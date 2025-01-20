Геостратег Андрей Школьников описывает настоящее и будущее геополитической реальности на примере подписания Россией и Ираном всеобъемлющего стратегического соглашения

Ведущий: Роман Шахов

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Перспективы стратегического сотрудничества России и Ирана:

– Заключение договора о взаимном сотрудничестве с Ираном.

– Создание сухопутного коридора «Россия — Иран — Индия» как ключевой геополитической темы.

– Повышение значимости сухопутных маршрутов на фоне риска для морских коммуникаций.

2. Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке:

– Перемирие в Газе и переговоры Израиля, включая вывод войск и обмен пленными.

– Влияние Израиля на стабилизацию ситуации и препятствия к объединению исламского мира.

3. Роль культурной и цивилизационной метафизики:

– Значение Ирана как культурно-цивилизационного партнера России.

– Тренд на усиление духовной составляющей в общественной жизни.

– Взаимодействие идейной и реальной сфер в культуре Ирана.

4. Кризис общественных наук:

– Сложности современной социологии, политологии и экономики из-за их западоцентричности.

– Необходимость интеграции культурных и религиозных элементов для формирования новой научной парадигмы.

5. Будущее России:

– Возвращение бойцов с фронта как фактор изменения социального устройства.

– Стратегическое выстраивание отношений с соседями, включая Беларусь и страны Закавказья.

6. Экономические вызовы и политика:

– Действия Центрального банка России, включая использование депозитов.

– Влияние внешних экономических факторов на внутреннюю политику.

Вывод:

Беседа подчеркивает важность укрепления стратегических связей с Ираном, формирования новых подходов к геополитике и общественным наукам, а также интеграции духовных ценностей в развитие общества. Геополитические процессы связаны с изменениями на Ближнем Востоке и внутренними трансформациями в России.