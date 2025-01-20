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Объединение народов, или Исчезновение нынешних границ | Андрей Школьников

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Геостратег Андрей Школьников описывает настоящее и будущее геополитической реальности на примере подписания Россией и Ираном всеобъемлющего стратегического соглашения

Ведущий: Роман Шахов

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#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Перспективы стратегического сотрудничества России и Ирана:
   – Заключение договора о взаимном сотрудничестве с Ираном.
   – Создание сухопутного коридора «Россия — Иран — Индия» как ключевой геополитической темы.
   – Повышение значимости сухопутных маршрутов на фоне риска для морских коммуникаций.

2. Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке:
   – Перемирие в Газе и переговоры Израиля, включая вывод войск и обмен пленными.
   – Влияние Израиля на стабилизацию ситуации и препятствия к объединению исламского мира.

3. Роль культурной и цивилизационной метафизики:
   – Значение Ирана как культурно-цивилизационного партнера России.
   – Тренд на усиление духовной составляющей в общественной жизни.
   – Взаимодействие идейной и реальной сфер в культуре Ирана.

4. Кризис общественных наук:
   – Сложности современной социологии, политологии и экономики из-за их западоцентричности.
   – Необходимость интеграции культурных и религиозных элементов для формирования новой научной парадигмы.

5. Будущее России:
   – Возвращение бойцов с фронта как фактор изменения социального устройства.
   – Стратегическое выстраивание отношений с соседями, включая Беларусь и страны Закавказья.

6. Экономические вызовы и политика:
   – Действия Центрального банка России, включая использование депозитов.
   – Влияние внешних экономических факторов на внутреннюю политику.

Вывод:
Беседа подчеркивает важность укрепления стратегических связей с Ираном, формирования новых подходов к геополитике и общественным наукам, а также интеграции духовных ценностей в развитие общества. Геополитические процессы связаны с изменениями на Ближнем Востоке и внутренними трансформациями в России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t4aGRTI07_Q
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