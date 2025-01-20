Объединение народов, или Исчезновение нынешних границ | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников описывает настоящее и будущее геополитической реальности на примере подписания Россией и Ираном всеобъемлющего стратегического соглашения
Ведущий: Роман Шахов
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Перспективы стратегического сотрудничества России и Ирана:
– Заключение договора о взаимном сотрудничестве с Ираном.
– Создание сухопутного коридора «Россия — Иран — Индия» как ключевой геополитической темы.
– Повышение значимости сухопутных маршрутов на фоне риска для морских коммуникаций.
2. Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке:
– Перемирие в Газе и переговоры Израиля, включая вывод войск и обмен пленными.
– Влияние Израиля на стабилизацию ситуации и препятствия к объединению исламского мира.
3. Роль культурной и цивилизационной метафизики:
– Значение Ирана как культурно-цивилизационного партнера России.
– Тренд на усиление духовной составляющей в общественной жизни.
– Взаимодействие идейной и реальной сфер в культуре Ирана.
4. Кризис общественных наук:
– Сложности современной социологии, политологии и экономики из-за их западоцентричности.
– Необходимость интеграции культурных и религиозных элементов для формирования новой научной парадигмы.
5. Будущее России:
– Возвращение бойцов с фронта как фактор изменения социального устройства.
– Стратегическое выстраивание отношений с соседями, включая Беларусь и страны Закавказья.
6. Экономические вызовы и политика:
– Действия Центрального банка России, включая использование депозитов.
– Влияние внешних экономических факторов на внутреннюю политику.
Вывод:
Беседа подчеркивает важность укрепления стратегических связей с Ираном, формирования новых подходов к геополитике и общественным наукам, а также интеграции духовных ценностей в развитие общества. Геополитические процессы связаны с изменениями на Ближнем Востоке и внутренними трансформациями в России.