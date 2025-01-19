Фильм-концерт из цикла "О времени и о себе". Стихотворения Михаила Исаковского (1900 – 1973) читает актер Михаил Васьков. Звучат фонограммы с записью стихов в исполнении автора.

"Я потерял крестьянские права, / Но навсегда остался деревенским", – писал в своем стихотворении русский поэт, Герой Социалистического Труда Михаил Исаковский (1900 – 1973), на многие стихи которого написана музыка, и они стали популярными песнями: "Прощание" ("Дан приказ: ему – на запад"), "Провожание", "В лесу прифронтовом", "До свиданья, города и хаты".

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#ОВремениИОСебе #МихаилИсаковский #поэзия

Режиссер – Сергей Новиков

Оператор – Олег Шорох