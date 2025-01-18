Коран и йога-сутры Патанджали утверждают, что в момент рождения человеку даётся определённое количество вдохов и жизнь его на этой планете заканчивается, когда количество выделенных ему вдохов заканчивается. Определённые состояния сознания учащают дыхание, сокращают жизнь человека (гнев, зависть, обида), другой внутренний настрой делает дыхание лёгким и ведёт к просветлению. Если человек будет соблюдать ряд важных изложенных в этом видео ключевых правил, он может продлить свою жизнь и сделать крепким здоровье.

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Содержание видео:

0:06 – Коран и Йога Сутра Патанджали содержат одно и то же утверждение.

0:32 – Высокое содержание углекислого газа СО2 в крови – залог здоровья. Чем его больше, тем человек здоровее!

2:11 – Фундаментальный принцип, заложенный Богом в основу творения.

3:10 – Чтобы жить долго, экономьте количество вдохов: оно лимитировано.

4:59 – Создание Академгородка в Новосибирске. Учёные изучали здоровье.

8:24 – Неожиданный вывод учёных.

11:42 – От чего зависит количество СО2?

12:33 – Чем медленнее дышит человек – тем больше накапливается СО2 (углекислый газ). Об Индийских йогах и китайских монахах.

14:03 – Что такое «яма, няма»? Разные ступени йоги.

16:22 – Всё, что вредно здоровью – вызывает учащение дыхания.

18:35 – Книга доктора Таймая Госвами из Удупи «1000 отличий человека от хищника».

23:15 – Йогические и мистические практики позволяют внешне быть активным, а внутренне спокойным.

26:05 – Что учащает дыхание? Исследования доктора Бутейко.

30:25 – Что говорится в Ведических текстах о нашей планетной системе?

34:15 – Самый известный долгожитель СССР Ширали Муслимов, проживший 168 лет.

36:50 – От состояния ума зависит наше восприятие жизни.

39:46 – История об индусе, который родился с ДЦП и стал мастером нескольких видов спорта.

45:20 – Успокоение ума даёт просветление.

46:05 – Для того, чтобы жить долго и счастливо, нужно дышать медленно.

48:00 – Мистическая практика, которая позволяет жить дольше.

1:04:23 – Уникальная методика, которую нужно практиковать всегда.

1:06:55 – Если вы о чём-то беспокоитесь, нужно вспомнить о Боге. ВСЁ В РУКАХ БОГА!

1:14:25 – Аюрведа о том, что из человека выходит.

Благодарим Александра Силичева за монтаж видео!

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

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#йога #здоровье #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы лекции Александра Усанина о продлении жизни:

1. Количественная связь дыхания и жизни:

– Человеку при рождении даётся фиксированное количество вдохов. Жизнь завершается, когда они исчерпываются.

– Медленное дыхание способствует увеличению продолжительности жизни.

2. Роль углекислого газа (CO₂):

– Высокое содержание CO₂ в крови ассоциируется с крепким здоровьем.

– Недостаток CO₂ вызывает кислородное голодание тканей, что ухудшает обмен веществ и иммунитет.

3. Йога и дыхательные практики:

– Йоги рекомендуют задержки дыхания и медленные дыхательные циклы для накопления CO₂.

– Медленное и осознанное дыхание успокаивает ум и способствует духовному развитию.

4. Вред факторов, учащающих дыхание:

– Алкоголь, наркотики, мясо и негативные эмоции вызывают метаболический "взрыв", который сокращает жизнь.

– Учащённое дыхание вымывает CO₂, снижая иммунитет.

5. Сравнение человека с животными:

– Люди, как и травоядные, имеют длинный кишечник и нуждаются в растительной пище.

– Хищники живут меньше из-за высокого метаболизма и короткого кишечника.

6. Здоровый образ жизни:

– Растительно-молочная диета, отказ от интоксикантов, режим сна и поддержание осанки способствуют долгой жизни.

– Негативные эмоции (гнев, зависть) сокращают жизнь.

7. Практические рекомендации для улучшения здоровья:

– Удобная поза, прямая осанка, расслабление диафрагмы и лица, поднятие зрачков вверх помогают снизить частоту дыхания.

– Использование методов Бутейко и восточных практик для исцеления.

8. Влияние позитивного мышления:

– Доверие к Богу и возвышенные мысли укрепляют здоровье.

– Важно быть внутренне спокойным и уметь концентрироваться на духовных аспектах жизни.

Вывод:

Для продления жизни важно замедлить дыхание, накопить углекислый газ в крови и вести здоровый образ жизни. Это включает правильное питание, контроль эмоций и физическую активность в сочетании с духовными практиками.