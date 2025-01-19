#плохойсигнал Под Новый Год "творческий коллектив", сиречь шоу-труппа, выступающая на польском пропагандистском сайте под псевдонимом "Сергей Романов", разродилась нелепым монструозным текстом (190 стр.), в котором сделала попытку "разобрать" выпуски Плохого Сигнала. Разумеется, речь идёт о Катынском подкасте. Сегодня вам предлагается первая часть обзора этой нелепой кучи. Самые яркие моменты (не полностью, не пугайтесь). В конце концов не всё же только могильные рвы да расстрельные камеры. Своим пробуждением "Сергей Романов" как бы напоминает нам, что в жизни всегда найдётся место для весёлого беззлобного смеха над поскользнувшимся на банановой кожуре клоуном, в роли которого. В роли которого и выступил "исследовательский коллектив" сайта Катынские материалы. Интересного прослушивания!

Расшифровку с источниками можете найти на Бусти. https://boosty.to/badsignal

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Видео-формат https://vkvideo.ru/video-143617457_45…

Аудио ВК https://vk.com/tubushow?z=podcast-143…

Аудио на разных площадках (Apple-podcast, Яндекс-музыка и прочие) https://badsignal.mave.digital/ep-18

#катынскийрасстрел

00:00:00 Вступление

00:02:00 Зачем?

00:05:48 Зенитное прикрытие

00:10:15 Роща или лесок?

00:16:06 Показания старых чекистов

00:19:23 Книжка Жаворонкова

00:29:02 Грузите убиенных транспортёрами

00:32:38 Каждый божий день

00:46:41 Осведомлённость дворника-вахтера

00:49:16 Заявление Великановой

00:54:43 Генерал КГБ

01:04:55 Закиров

01:06:11 Негнущиеся пальцы

01:16:00 Судьба предателя