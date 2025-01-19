Своя Гренландия. Россия возрождает Магнитный проект СССР
В России начинается строительство важного предприятия, которое устранит ещё одну критическую зависимость от зарубежных поставок. Как первый в стране завод постоянных магнитов в Удмуртии связан с притязаниями Трампа на Гренландию, зачем Михаил Мишустин навестил Вьетнам, а также о новом герое недели и работе Клуба «Время – вперёд!» расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.
*
Идеология Клуба: https://disk.yandex.ru/i/tuIDRIpk08DL7w
Вступайте в Клуб по ссылке:
https://paywall.pw/vpered (Клуб в Телеграм)
или
https://vk.com/rossiya_segodnya (Клуб в ВК. Чтобы подписаться, нужно перейти по этой ссылке и в разделе VK Donate оформить подписку, нажав кнопку «Поддержать автора». После этого вам будут доступны все материалы Клуба).
По всем вопросам пишите на klubvv@bk.ru
*
Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru
*
Комментарий редакции
Ключевые тезисы выпуска:
1. В Удмуртии начинается строительство первого в России крупнотоннажного производства полного цикла постоянных редкоземельных магнитов системы неодим-железо-бор. Росатом планирует к 2028 году выйти на выпуск 1000 тонн магнитов в год с последующим увеличением до 3000 тонн.
2. Проект имеет стратегическое значение, так как позволит России:
– Устранить зависимость от импорта редкоземельных магнитов
– Восстановить полную производственную цепочку от добычи до конечного продукта
– Развивать собственную ресурсную базу редкоземельных металлов
3. Текст связывает этот проект с более широким геополитическим контекстом:
– Китай контролирует большую часть мировой добычи и переработки редкоземельных металлов
– США проявляют интерес к Гренландии частично из-за месторождений редкоземельных металлов
– Идет глобальная конкуренция за контроль над этими ресурсами
4. Состоялся визит Михаила Мишустина во Вьетнам, где достигнуты важные договоренности:
– Строительство нового исследовательского ядерного реактора
– Возможное строительство первой во Вьетнаме АЭС
– Развитие автомобильного производства, нефтедобычи и транспортной инфраструктуры
Вывод: Выпуск демонстрирует стратегический курс России на технологическую независимость и развитие собственной промышленной базы в критически важных областях. Особое внимание уделяется редкоземельным металлам как стратегическому ресурсу будущего. Параллельно идет укрепление международных связей, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Россия развивает технологическое сотрудничество с перспективными партнерами.