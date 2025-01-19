В США заблокировали Тик-Ток.Раньше пытались просто отжать у китайцев, потом купить. Теперь просто заблокировали.Контроль свободы слова в социальных сетях должен быть у ответственных людей. Список ответственных прилагается.В целом же, курс на фрагментацию интернета продолжается.PS. Вы уже запустили бумажный самолетикк из окна?