Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Владимировка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52870 военнослужащих, 304 танка, 232 боевые машины пехоты, 174 бронетранспортера, 1572 боевые бронированные машины, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России