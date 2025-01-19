В России начинается строительство важного предприятия, которое устранит ещё одну критическую зависимость от зарубежных поставок. Как первый в стране завод постоянных магнитов в Удмуртии связан с притязаниями Трампа на Гренландию, зачем Михаил Мишустин навестил Вьетнам, а также о новом герое недели и работе Клуба «Время – вперёд!» расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы выпуска:

1. В Удмуртии начинается строительство первого в России крупнотоннажного производства полного цикла постоянных редкоземельных магнитов системы неодим-железо-бор. Росатом планирует к 2028 году выйти на выпуск 1000 тонн магнитов в год с последующим увеличением до 3000 тонн.

2. Проект имеет стратегическое значение, так как позволит России:

– Устранить зависимость от импорта редкоземельных магнитов

– Восстановить полную производственную цепочку от добычи до конечного продукта

– Развивать собственную ресурсную базу редкоземельных металлов

3. Текст связывает этот проект с более широким геополитическим контекстом:

– Китай контролирует большую часть мировой добычи и переработки редкоземельных металлов

– США проявляют интерес к Гренландии частично из-за месторождений редкоземельных металлов

– Идет глобальная конкуренция за контроль над этими ресурсами

4. Состоялся визит Михаила Мишустина во Вьетнам, где достигнуты важные договоренности:

– Строительство нового исследовательского ядерного реактора

– Возможное строительство первой во Вьетнаме АЭС

– Развитие автомобильного производства, нефтедобычи и транспортной инфраструктуры

Вывод: Выпуск демонстрирует стратегический курс России на технологическую независимость и развитие собственной промышленной базы в критически важных областях. Особое внимание уделяется редкоземельным металлам как стратегическому ресурсу будущего. Параллельно идет укрепление международных связей, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Россия развивает технологическое сотрудничество с перспективными партнерами.