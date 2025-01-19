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Смерть меня подождёт. Григорий Федосеев. Аудиокнига

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Читает Юрий Заборовский

https://t.me/club_bookworm/1195 – 2-я часть
https://t.me/club_bookworm/1232 – Последний костёр

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"Смерть меня подождет" – это продолжение повести "Тропою испытаний". Инженер-геодезист Г. Федосеев в своем произведении живописно показывает природу дальневосточной тайги и самоотверженный труд участников экспедиции.
В основу романа легли собственные дневниковые записи Григория Федосеева и воспоминания его соратников по экспедиции по Становому хребту. Особое место в романе занимают яркие и трагические судьбы воспитанника экспедиции Трофима, проводника-эвенка Улукиткана, а также любимого пса Кучума.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bue13MOFgbQ
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