Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, Политика Диктатура и свобода 09:55 Сегодня 6 0 brahman Диктаторский режим и свобода. Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9619107.html Метки: асад, джулани, женщины, ислам, сирия, хтш, юмор Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы „Свобода-произвол” и антагонизм в обществе запах свободы Члены ПДС обвинили Санду в диктатуре и покинули партию Видеохостинг побеждает свободу слова - бан Tрампа на Youtube Смена власти в России: от либерализма к диктатуре?