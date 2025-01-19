Не все наши граждане довольны своим положением. Часть их них видит только негатив. Цены растут, налоги повышаются, а высокая ключевая ставка делает кредитование недоступным. Они мечтают об окончании СВО…

Их логика понятна, но я замечу, что в России сейчас экстремально легко живется. Я видел разные войны, но нигде не было такого лояльного отношения к людям. Мы воюем против нескольких десятков самых развитых стран мира. Для ведения таких интенсивных боев нужны люди и ресурсы в огромных количествах.

Военная экономика работает интересным образом. Границы закрывают, уровень жизни резко падает, и в армию устремляются толпы людей для того чтобы прокормить семьи. Получить максимум ресурсов за минимальную цену – это задача военной экономики.

В России же все с точностью наоборот. ВВП растет, границы открыты и добровольцев заманивают в армию высокими зарплатами и гигантским социальным пакетом. Поверьте, что государство может запросто мобилизовать еще миллион человек и никакая вертикаль не пошатнется, но наверху такого решения старательно избегают.

Такая политика породила огромное количество людей, которые думают, что СВО их никогда не коснется. Нет, дорогие, ход СВО зависит от каждого из нас вне зависимости от нашего желания. Если вы и правда хотите, чтобы СВО поскорее закончилось, то закиньте парням денег на дроны. Это самый простой способ приблизить окончание боевых действий. Для ведения боев государство всегда найдет ресурсы. Но это может быть сделано добровольно как в России, или через колено как на Украине. Так что отбросьте либеральные иллюзии, время сейчас военное. Цените тот комфорт, в котором вы сейчас пребываете.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Несмотря на недовольство части граждан (рост цен, налогов, высокие ставки по кредитам), в России сейчас относительно комфортные условия жизни, особенно учитывая военное время.

2. Россия ведет военные действия против множества развитых стран, но при этом:

– ВВП растет

– Границы остаются открытыми

– Армия комплектуется на добровольной основе с высокими зарплатами и социальным пакетом

3. В классической военной экономике обычно наблюдается обратная картина:

– Закрытие границ

– Резкое падение уровня жизни

– Вынужденный приток людей в армию из-за экономических причин

4. Государство избегает массовой мобилизации, хотя имеет такую возможность.

5. Автор призывает осознать, что СВО касается каждого гражданина, и предлагает добровольную помощь (например, сбор средств на дроны) как способ приблизить окончание конфликта.

Вывод:

Автор подчеркивает, что текущая ситуация в России уникальна тем, что государство старается сохранить максимально комфортные условия жизни для граждан, несмотря на ведение военных действий. При этом он предостерегает от иллюзии, что военные действия не касаются гражданского населения, и призывает к добровольному участию в поддержке военных усилий, пока государство не прибегает к более жестким мерам.