивилизаций. Миропонимание, мировоззрение – основа развития человечества. Кто мы в системе Вселенной? В Русской Цивилизации не случайно объединились и сохранились сотни этнически разных народов. Ноосфера - энергетическое поле разума. Вернадский, Козырев, Казначеев, Шипунов… называются фамилии десятков русских учёных. Первым многоциональный Советский Народ в космос вышел не случайно. Да и куда ни посмотри, в любую сферу – недосягаемые никому высоты. Со сменой же мировоззрения на антисоветское - ни одного нового настоящего учёного. Ни одного композитора высоты Свиридова. Не говоря о симфониях, сравните песни. А управленцы? Всем двойка! Вышиблена мировоззренческая основа - потеряны все признаки Цивилизации, заканчивается ресурс советской государственности. Ролик Ивашова называется «Сколько осталось жить России»? Вопрос с ответом. Ещё пять лет назад, когда Леонид Григорьенвич был Президентом Академии геополитических проблем, собирались большие учёные из самых разных сфер научной и практической деятельности и пришли в выводу: Если не изменить мировоззренческую, управленческую парадигму, Россия как таковая закончится в 2029 году.

…Мне посчастливилось сотрудничать с некоторыми командирами вооружённых отрядов Народа на Украине с самого начала «Русской Весны». С легендарным Алексеем Мозговым стали даже друзьями. Ему было не до поездок, но в Костроме бывал, как и я у него. Лидеров-повстанцев, вокруг которых объединялся народ, роднило главное – энергия Мечты. О жизни без олигархов, без паразитов вообще и в радости труда на общее благо. Образ Будущего у них был реальный, исторически опробованный: СССР с учётом ошибок прошлого. А что их объединило в итоге? Смерть! Все уничтожены не в открытом бою, а терактами. Мозговой вместе с товарищами подло убит из засады. Накануне я услышал на «Эхе Москвы» (иноагент!!!), что Новороссия вскоре уйдёт с первых строчек новостей, а «полевые командиры», (так было сказано), будут отстреляны с участием российских спецслужб. Предупреждал об этом Алексея (мир ему), но он только улыбнулся. Хотя как раз перед этим налаживал «прямые линии» с командирами и бойцами ВСУ, начал объяснять, что враг-то у всех работяг общий – олигархи и власти, их обслуживающие. Мозговой говорил, что ребята взяли бы Мариуполь ещё в 2014 году. 11 мая в Мариуполе прошел референдум о суверенитете Донецкой Народной Республики, город стал частью ДНР. Но дальше батальон «Азов»... Вышибли бы их одной бригадой, кабы не команда отходить… Здесь порт, общее «доходное место» олигархов Украины и РФ. Возьмут повстанцы – всё национализируют. Этого допускать капиталистам нельзя.

Вопросы, вопросы… Недавно я узнал, что Сурков, курировавший ДНР от Кремля, в определённый момент отвернулся от Александра Захарченко, настоящего народного главы Народной Республики. Оказалось, что Захарченко слишком «упёртый». Не пускает иных «собственников», кроме своих – народных. А там море ценных природных ископаемых… В итоге Александр Владимирович убит в помещении, как пишут, принадлежавшем его же охране. Грамотно, поразительно эффективно действуют спецслужбы Украины!

…Пусть Елизавета Лихачева простит меня за то, что «наехал». Она женщина, которой сама Природа отмерила короткий, четкий период действия, однако рассчитанный на будущую физическую Жизнь: здесь и сейчас. Ребёнка надо кормить немедленно, а не через пятилетку. Иначе чадо (чудо природы) умрёт. Помните большевистское «Социалистическое отечество в опасности!» от Совета народных комиссаров РСФСР? Отечество! Сегодня не германец угроза Матери-России, а собственный управленец. Так что ничуть не жалею, не извиняюсь за «наезд» перед Ивановым. Это «критика снизу», которую приветствовали большевики и делали управленческую корректировку. Я, как частица того, что в главном Законе страны «единственный источник власти», хочу понять источник мировоззрения Иванова. Хватит всё валить на жидов и Америку, задним числом охать и ахать: предали. Жил Сергей Иванов с мамой в ленинградской коммуналке, рано остался без отца. Его мировоззрение, как написано в биографии, заложил дядя, капитан дальнего плавания. Много видел капитан в дальних странах… Мечта! Полагаю, что будущий министр обороны поступил не в военное училище (невыездные), а выучился на иностранные языки и мечтал стать дипломатом не случайно...

Сергея Есенина, кстати, пустили в Америку только с клятвой не исполнять «Интернационал». Отчетом после поездки была поэма «Страна негодяев», написанная в 1922–1923 годах. Можно прочитать, а можно и просто посмотреть, что у нас построено сегодня…

Никогда Россия не была страной негодяев. И не будет, стоит нам вспомнить, кто мы есть на самом деле, какой чести удостоились, родившись в стране Ленина и Сталина!

Эдуард Наипов,

Кострома