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О времени и о себе. Михаил Исаковский (1986)

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Фильм-концерт из цикла "О времени и о себе". Стихотворения Михаила Исаковского (1900 – 1973) читает актер Михаил Васьков. Звучат фонограммы с записью стихов в исполнении автора.

"Я потерял крестьянские права, / Но навсегда остался деревенским", – писал в своем стихотворении русский поэт, Герой Социалистического Труда Михаил Исаковский  (1900 – 1973), на многие стихи которого написана музыка, и они стали популярными песнями: "Прощание" ("Дан приказ: ему – на запад"), "Провожание", "В лесу прифронтовом", "До свиданья, города и хаты".

Главная редакция литературно-драматических программ 1986

#ОВремениИОСебе #МихаилИсаковский #поэзия

Режиссер – Сергей Новиков

Оператор – Олег Шорох

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J_FQklt_344
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