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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 18 января 2025 г.)

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▫️ Сегодня утром в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «НЕПТУН» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха». Цели удара достигнуты, все объекты поражены.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая и Загрызово Харьковской области.

Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новодмитровка, Часов Яр, Дачное и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.
 
▫️ В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петропавловка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка и Славянка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Антоновка и Казацкое Херсонской области.

Противник потерял до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40726 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20658 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20764 орудия полевой артиллерии и минометов, 30459 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/48001
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