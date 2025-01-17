Беседа Виктора Алексеевича и Станислава Ришко о семье

00:00 – Тизер

00:00:56:02 – Приветствие

00:02:58:15 – Тема беседы

00:04:19:00 – Базовые мировоззренческие установки

00:05:40:20 – У всего есть целевая функция

00:10:04:21 – Что происходит с семьями?

00:11:16:07 – С чего начинается семья?

00:11:39:13 – Неосознанное зачатие – это проблема!

00:14:55:12 – Суть цивилизации

00:17:22:06 – Общение с ребенком

00:20:36:22 – Катализатор новых алгоритмов

00:27:36:08 – О чем сигнализирует плач ребенка?

00:28:54:23 – Технологии блокирования продолжения рода

00:29:38:16 – Эксперимент Гарри Харлоу

00:35:29:23 – Ребенок индивидуален

Станислав Ришко

— Предприниматель визионер

— Основатель семейного офиса премиальной недвижимости Lobster Group

— Консультант в девелопменте

— Социально общественный деятель

— Исследователь, филантроп, патриот, меценат, путешественник

WhatsApp https://share.kz/gmQT

Telegram https://share.kz/gpPi

Оставить заявку на покупку и продажу недвижимости https://share.kz/gsMH

Канал о недвижимости: https://share.kz/g7h4

Путешествия со мной: https://share.kz/gaft

Мировоззренческий канал: https://share.kz/gddT

Эфиры, где можно задать мне вопрос каждое воскресенье: https://share.kz/ggci

Курс о недвижимости: https://share.kz/g4iD

Приглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».

Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew

• Школа управления открывает двери к саморазвитию и мудрости.

• Курсы помогают обрести смысл, преодолевать препятствия и достигать целей.

• Присоединяйтесь к сообществу для достижения лучшей версии себя.

➤ Об авторе:

Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀

➤ Telegram https://t.me/viktorefimof

➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Значение семьи:

– Семья рассматривается как основа цивилизации, больше чем просто процесс деторождения.

– Семья является местом, где закладываются базовые мировоззренческие установки и формируется понимание смысла жизни.

2. Духовная эволюция:

– Основной целью человека является духовная эволюция, основанная на любви и служении.

– Семья играет ключевую роль в передаче духовных ценностей и нравственных ориентиров.

3. Роль ребёнка:

– Ребёнок рождается с изначальной связью с Богом и с верой, заложенной в процессе зачатия.

– Он индивидуален, его нельзя подстраивать под безусловное послушание; наоборот, он может быть наставником для родителей.

4. Проблемы современности:

– Утрата значимости семьи в цивилизационном развитии из-за дезорганизации и разрушения традиционных семейных ценностей.

– Проблемы неосознанного зачатия и воспитания детей, что оставляет след в психике ребёнка.

– Духовная и культурная деградация под влиянием материальной выгоды и технократического подхода.

5. Идея целостности:

– Семья должна рассматриваться в контексте целостной связи: Бог, человек, природа, Солнечная система.

– Восприятие мира как гармоничной системы помогает ребёнку осознать своё место в ней.

6. Критика современного общества:

– Цивилизация последних тысячелетий — это цивилизация рабовладения, где человек остаётся объектом эксплуатации.

– Система управления направлена на получение прибыли, что приводит к деградации моральных и духовных ценностей.

7. Необходимость изменений:

– Перемены должны начинаться с семьи, а не с государства или внешних институтов.

– Воспитание поколений должно быть основано на любви, милосердии и осознании смысла жизни.

Вывод:

Семья — это фундамент человеческой цивилизации и духовного развития. Для сохранения и укрепления семьи необходимо осознание её значимости, возвращение к духовным основам, передача мудрости поколений и воспитание детей с учётом их уникальности и связи с высшим смыслом. Лишь через семью возможно построение гармоничного общества.