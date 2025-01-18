Фрагмент передачи “Так рождается музыка”, посвященный последнему периоду творчества композитора Людвига ван Бетховена.Звучат отрывки произведений Бетховена: “Торжественная месса” в исполнении Московского камерного хора п/у Владимира Минина и БСО ЦТ и ВР, дирижер Владимир Федосеев и фрагменты струнных квартетов в исполнении Квартета им. Л.БетховенаРассказывает музыковед Ольга Доброхотова.Главная редакция музыкальных программ, 1984 г.#ТакРождаетсяМузыка #ЛюдвигВанБетховенМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1