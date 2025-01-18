Одной из первых реформ нового руководства СССР после смерти Сталина стало резкое снижение сельхозналога и повышение закупочных цен на продукцию сельского хозяйства. Необходимость этих мер до сих пор вызывает споры среди любителей истории. Ролик посвящен изменению ставок сельхозналога в военный и послевоенный период и влиянию налогообложения на производство продукции на приусадебных участках крестьян. Показано, как чрезмерное налогообложение негативно сказывалось на объемах сельхозпроизводства, и как попытки Минфина СССР снизить налог были пресечены лично И.В. Сталиным,

Материалы:

Советская жизнь. 1945-1953. Сборник документов. 2003 https://disk.yandex.ru/i/5VHl8UhQR7POEg

Ильиных В.А. – Налогово-податное обложение сибирской деревни. Конец 1920-х – начало 1950-х гг. https://disk.yandex.ru/d/lLlh4szBJhA0nQ

Вербицкая О.М. – Российское крестьянство от Сталина к Хрущеву, середина 40-х – начало 60-х гг. 1992 https://disk.yandex.ru/d/GszTQ6_68YJTmA

Марискин О.И. – Налогообложение российского крестьянства в послевоенный период https://disk.yandex.ru/i/WJ-PLfNmx2fgEg

Вербицкая О.М. Будни сельского тыла 1941-1945 гг. Раздел в книге «Советский тыл 1941-1945. Повседневная жизнь в годы войны». 2019 https://disk.yandex.ru/i/4cLg7D0YMJMiPQ

Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla

Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка

Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers

Поддержать редакцию можно здесь:

Boosty: https://boosty.to/primenumbers

Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)

Юmoney (Яндекс.Деньги): https://yoomoney.ru/to/4100111195023055

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join

Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers

Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. История сельхозналога:

– Введение продналога вместо продразвёрстки в 1920-х годах.

– Прогрессивная шкала налогообложения для борьбы с кулаками и выравнивания доходов.

– Льготы для колхозников до 1939 года стимулировали вступление в колхозы.

– После 1939 года налоговые ставки для колхозников стали зависеть от доходов.

2. Последствия изменений налоговой политики:

– В годы войны налоги росли из-за увеличения цен на продукты.

– После войны налоговая политика оставалась жёсткой, несмотря на снижение цен.

– Резкое увеличение ставок в 1948 году привело к вырубке фруктовых деревьев, сокращению поголовья скота и ухудшению условий жизни крестьян.

3. Роль налога в экономике:

– Налог использовался как инструмент управления поведением граждан, а не только для пополнения бюджета.

– Плановая экономика позволяла учитывать доходы с личных подсобных хозяйств и регулировать налогообложение.

4. Критика политики Сталина:

– Личная инициатива крестьян подавлялась чрезмерным налогообложением.

– Колхозы не могли компенсировать сокращение личного производства.

– В год смерти Сталина крестьяне питались хуже, чем до начала коллективизации.

5. Снижение налога при Маленкове:

– В 1953 году сельхозналог был снижен, что положительно сказалось на крестьянах.

– Были восстановлены льготы, повышены закупочные цены на колхозную продукцию.

6. Общие выводы:

– Плановая экономика – это инструмент, который зависит от политической воли.

– Необходим механизм участия граждан в принятии решений для обеспечения справедливости.

– Советская система налогов показала способность как к подъёму, так и к снижению ставок в зависимости от целей государства.

Выводы:

- Налоговая политика СССР играла ключевую роль в управлении сельским хозяйством, но часто противоречила интересам крестьян.

- Положительные изменения в 1953 году доказали возможность смягчения давления на сельское хозяйство, но без устойчивых реформ их эффект был временным.

- История сельхозналога показывает, что централизованное управление требует сбалансированности между экономической целесообразностью и социальными потребностями.