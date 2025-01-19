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Диктатура и свобода

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Диктаторский режим и свобода.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9619107.html
Метки: асад, джулани, женщины, ислам, сирия, хтш, юмор
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