Катынь 17. Коричневый всплеск Романова
#плохойсигнал Под Новый Год "творческий коллектив", сиречь шоу-труппа, выступающая на польском пропагандистском сайте под псевдонимом "Сергей Романов", разродилась нелепым монструозным текстом (190 стр.), в котором сделала попытку "разобрать" выпуски Плохого Сигнала. Разумеется, речь идёт о Катынском подкасте. Сегодня вам предлагается первая часть обзора этой нелепой кучи. Самые яркие моменты (не полностью, не пугайтесь). В конце концов не всё же только могильные рвы да расстрельные камеры. Своим пробуждением "Сергей Романов" как бы напоминает нам, что в жизни всегда найдётся место для весёлого беззлобного смеха над поскользнувшимся на банановой кожуре клоуном, в роли которого. В роли которого и выступил "исследовательский коллектив" сайта Катынские материалы. Интересного прослушивания!
Расшифровку с источниками можете найти на Бусти. https://boosty.to/badsignal
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Видео-формат https://vkvideo.ru/video-143617457_45…
Аудио ВК https://vk.com/tubushow?z=podcast-143…
Аудио на разных площадках (Apple-podcast, Яндекс-музыка и прочие) https://badsignal.mave.digital/ep-18
#катынскийрасстрел
00:00:00 Вступление
00:02:00 Зачем?
00:05:48 Зенитное прикрытие
00:10:15 Роща или лесок?
00:16:06 Показания старых чекистов
00:19:23 Книжка Жаворонкова
00:29:02 Грузите убиенных транспортёрами
00:32:38 Каждый божий день
00:46:41 Осведомлённость дворника-вахтера
00:49:16 Заявление Великановой
00:54:43 Генерал КГБ
01:04:55 Закиров
01:06:11 Негнущиеся пальцы
01:16:00 Судьба предателя
Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области. В полицию на розыск жителей Курской области подано почти 1,2 тыс. заявлений.”Наши бойцы 352 полка, освободившие поселок Суджанского района Курской области, нашли изувеченные тела мирных со связанными руками.
▪️Российские бойцы обнаружили в зданиях искалеченные тела стариков со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. Украинские нацисты натягивали им на голову шапки, простреливали ноги и бросали умирать.”
п.с. ждем обвала фронта,а жуткие картинки издевательств уверена скрываются и не надо голливудских “БУЧА “даже