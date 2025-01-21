Трамп и Ко уже сутки у власти и твердят, что война на Украине должна немедленно завершиться. Так в чём проблема, ковбои? Дайте команду Киеву сложить оружие и прекратить огонь! Но нет, ВСУ продолжают воевать и наносить БПЛА-удары в глубь российской территории…

Да, оружия и денег у Киева достаточно для войны. Но ведь ВСУ – прокси-армия США, они полностью контролируются, обеспечиваются и снабжаются Вашингтоном через НАТО. А значит, если США дадут команду "прекратить", ВСУ это исполнят немедленно – иначе они лишатся высокотехнологичного оружия, данных разведки, в т. ч. спутниковой, связи Старлинка.

Однако такой команды нет и скоро не будет. На самом деле, новая команда менеджеров США только начинают жёсткий торг с Россией о том, чтобы заставить завершить СВО на выгодных им условиях. Мир по-американски через насилие, пока словесное.

Вот почему Трамп опять назвал цифры потери с обеих сторон в пользу ВСУ, причём значительно их увеличив по сравнению с прошлым разом. Эти цифры – исключительно для психологического давления, и это было понятно: чтобы российское общество ужаснулось и потребовало любого мира. Далее пойдут в ход и другие уловки и манипуляции.

Так что США не будут торопиться давать команду "отбой" Киеву. Но когда и если эта по-настоящему команда прозвучит, то мы это сразу увидим на фронте.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Несмотря на заявления новой администрации США о необходимости завершения войны в Украине, военные действия продолжаются.

2. ВСУ характеризуется как прокси-армия США, полностью зависящая от поддержки Вашингтона и НАТО в плане вооружения, разведданных и коммуникаций.

3. Новая администрация США начинает торг с Россией, стремясь добиться завершения конфликта на выгодных для себя условиях.

4. Заявления Трампа о потерях рассматриваются как инструмент психологического давления на российское общество.

Вывод:

Статья предполагает, что риторика США о немедленном завершении конфликта является частью переговорной стратегии, а не реальным намерением остановить военные действия в краткосрочной перспективе. Автор считает, что США сохраняют полный контроль над действиями ВСУ и могли бы остановить конфликт, если бы действительно этого хотели, но вместо этого используют ситуацию для достижения своих геополитических целей через переговорную позицию.