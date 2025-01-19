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В США заблокировали Тик-Ток

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В США заблокировали Тик-Ток.
Раньше пытались просто отжать у китайцев, потом купить. Теперь просто заблокировали.
Контроль свободы слова в социальных сетях должен быть у ответственных людей. Список ответственных прилагается.
В целом же, курс на фрагментацию интернета продолжается.

PS. Вы уже запустили бумажный самолетикк из окна?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9619318.html
Метки: Интернет, Китай, кнр, социальные сети, США, тикток, цензура
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 32986 28092
    марина час назад

      Ну не совсем у Китая,а у Китай +ЛондонСити.Борьба Вашингтона с Лондоном продолжается,они ему Калифорнию пылающую ,а Трамп говорит,что отберу Гренландию у пупсика Дании..
      “Любые попытки чрезмерного усиления и без того сильного игрока немедленно ведут к формированию ситуативной коалиции по его ослаблению. Так было при Никсоне с участием Китая против СССР, потом при Рейгане против Японии (соглашение «Плаза» под предлогом общей борьбы с «империей зла»). Сейчас добивают амбиции Европы под таким же предлогом, однако параллельно и даже раньше под руководством Сити ослабили и сами США, а после нынешней фиксации взаимного ослабления всех западных игроков настает и очередь Китая в связке с Сити.
      Россия никогда не была, и вряд ли когда-нибудь будет в числе самых сильных игроков на глобальном финансовом поле, где конкурируют олигархические кланы и коалиции. Просто в силу своей резко континентальной северной географии. Попытка «южной» ветви советской элиты (госплановской и госбанковской олигархии) погегемонить на пару с США достаточно быстро выродилась в продажу космического первородства за чечевичную похлебку валютных кредитов и теневого импорта гражданских технологий втридорога.

      Постсоветская Россия тем более была вынуждена, с одной стороны, политически и идеологически подчиниться однополярному гегемону, но с другой – так же активно взаимодействовать с европейскими, британскими, китайскими конкурентами США, получившими намного больше дивидендов от «однополярья», чем сам гегемон. Оставшийся гегемон в итоге так же надорвался и истощился, как его бывший партнер по двухполярной гегемонии.”
      п.с. пока США ,как бы возможный партнер РФ,против Китай+Лондон Сити..
      п.п.с. Колонель, а вы не хотите пояснить здешним любителям Юрысумского ,который без малейшего военного образования и опыта (сотник на майдане 2014 не считается) по утрам “командует фронтами.занимает поселки и передвигает войска?Откуда данные,кто поставляет и где проживает,наряду с другом Онуфриенко,севастопольцем..На кого работает?

    • 3193 3029
      Сан Саныч час назад

        Марине.

        У Бориса Рожина тоже нет военного образования. Но втянулся в тему)

        Хотя Подоляка где-то проходил срочную.

        • 13250 10346
          chuСан Саныч 47 мин. назад

            Плохо когда врач втянулся без медицинского образования.
            https://www.youtube.com/watch?v=gkzAywUQ03Y

            • 3193 3029
              Сан Санычchu 38 мин. назад

                О судьбе белорусского языка рассуждают два еврея – классика жанра:)

                У меня дача западнее Минска, там русский/белорусский в общении 50/50. Я отвечаю людям на том языке, на котором ко мне обращаются.

                “Кто против белорусского языка – у того нет сердца. Кто против русского языка – у того нет мозгов” (с) А. Г. Лукашенко.

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