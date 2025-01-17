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Провести проверку деятельности Чубайса

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В СК и Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой провести проверку деятельности Чубайса на предмет наличия признаков преступлений (c) генерал Картополов.

В этом деле главное своевременность и оперативность.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9616421.html
Метки: враги народа, криминал, мошенники, Россия, Чубайс, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29567 27527
    жора шапов 31 мин. назад

      Ага. Не прошло и..
      Моя кошка Нюша и то быстрее действует. Лежала спокойно на коленях, а потом как стартанёт на 3 м. , а потом ещё на 3 . Я аж испугался.
      И из-за древа в палисаднике вытащила мышь.
      Пришлось потом кормить внепланово за подвиг.

    • 32967 28073
      марина только что

        Значит готовится какая -то не ожень приемлимая ситуация в глазах народа и нужен большой ШУМ в СМИ..Не думаю,что Чубайс закроет какое-то действо Кремля.Его ,как поставили ,так и забрали ,опреденные Силы на покой=считают ,что заслужил..И никакой ледоруб ему не грозит..ну разан что старушки/пенсионерки повозмущаются..Ну совсем слабый ход..

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