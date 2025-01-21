То, что мы родились – это понятно. Это было видно, это понятно.

Вот – бумажка.

То, что мы умрем – это тоже понятно. То, что мы умрем, будет видно, к сожалению. И будет бумажка. И здесь без бумажки не обойдешься.

А вот докажи, что ты жил!

– Чем докажешь, что ты жил на свете? – Ну я вот бегал, прыгал, кушал, какал… – Что еще? Чем еще ты был занят в этом мире? (ты все пела – это дело, так поди же попляши).

Чем доказать вообще, что ты жил на свете. Помните: Человек должен посадить дерево, вырастить сына, построить дом!? Почему? – Потому что это – останется.

Тебя не будет, а кто-то с дерева яблочко сорвет, или грушку, или сливку (в зависимости от того, что ты посадил). В доме будут жить люди. Может быть – твои внуки. Может быть – другие люди (всякое бывает). Но – в твоем доме. Сын твой родит еще сыновей. Твой след продолжит по миру. Останется след твой.

Я жил! – Как докажешь? – Вот фамилия моя продолжилась в этих детях. – Вот (скажем) мои картины. – Вот храм, построенный мною! – Вот колодец мною выкопанный. (Иаков колодцы копал. Детей рожал и колодцы копал)».

Докажи, что ты – жил. Чем докажешь?

Как говорил Пушкин: «Я не хочу, о други, умирать; Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!»

Ты мыслил в жизни или не мыслил? Это очень трудное занятие. Думать очень тяжело. Это только кажется, что мыслить легко. Сяду, мол, и подумаю! Ничего подобного. Как правило, люди не думают. «Текут» туда, куда «текут» все.

А вот так, чтобы остановиться, подумать и найти свой путь…

Ну, насчет того, что «страдать» – мы все страдаем.

Это – понятно.

Мыслить и страдать…

«Я не хочу, о други, умирать; Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!»

Чем ты докажешь, что – жил? Кому помог? Кому слезу вытер?

Кого утешил? Кого спас?

Докажи и ты, что жил. О рождении, о смерти – бумажка есть.

А о жизни? Чем докажешь?

Вдруг нас спросят: чем докажешь, что на земле не просто так, как червь, прополз, а как человек прожил?

Страшный вопрос. Страшный…

Пока не поздно, нужно сделать что-то. Незаметное, но важное.

Чтобы было ясно, что ты был человеком.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Рождение и смерть человека – документально подтверждённые факты, но доказательства самой жизни требуют большего.

2. Традиционные критерии осмысленной жизни (посадить дерево, построить дом, вырастить сына) важны потому, что оставляют след в мире после человека.

3. Настоящая жизнь требует осмысленного существования:

– Способности мыслить самостоятельно, а не плыть по течению

– Готовности страдать (цитата Пушкина)

– Помощи другим людям (утешение, поддержка, спасение)

4. Человек должен оставить после себя что-то значимое, что отличает его существование от простого биологического прозябания ("как червь").

Вывод:

Автор поднимает глубокий философский вопрос о качестве прожитой жизни. По его мнению, настоящая человеческая жизнь определяется не фактом существования, а тем следом, который человек оставляет в мире через свои поступки, мысли и заботу о других. Важно не просто существовать, а жить осмысленно, принося пользу окружающим и оставляя после себя нечто ценное, пусть даже незаметное на первый взгляд. Это и есть главное доказательство того, что человек действительно жил, а не просто существовал.

Дополнительный вывод:

Отец Андрей поднимает важнейший вопрос о смысле человеческой жизни и её наполненности реальными делами. Действительно, человек призван быть деятельным, созидать, помогать ближним, оставлять после себя добрый след. Эти видимые плоды жизни важны, поскольку через них проявляется наша любовь к людям и ответственность перед миром.

Однако, размышляя о доказательствах прожитой жизни, важно помнить и о её невидимой, духовной стороне. В христианской традиции известно множество подвижников, которые намеренно скрывали свои добрые дела или жили в полном уединении, посвящая жизнь молитве за мир. Их имена могли быть неизвестны современникам, но их духовный подвиг имел огромную ценность перед Богом.

Истинным судьёй наших дел является не общество и не мы сами, а Господь, видящий не только внешнюю сторону поступков, но и их внутреннюю мотивацию, чистоту помыслов, искренность намерений. Порой малое дело, совершённое с великой любовью и смирением, может иметь большую духовную ценность, чем громкие свершения, движимые тщеславием.

Потому, стремясь быть деятельными и полезными в миру, следует помнить слова Спасителя: "Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас". Пусть наши дела будут движимы любовью к Богу и ближним, а не желанием получить похвалу или оставить о себе память. Ведь главное доказательство прожитой жизни – это не то, что видят люди, а то, что видит Бог.