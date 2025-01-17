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Комментарий редакции

Основные тезисы из лекции Савельева:

Ключевые тезисы:

1. В 2025 году вышла его книга о мозге речной миноги – результат шестилетней работы, которая была реализована благодаря небольшим пожертвованиям от слушателей.

2. О проблемах в российской науке:

- Количество администраторов растёт, а реальных учёных становится меньше

- Проблемы с закупкой научного оборудования и завышением цен

- Сложности с финансированием фундаментальных исследований

- Зависимость зарплат учёных от публикаций в западных журналах

3. О новой книге "Личный мозг":

- Ориентирована на людей среднего возраста

- Рассматривает проблемы самореализации после 28 лет

- Предлагает инструменты для решения кризиса среднего возраста

- Готовится второе издание из-за высокого спроса

4. О проблемах в образовании:

- Текущие реформы носят косметический характер

- Отсутствие базовых знаний у молодежи делает их легко манипулируемыми

- Необходимость жёстких реформ в системе образования

- Критика текущего руководства в сфере образования

Выводы:

Лекция Савельева затрагивает несколько острых проблем в российской науке и образовании. Основной посыл – системные проблемы в этих сферах ведут к снижению качества образования и научных исследований. Автор видит серьёзные риски в том, что недостаточно образованные люди становятся легкой мишенью для манипуляций. При этом Савельев продолжает свою научную деятельность, выпуская специализированные работы по нейробиологии и книги для широкой аудитории, несмотря на сложности с финансированием и поддержкой научных исследований.