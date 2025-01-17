Семья как основа цивилизационной идентичности
Беседа Виктора Алексеевича и Станислава Ришко о семье
00:00 – Тизер
00:00:56:02 – Приветствие
00:02:58:15 – Тема беседы
00:04:19:00 – Базовые мировоззренческие установки
00:05:40:20 – У всего есть целевая функция
00:10:04:21 – Что происходит с семьями?
00:11:16:07 – С чего начинается семья?
00:11:39:13 – Неосознанное зачатие – это проблема!
00:14:55:12 – Суть цивилизации
00:17:22:06 – Общение с ребенком
00:20:36:22 – Катализатор новых алгоритмов
00:27:36:08 – О чем сигнализирует плач ребенка?
00:28:54:23 – Технологии блокирования продолжения рода
00:29:38:16 – Эксперимент Гарри Харлоу
00:35:29:23 – Ребенок индивидуален
Станислав Ришко
— Предприниматель визионер
— Основатель семейного офиса премиальной недвижимости Lobster Group
— Консультант в девелопменте
— Социально общественный деятель
— Исследователь, филантроп, патриот, меценат, путешественник
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➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Значение семьи:
– Семья рассматривается как основа цивилизации, больше чем просто процесс деторождения.
– Семья является местом, где закладываются базовые мировоззренческие установки и формируется понимание смысла жизни.
2. Духовная эволюция:
– Основной целью человека является духовная эволюция, основанная на любви и служении.
– Семья играет ключевую роль в передаче духовных ценностей и нравственных ориентиров.
3. Роль ребёнка:
– Ребёнок рождается с изначальной связью с Богом и с верой, заложенной в процессе зачатия.
– Он индивидуален, его нельзя подстраивать под безусловное послушание; наоборот, он может быть наставником для родителей.
4. Проблемы современности:
– Утрата значимости семьи в цивилизационном развитии из-за дезорганизации и разрушения традиционных семейных ценностей.
– Проблемы неосознанного зачатия и воспитания детей, что оставляет след в психике ребёнка.
– Духовная и культурная деградация под влиянием материальной выгоды и технократического подхода.
5. Идея целостности:
– Семья должна рассматриваться в контексте целостной связи: Бог, человек, природа, Солнечная система.
– Восприятие мира как гармоничной системы помогает ребёнку осознать своё место в ней.
6. Критика современного общества:
– Цивилизация последних тысячелетий — это цивилизация рабовладения, где человек остаётся объектом эксплуатации.
– Система управления направлена на получение прибыли, что приводит к деградации моральных и духовных ценностей.
7. Необходимость изменений:
– Перемены должны начинаться с семьи, а не с государства или внешних институтов.
– Воспитание поколений должно быть основано на любви, милосердии и осознании смысла жизни.
Вывод:
Семья — это фундамент человеческой цивилизации и духовного развития. Для сохранения и укрепления семьи необходимо осознание её значимости, возвращение к духовным основам, передача мудрости поколений и воспитание детей с учётом их уникальности и связи с высшим смыслом. Лишь через семью возможно построение гармоничного общества.
Перемены должны начинаться с осознанной самоидентификации и осмысленной идентичности принадлежности к своему Роду.
Мне вот интересно, разместит ли уважаемый Брахман здесь вот этот пассаж попа Адрюхи Ткачёва (сказал на видео) :
“Войны возникают из-за мужской мастурбации, – заявили в РПЦ. Об этом сообщил протоиерей Андрей Ткачев, рассказавший, что там, где сегодня льется семя, завтра будет литься кровь. Священнослужитель уверен, что войны возникают из-за того, что мужчины мастурбируют и не используют семя «в лоне своей жены».”
Я снова говорю, что его надо проверить “на вменяемость”.
П.С. Видео не грузится.
“…Перемены должны начинаться с семьи, а не государства или
внешних институтов.”
Тогда зчем нужно такое государство и его институты. )