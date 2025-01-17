Провести проверку деятельности Чубайса
В СК и Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой провести проверку деятельности Чубайса на предмет наличия признаков преступлений (c) генерал Картополов.
В этом деле главное своевременность и оперативность.
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Ага. Не прошло и..
Моя кошка Нюша и то быстрее действует. Лежала спокойно на коленях, а потом как стартанёт на 3 м. , а потом ещё на 3 . Я аж испугался.
И из-за древа в палисаднике вытащила мышь.
Пришлось потом кормить внепланово за подвиг.
Значит готовится какая -то не ожень приемлимая ситуация в глазах народа и нужен большой ШУМ в СМИ..Не думаю,что Чубайс закроет какое-то действо Кремля.Его ,как поставили ,так и забрали ,опреденные Силы на покой=считают ,что заслужил..И никакой ледоруб ему не грозит..ну разан что старушки/пенсионерки повозмущаются..Ну совсем слабый ход..