Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады нацгвардии и иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Боровская Андреевка, Западное, Зеленый Гай, Загрызово Харьковской области, Новоегоровка, Колодези и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley» производства США, два бронетранспортера М113 американского производства, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и склад артиллерийских боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Марково, Веролюбовка, Червоное, Часов Яр, Подольское и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США и три пикапа.

Уничтожены пункт управления мотопехотной бригады, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.



▫️ В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и «Pasi» финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Днепроэнергия, Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Станислав, Змеевка, Янтарное, Токаревка, Антоновка, Казацкое Херсонской области и Каменское Запорожской области.

Противник потерял более 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40792 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20674 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20800 орудий полевой артиллерии и минометов, 30481 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России