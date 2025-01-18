Так рождается музыка. Людвиг ван Бетховен (1984)
Фрагмент передачи “Так рождается музыка”, посвященный последнему периоду творчества композитора Людвига ван Бетховена.
Звучат отрывки произведений Бетховена: “Торжественная месса” в исполнении Московского камерного хора п/у Владимира Минина и БСО ЦТ и ВР, дирижер Владимир Федосеев и фрагменты струнных квартетов в исполнении Квартета им. Л.Бетховена
Рассказывает музыковед Ольга Доброхотова.
Главная редакция музыкальных программ, 1984 г.
#ТакРождаетсяМузыка #ЛюдвигВанБетховен
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