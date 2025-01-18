Президент American Tobacco Джордж Вашингтон Хилл считал, что массовая реклама — только один из инструментов маркетинга. «Воспитательная работа», по убеждению Бернейса, должна была помочь расправиться с критикой, нападкам которой то и дело подвергались рекламные кампании Хилла, а также убедить потребителей в том, что курение не опасно для здоровья.

Хилл начал искать новые, более агрессивные методы для изменения общественного мнения о женском курении и создания массового спроса на сигареты среди женщин. Бернейс (племянник Фрейда) вспоминал: «Хилл позвонил мне: «Как мы можем заставить женщин курить на улице? Они курят дома. Но, черт возьми, большую часть времени они проводят вне дома, мы теряем половину рынка, мы должны заставить их курить на улице. Сделай что-нибудь. Действуй!»».

Тогда, в 1929 году Бернейс организовал рекламный трюк поистине исторического значения. Он набрал статисток, которые прошли парадом на Пасху по Нью-Йорку, размахивая своими «факелами свободы».

Бернейс проследил за тем, чтобы женщины были правильно подобраны, чтобы они «были просто симпатичными, а не выглядели как модели».

Приглашение принять участие в нью-йоркском параде в пасхальное воскресенье прозвучало из уст….. Кого бы вы думали? Феминистки(!!!) Рут Хейл: «Женщины! Зажгите еще один факел свободы! Разрушьте еще одно сексуальное табу!»

Вообще это на самом деле очень показательный пример настоящей сути всего феминизма. Глобальную компанию по принуждению женщин к курению, ради дохода серьезных и богатых мужиков из табачной индустрии обслуживали и запускали феминистки. Факелы свободы они зажгли. Ага, щас, свободы…

Свобода – это никотиновая зависимость, раннее старение, болезни и рак? Так что ли? Прям по Оуреллу.

Молодые женщины промаршировали по Пятой авеню, с «факелами свободы» в руках. Об их подвиге сообщили многие газеты, в результате поднялась волна общенациональных дискуссий. Женские клубы осуждали исчезновение негласных запретов на публичное курение женщин, феминистки(!!!) приветствовали изменения социальных норм.

То есть феминистки занимались навязывание неприемлемых для большинства нормальных женщин вещей, по заказу серьезных и богатых мужиков, под видом «защиты прав женщин» еще задолго до того, как это стало мейнстримом)) Пропагандой абортов, смены пола, чайлдфри, наркотиков, и прочей «повесточки» они займутся чуть позже. Ну с сигаретами все понятно, а вот это, всю «повесточку», ее кто им сейчас заказывает? Было бы интересно узнать…



Подробно с картинками – https://narasputye.ru/archives/2165

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В 1929 году табачная компания American Tobacco искала способы расширить рынок за счет женской аудитории, поскольку публичное курение женщин считалось табу.

2. Эдвард Бернейс (племянник Фрейда) организовал рекламную кампанию, в которой сигареты были представлены как "факелы свободы" – символ женской эмансипации.

3. Ключевым моментом кампании стал пасхальный парад в Нью-Йорке, где женщины демонстративно курили на публике. Мероприятие было представлено как феминистская акция при поддержке известной феминистки Рут Хейл.

4. Кампания оказалась успешной – она вызвала общественный резонанс и способствовала нормализации женского курения.

Вывод:

Данный исторический пример демонстрирует, как коммерческие интересы табачной индустрии были успешно замаскированы под движение за женские права. Рекламная кампания использовала риторику свободы и эмансипации для продвижения продукта, потенциально вредного для здоровья. Это показывает, как социальные движения могут быть использованы в маркетинговых целях, а идеи свободы и равноправия – переосмыслены в коммерческих интересах.