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Далее пойдут в ход и другие уловки и манипуляции

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Трамп и Ко уже сутки у власти и твердят, что война на Украине должна немедленно завершиться. Так в чём проблема, ковбои? Дайте команду Киеву сложить оружие и прекратить огонь! Но нет, ВСУ продолжают воевать и наносить БПЛА-удары в глубь российской территории…

Да, оружия и денег у Киева достаточно для войны. Но ведь ВСУ – прокси-армия США, они полностью контролируются, обеспечиваются и снабжаются Вашингтоном через НАТО. А значит, если США дадут команду "прекратить", ВСУ это исполнят немедленно – иначе они лишатся высокотехнологичного оружия, данных разведки, в т. ч. спутниковой, связи Старлинка.

Однако такой команды нет и скоро не будет. На самом деле, новая команда менеджеров США только начинают жёсткий торг с Россией о том, чтобы заставить завершить СВО на выгодных им условиях. Мир по-американски через насилие, пока словесное.

Вот почему Трамп опять назвал цифры потери с обеих сторон в пользу ВСУ, причём значительно их увеличив по сравнению с прошлым разом. Эти цифры – исключительно для психологического давления, и это было понятно: чтобы российское общество ужаснулось и потребовало любого мира. Далее пойдут в ход и другие уловки и манипуляции.

Так что США не будут торопиться давать команду "отбой" Киеву. Но когда и если эта по-настоящему команда прозвучит, то мы это сразу увидим на фронте.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Несмотря на заявления новой администрации США о необходимости завершения войны в Украине, военные действия продолжаются.

2. ВСУ характеризуется как прокси-армия США, полностью зависящая от поддержки Вашингтона и НАТО в плане вооружения, разведданных и коммуникаций.

3. Новая администрация США начинает торг с Россией, стремясь добиться завершения конфликта на выгодных для себя условиях.

4. Заявления Трампа о потерях рассматриваются как инструмент психологического давления на российское общество.

Вывод:
Статья предполагает, что риторика США о немедленном завершении конфликта является частью переговорной стратегии, а не реальным намерением остановить военные действия в краткосрочной перспективе. Автор считает, что США сохраняют полный контроль над действиями ВСУ и могли бы остановить конфликт, если бы действительно этого хотели, но вместо этого используют ситуацию для достижения своих геополитических целей через переговорную позицию.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2479
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1835 1523
    Valeriy Bondarik 39 мин. назад

      ,,,PrrriveTT,,,

      …а вот КАКИЕ ЕСТЬ ещё мнения…насчёт Т.Н.”сво”:

      –> cont.ws/@betonturbin/2964390 Калашников разочарован в “СВО”:В учебники сие войдёт
      под заголовком “Как не надо делать”
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Ну И…Ваши мнения,господа-товарищи И прочие…
      …НЕ забудьте СНЯТЬ с-себя – Полит-”ПАРАНЖУ”(=НИКi)…
      :-)и ПОМНИте о Культуре общения…Хорошего Вам настроения…

      - Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 21-1-25

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