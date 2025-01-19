

Интересные данные (https://t.me/ochen_mnogo_prufov/4724), но не сказать, чтобы это было каким-то откровением. В принципе, наверное, любой человек скажет, что люди постепенно тупеют, мол, раньше такого не было. «В нашем поколении дебилов меньше было», как сказал один киногерой. Началось это не вчера, шутки на тему «сумма разума на планете – величина постоянная, а население всё время растёт» считались бородатыми уже в 1970-е гг. Просто сегодня же массовое оглупление стало наиболее заметным и очевидным (да-да, и в плане «когда соцсетей не было, только твоя семья знала, что ты дурак» тоже). Тут где-то промелькнула новость про зумеров в Великобритании – мол, они не способны сами вывернуть лампочку и специалиста зовут. С одной стороны, над этими бедолагами можно только поржать, ну, реально, дебилы, с другой стороны, а давайте продолжим тему: а многие ли из тех, кто гыгыкают над этими вот зумерами способны решить проблему с краном в ванной? А со сбоящей электропроводкой? А с тем чтобы РОВНО повесить 10 книжных полок? А книжный шкаф 2,5х4 м от начала до конца смастерить? А настенный шкаф на 100 выдвижных ящичков для мелочей самому сделать? А? Ах, да, это другое… (Нет, я понимаю, что каждый скажет, да, делов-то – хорошо, позвольте вас поздравить, вот вы, именно вы и есть то самое счастливое исключение из правил). Я понимаю, что есть настоящие мужЫки, которых прям распирает от собственной крутости так, что майка на пузе по швам от гордости трещит – и летний дом они могут построить сами, и подъездную дорожку размером с ВПП разровнять и забетонировать, и на кухне они боги, а доставку еды считают сервисом для инфантилов, и так и сяк и об косяк и швец и на дуде игрец – ну, и счастья им, флаг им в руки и барабан на шею. (В младших классах к этому добавляют: «…и паровоз навстречу», но мы так говорить не будем).

Но если серьёзно, то, вынося за скобки рекомых зумеров и настоящих мужЫков, проблема-то есть. И она, такое подозрение, в ближайшей перспективе нерешаема. То есть, в принципе, решаема – массовые эпидемии и масштабные войны очень быстро и качественно излечивают от инфантилизма и вкладывают ума невероятного, но это тот случай, когда лекарство как бы не хуже, чем болезнь. Реальная массовая эпидемия какой-нибудь НЕХ в глобальном масштабе (реальная, а не балаган с ковидом) чревата трупами, причём скорость их утилизации будет безнадёжно отставать, а глобальная война, пусть и без ОМП – это уж совсем «Господи, оборони!»

Среди дисциплин, которые нам в своё время преподавали, была одна под названием «Мега-тренды». Ну, там, демографический тренд, экономический, миграционный и т.д. И был ещё один тренд, о котором говорили не под запись – цивилизационный. Да, ровно это самое – общий тренд оглупления населения. Это не сказки, не конспирология, не происки ZOG и рептилоидов – это данность. Рецептов решения этой проблемы нам не давали, но ситуацию обрисовывали подробно – потому что с этим придётся иметь дело (кстати, пришлось).

Сейчас, разыскивая материалы по США и Африке, наткнулся на рассуждения в одном блоге – на тему того, что Америка тупеет. (Покойный Задорнов, запустивший мем «Ну, тупыыые!», не так уж был и неправ – да, тупые, но как всегда, важны детали и контекст). И ладно бы с этим, ну, тупеет и тупеет, но этот процесс влияет на внешнюю политику (кроме всего прочего). А это уже не так весело, у них ядерное оружие есть, мало ли. Стало любопытно, когда этот процесс начался. И картина, в итоге, вышла очень интересная.

Вкратце – всему виной Рональд Рейган. На нём придётся остановиться подробно. Почему-то некоторые блоггеры взяли моду писать о нем прямо-таки с уважением, мол, выдающийся был президент, чуть ли не великий, вынудил СССР встать на путь к окончанию Холодной войны, одна из виднейших исторических фигур и так далее. Я, читая эти пассажи, дивился: ну, ладно, если бы такое писал true blue Reaganaut, это-то нормально, в Америке таких полно, и книг с таким посылом выше крыши – но домотканые-то писуны с чего такое возглашают? Впрочем, о блоггерах в своё время сказал Ихара Сайкаку, прямо-таки чеканное определение: «Что и говорить, на то они и простолюдины, чтобы всечасно обнаруживать своё скудоумие». Пусть их.

Во-первых, Рейган был болваном. Ну, не в медицинском смысле, конечно, но обычным дураком, да. Его так и называли – «an amiable dunce». Это ещё ласково, его спичрайтерша Пегги Нунан вообще считала мозг Рейгана «бесплодной пустыней» – а ей, скажем прямо, виднее. Спикер Конгресса Тип О’Нейл (1977–1987) прославился фразой: «Рейган знает меньше, чем все остальные президенты, которых я знал» (а О’Нейл начал карьеру конгрессмена ещё при Трумэне!). Две самых популярных шутки о Рейгане в Вашингтоне в период его президентства. 1. «Рейган пытался втайне перебежать в СССР, но его завернули на границе, потому что он не смог ответить ни на один вопрос» и 2. «У президента Рейгана сгорела библиотека: целых две книжки, одну из которых он так и не успел раскрасить». Актёр Джон Уэйн, махровый консерватор, правее которого была только стенка, и тот однажды не выдержал и написал кандидату в президенты Рейгану (1976) письмо, в котором просил «перестать пудрить мозги американцам всякой чушью» (Рейган вообще не обратил на это внимания, хотя они были знакомы, какое-то время приятельствовали и даже снялись в одном фильме). О других «мелочах» и упоминать скучно: Рейган на полном серьёзе заявлял, что в русском языке нет эквивалента слову freedom; что баллистическую ракету можно вернуть «в стойло» после запуска; что он лично участвовал в освобождении узников концлагерей (да, это он говорил Симону Визенталю) и прочая и прочая. По степени «болванутости» Рейган превзошёл ВСЕХ президентов США с начала ХХ века и по сей день. Там были интеллектуалы, середняки, простаки, вояки, бизнесмены – но по уму они все превосходили Рейгана. Есть ещё один претендент на звание самого тупого президента, Джордж Буш-мл. – но и ему до Рейгана далеко. Даже сторонники и поклонники Рейгана признают, что он был обаятельным, практичным, остроумным – но вот умным его назвать, как-то… в общем, понятно. Правда, они добавляют, «это не мешало ему быть великим президентом». Ну, для поклонников, понятно, кумир всегда белее снега, и, вообще, есть люди, которые и Горбачёва великим государственным деятелем считают (это не шутка), что ж теперь, на веру их слова принимать? Хотя, насчёт медицинского определения – ещё как сказать… Известный нейропсихолог Эйхонон Голдберг (поклонник Рейгана, между прочим), диагностировал у него признаки надвигающейся деменции ещё в середине 1980-х (хотя официально диагноз Рейгану был поставлен только в 1994). Так что на своём втором сроке Америкой, судя по всему, правил человек с угасающим сознанием. В любом случае, была у него тогда деменция или нет, приравнивание солдат вермахта к жертвам Холокоста (см. инцидент в Бритбурге) или шуточки типа «Бомбардировка [России] начнётся через пять минут» выдают в нём человека, которого иначе как «дебил» трудно назвать.

Как и всякий человек ограниченного ума, Рейган относился к умным людям с подозрением, а порой и с неприязнью. Это на уровне инстинкта – к тем, кто «ты чё, самый умный, что ли?» так называемые «простые люди» моментально испытывают неласковую насторожённость. Любой, кому довелось служить в Советской армии в одном взводе с кубаноидами, ростовчанами и прочим левобережным хуторским бычьём мгновенно поймут, о чем речь, такое не забывается. Вот Рейган и был из таких.

Это роднит его с Хрущевым, ещё одним круглым дураком. Там вообще беда, Никита Сергеевич был каким-то чудовищным болваном. Лизоблюд, подхалим, великолепный интриган, злопамятный, жестокий, неотёсанный и невоспитанный – и круглый дурак при этом. За десять лет у руля умудрился настроить против себя все слои населения страны (то есть, все: рабочих, крестьян, армию, партийные органы, дипломатов, министров, силовиков, учёных, творческих работников – тотально) – и когда, наконец, его выпнули на пенсию, от чего страна вздохнула с облегчением, то до самой смерти обиженно дулся, не понимая, почему и отчего так обидели его. Да всё потому же. И особо Хрущёв не любил «вумных» (как и они его). Интеллигенцию от него трясло, как на вибростенде. Понятно, что в лицо они перед ним только что на карачках не ползали и готовы были ноги целовать – кстати, самые ногоцеловальные в перестройку изо всех сил начали орать о своём «диссидентстве с младых ногтей», стараясь громкостью крика прикрыть постыдные эпизоды биографии. Никита интеллигенции платил тем же – его вердикт: «Пидорасы!» останется в веках. Хотя тут надо признать честно – редкий случай, когда Хрущёв оказался прав на 100%; пидорасы, Никита Сергеевич, они самые, да ещё какие!

Естественно, что с плохо скрываемой неприязнью он относился к кадровому ресурсу этих пидор… интеллигентов – студенчеству. Факт, известный каждому киноведу – за всё никитино правление на экране положительных образов студентов практически не возникало, их с лупой искать надо. Гайдаевский Шурик – это уже брежневское время. «Сверстницы» В.Ордынского к студентам отношение имеют самое опосредованное, там Кира с Татьяной служат картонной декорацией, а упор делается на обличение морально разлагающейся Светланы (к тому же провалившей экзамены). «В добрый час» В.Эйсымонта – опять-таки о тех, кто мимо ВУЗа пролетел. «Коллеги» (А.Сахаров) и «Мой младший брат» (А.Зархи) – мимо. С большим скрипом сюда можно подтянуть «Тишину» (В.Басов) – но и там студент Уваров оказывается главгадом и сволочью; а отчисленный положительный герой Вохминцев студентом уже вроде, как и не считается. Да и фильм, в общем, не о том, как от сессии до сессии. Есть ещё «Город зажигает огни» Венгерова, но там главный герой, переживая драму, всего лишь готовится к поступлению. Так что остаётся два исключения: «Улица Ньютона, дом 1» (Т.Вульфович) и «Приходите завтра» (Е.Ташков). Но и только. Ещё раз – будучи селюком и рагулем (пусть и подавшимся в пролетарии) Хрущёв дерзкую молодёжь не любил.

И тут возвращаемся к Рейгану…

= = Пауза= =

Вообще, это интересный вариант для любителей альтернативной истории. Хрущёв и Рейган оказались изрядно разнесены по времени – разница в 17 лет это серьёзно. Когда НС отправили на пенсию РР ещё даже губернатором не был. Но вот если бы представить, что один родился чуть позже, а другой – чуть раньше… Вариант, когда оба становятся во главе своих стран. Ну, то что родственную душу в друг друге опознали бы мгновенно, это понятно, дурак дурака видит издалека. А дальше… либо наладили сосуществование (дуракам порой легче договориться), либо напротив, упёрлись бы лбами так, что мир в буквальном смысле треснул, ядерных бомб хватило бы. Но это так, размышления.

== Пауза окончена ==

Возвращаемся к Рейгану – который студентов не то что не любил, а за людей не считал. 30 апреля 1970 губернатор Калифорнии Рональд Рейган, говоря о студенческих протестах, которые тогда шли по всей стране, назвал студентов «сопляками», «чокнутыми» и «трусливыми фашистами». А также пригрозил, что «необходимо покончить с этой политикой соглашательства со студентами» и «если для этого понадобится устроить кровавую баню – да будет так»! Ба-бах! Спустя четыре дня, 5 мая, Национальная гвардия штата Огайо открыла огонь по безоружным студентам Кентского университета – 4 трупа и 9 раненых. Спустя ещё неделю, под давлением прессы, Рейган промямлил, что «кровавая баня» (bloodbath) – это всего лишь оборот речи, и всерьёз воспринимать его слова могут только неврастеники.

Ещё только баллотируясь в губернаторы Калифорнии кандидат Рейган категорически заявлял, что Университет Калифорнии в Беркли необходимо очистить от хиппи, членов «Движения за свободу слова» и прочих радикалов – вышибить их раз и навсегда. Необходимо, заявлял он, принять закон о проверке педсостава на принадлежность к коммунистам. Призывы Рейгана к «твёрдой руке» были услышаны – он победил. И буквально с первой секунды новоиспечённый глава штата начал:

- продавливать закон о прекращении бесплатного обучения в коллежах и университетах штата (в тех, которые находились в ведении собственно штата, частных вузов это не касалось);

- требовать ежегодного сокращения бюджета на образование на 20%;

- блокировать выделение фондов на строительство новых зданий на кампусах;

- увольнения особо отличившихся профессоров, как например Кларка Керра, президента UoC-B;

- и, наконец, семо и овамо заявлять, что «штат должен прекратить эту порочную практику – выделять деньги непонятно кому на удовлетворение своего интеллектуального любопытства».

О последнем надо сказать особо. Молодёжь не помнит, а вот те, кто пережил не к ночи будь помянутую «перестройку» и сохранил хорошую память, могут подтвердить, что гаденькая фраза «наука – это способ удовлетворения своего любопытства за государственный счёт» с конца 1980-х начала обретать популярность. Кооператоры её обожали, но тут понятно, они кроме денег ничего не видели и всех, кроме себя, считали идиотами – а потом из этого навоза проросли «новые русские», подхватившие эту же мелодию. (Не они одни – популярный некогда писатель А.Бушков в своих первых книгах эту фразу как только ни обсасывал, издеваясь над учёными. Потом почему-то резко перестал и сейчас делает вид, что ничего не было). К чему эта фразочка привела – известно. Сейчас, наверное, никто уже не скажет сколько с началом рыночных реформ в России было уничтожено научных школ, исчезло научно-исследовательских центров, было похерено фундаментальных исследований, убита теоретическая база и изничтожены научно-практические предприятия. О людских потерях умолчим: кандидаты наук становились челночниками или торговали за гроши на рынке – это если им повезло. Тем, кому не очень повезло – они пополнили собой кладбища по всей необъятной. Да-да, именно из-за взятой на вооружение фразы про любопытство и государственный счёт, которая ноль в ноль совпадает с рейгановской. Впрочем, наши реформаторы и не скрывали своего преклонения перед Великим (!) Американским (!) Президентом (!), произнося его имя со страстным придыханием.

На посту губернатора Рейган воевал не только с высшим образованием – он методично убивал и начальное, всё время сокращая фонды. Результатом стал рост местных налогов и тотальное разрушение системы государственных школ в штате. Классы разбухали, учебники не обновлялись, здания ветшали, учителя не знали, что им делать – увольняться или стреляться. Когда профсоюз учителей в Лос-Анжелесе вышел на улицы с требованием прекратить это свинство Рейган и ухом не повёл. Когда он стал губернатором, калифорнийская система образования была лучшей в США. Когда он ушёл с этого поста – она стала худшей. Но! Республиканцы Рейгана боготворили – наш, говорили, человек! Секрет прост: его сторонники государственные школы просто не замечали – образование они получали исключительно в частных школах и университетах.

Да, стоит упомянуть вот о чём. До того, как Рейган стал губернатором, резиденты штата Калифорния за обучение в университетах, финансируемых штатом, не платили – для них образование было бесплатным. Они платили только сопутствующие расходы (84$ в год), а нерезиденты платили 300$ в год за обучение. А вот далее пошло валом: 1968 – «регистрационные» расходы в 300$ в год для всех, обучение для нерезидентов – 1200$; 1970 – к этому добавляется 150$ в год в качестве «образовательного сбора»; 1974 – бюджет на образование выполнен только на 32%; 1975 – ежегодная плата за обучение для резидентов – 630$, для нерезидентов – 2130$. В 2023 плата для резидентов составила 14 тысяч долларов. И это тоже наследие Рейгана – вынудив университеты поднимать плату за обучение, он запустил процесс «студенческого долга». Сегодня им обременены 43 млн американцев. Это, не говоря уже о том, что при Рейгане дорога к высшему образованию была почти закрыта для рабочего класса и цветных меньшинств. (Что-то такое про «кухаркиных детей» уже когда-то было, не припоминаете?)

Кстати, сам Рейган тупыми считал бедняков. Выступая в мае 1986 перед учащимися одной из (частных) школ, он заявил: «Я не верю, что в Америке кто-то голодает, потому что ему отказано в еде или нет возможности получить еду. Это просто потому, что люди не знают, где или как получить помощь [в плане питания]». Ну то есть впрямую он бедняков тупыми не назвал – но из его слов ясно следовало, что бедняки остаются бедными потому что сами предпочитают такими быть. Неделей позже он сказал об этом открыто в прямом эфире: «…у нас есть люди, которые предпочитают спать на картонных коробках, быть бездомными – только потому, что они сами это выбрали». Ну да, посреди зимы (а зимы в США бывают суровые) люди сами выбирают – спать в коробке из-под холодильника завернувшись в газету; экие дураки, право.

Сторонники Рейгана стараются помалкивать о том, что в ходе президентской кампании он выступал за тотальное упразднение Департамента образования США, за прекращение преподавания предметов на испанском («пусть учат английский»), и вообще за сокращение роли федеральной власти в вопросах образования, делегируя эти вопросы штатам. Въехав в Белый дом он первым делом начал резать образовательный бюджет. Когда он передал бразды правления Дж.Бушу-ст, бюджет составлял половину от исходного: в 1981 на образование отводилось 12% от всех денег, в 1989 – только 6%. Когда его, уже после ухода с поста, как-то спросили, какие свои деяния (за исключением внешнеполитических) он числит в числе самых выдающихся, он ответил: «Оптимизация системы образования». Этим он гордился всю оставшуюся жизнь. (А, может и не гордился – деменция наступила довольно быстро). Хорошее слово – «оптимизация». Звучное. Красивое. Недаром его обожают всякие менеджеры, обладатели MBA, главы компаний и вообще «успешные и состоявшиеся люди». Нормальные же люди твёрдо знают и помнят, что применение «оптимизации» по своим последствиям если и уступает геноциду, то ненамного. Из двух зол – ядерный взрыв или оптимизация – они выберут первое: там хоть шанс выжить есть. При «оптимизации» – нет. Это порождение тьмы всегда превращает человека в статединицу и бесстрастно списывает в убытки.

В общем и целом. Губернатор Рейган разрушил образовательную систему штата Калифорния. Президент Рейган обрушил общую систему образования в Америке. И – плоды этого сейчас проявляются во всей красе. Общий уровень образования и интеллекта в США за эти годы (около 40 лет) упал – и падать продолжает, это процесс неостановимый. Нет, отдельные гении и выдающиеся люди в США появляются, никто не спорит. Но если брать среднее число, общую массу народа – то картина печальная. И вот эта самая полуобразованная серость сегодня проникает во все сферы американской жизни, как чернила, которые расползаются по розовой промокашке. Собственно, она уже проникла – просто сейчас процесс набирает скорость. А поскольку ни одна часть общества не может быть изолирована от других – то мы имеем эту самую серость и в американской политике (внешней и внутренней), и в образовании, и на производстве, и в вооружённых силах, и в культуре – везде. И – с ней придётся (да, собственно, уже приходится) иметь дело. В том числе на внешнеполитическом треке. Весёлые годы предстоят.

Году в 2003 я наткнулся на каком-то американском ресурсе на статью под названием что-то вроде «Упадок и разрушение американского образования». В 2011 во время долгого перелёта, читая купленные в аэропорту Time и Newsweek, обнаружил в них примерно те же материалы – статьи и там, и там на тему «Почему мы тупеем?». Излишне говорить, что аналогичный материал (и не один) в 2021 был без труда обнаружен в интернете.

Есть простое правило, доказанное временем: если по образованию бить гаечным ключом, то через несколько десятилетий вместо населения будут свиньи. Исключений из этого не было, нет и не будет. Ещё раз: если под видом реформ делать образованию вивисекцию, то через поколение-другое вы получите стадо питекантропов. Вот им и расскажете про оптимизацию и благие намерения.

Но тут наступило утро, и Шахерезада прекратила дозволенные речи…

https://t.me/amadoda/826 – цинк



Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. В статье рассматривается влияние политики Рональда Рейгана на систему образования США, начиная с его губернаторства в Калифорнии и заканчивая президентством.

2. Основные действия Рейгана в сфере образования:

- Отмена бесплатного обучения в государственных вузах Калифорнии

- Ежегодное сокращение бюджета на образование на 20%

- Блокировка строительства новых университетских зданий

- Увольнение неугодных профессоров

- Сокращение федерального образовательного бюджета с 12% до 6% за время президентства

3. Последствия политики Рейгана:

- Разрушение системы государственных школ

- Появление "студенческого долга" (сейчас затрагивает 43 млн американцев)

- Ограничение доступа к высшему образованию для рабочего класса

- Общее снижение уровня образования в США

4. Автор проводит параллель между фразой Рейгана об "удовлетворении интеллектуального любопытства за государственный счет" и похожей риторикой в период перестройки в СССР.

Вывод:

Статья демонстрирует, как целенаправленная политика по сокращению финансирования и доступности образования при Рейгане запустила долгосрочный процесс снижения общего образовательного уровня в США. Автор подчеркивает, что последствия этой политики проявляются до сих пор во всех сферах американской жизни – от политики до культуры. Главный тезис автора можно сформулировать так: систематическое разрушение системы образования неизбежно приводит к снижению интеллектуального уровня населения через одно-два поколения.