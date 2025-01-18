Вы когда нибудь задумывались почему территория России на протяжении сотен и даже тысяч лет будоражит внимание остального мира?

И не важно какой сейчас век или как называется эта территория. Великая Тартария, Русь, Московия, Российская империя, СССР или Российская Федерация?

Какие сакральные тайны скрывает эта территория? И при чем тут древнегреческая Война Богов, Титаномахия и сами древние боги? А при чем тут царство мёртвых?

Попробуем распутать этот сложнейший клубок тайн, или хотя бы начать его распутывать.

Что с тобой не так, Россия?



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00:00 Интро

01:55 Пролог

05:47 Останки

11:18 Загадка Нарьян Мара

16:22 Кара небесная

24:59 Тартария

29:27 Бездна

35:37 Стикс, река мёртвых

49:32 Аид, Царство мёртвых

55:23 Берендеево царство

58:52 Хронологический ключ

01:02:23 приз для богов

01:03:41 титры

Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. Образ России:

– Россию называют страной бензоколонкой, сырьевым придатком, тюрьмой народов.

– Противоречивые образы: от великой империи до пустошей и тундры.

2. Географические теории:

– Россия якобы была частично связана с Северной Америкой.

– Катастрофа изменила территорию, засыпав пролив и создав вечную мерзлоту.

3. Экосистемы и климат:

– Амурские тигры и мамонты свидетельствуют о более тёплом прошлом климате.

– Леса Сибири появились относительно недавно (200–300 лет назад).

4. Мифологические связи:

– Упоминания Тартарии как царства мёртвых в античной и греческой мифологии.

– Географические совпадения с древними картами.

5. Переписывание истории:

– Переименование территорий и рек связано с сокрытием прошлого (например, Нарьян-Мар и река Урал).

– Официальная наука отвергает альтернативные гипотезы, но их подтверждают карты и легенды.

6. Роль Сибири:

– Сибирь представлена как центр древних цивилизаций, ныне скрытый под льдами.

– Европейские исследователи пытались разгадать её тайны.

7. Катастрофы прошлого:

– Потопы и удары астероидов привели к формированию современной географии.

– Тартария исчезла как политическое и географическое образование.

Вывод:

Россия рассматривается как территория великих противоречий, скрытых мифов и катастроф, сформировавших её уникальный образ. Она остается объектом интереса и исследований, хотя официальная история часто не учитывает альтернативных теорий.