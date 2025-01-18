Что с тобой не так Россия первая серия
Вы когда нибудь задумывались почему территория России на протяжении сотен и даже тысяч лет будоражит внимание остального мира?
И не важно какой сейчас век или как называется эта территория. Великая Тартария, Русь, Московия, Российская империя, СССР или Российская Федерация?
Какие сакральные тайны скрывает эта территория? И при чем тут древнегреческая Война Богов, Титаномахия и сами древние боги? А при чем тут царство мёртвых?
Попробуем распутать этот сложнейший клубок тайн, или хотя бы начать его распутывать.
Что с тобой не так, Россия?
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00:00 Интро
01:55 Пролог
05:47 Останки
11:18 Загадка Нарьян Мара
16:22 Кара небесная
24:59 Тартария
29:27 Бездна
35:37 Стикс, река мёртвых
49:32 Аид, Царство мёртвых
55:23 Берендеево царство
58:52 Хронологический ключ
01:02:23 приз для богов
01:03:41 титры
Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Образ России:
– Россию называют страной бензоколонкой, сырьевым придатком, тюрьмой народов.
– Противоречивые образы: от великой империи до пустошей и тундры.
2. Географические теории:
– Россия якобы была частично связана с Северной Америкой.
– Катастрофа изменила территорию, засыпав пролив и создав вечную мерзлоту.
3. Экосистемы и климат:
– Амурские тигры и мамонты свидетельствуют о более тёплом прошлом климате.
– Леса Сибири появились относительно недавно (200–300 лет назад).
4. Мифологические связи:
– Упоминания Тартарии как царства мёртвых в античной и греческой мифологии.
– Географические совпадения с древними картами.
5. Переписывание истории:
– Переименование территорий и рек связано с сокрытием прошлого (например, Нарьян-Мар и река Урал).
– Официальная наука отвергает альтернативные гипотезы, но их подтверждают карты и легенды.
6. Роль Сибири:
– Сибирь представлена как центр древних цивилизаций, ныне скрытый под льдами.
– Европейские исследователи пытались разгадать её тайны.
7. Катастрофы прошлого:
– Потопы и удары астероидов привели к формированию современной географии.
– Тартария исчезла как политическое и географическое образование.
Вывод:
Россия рассматривается как территория великих противоречий, скрытых мифов и катастроф, сформировавших её уникальный образ. Она остается объектом интереса и исследований, хотя официальная история часто не учитывает альтернативных теорий.