Ибица и Мальорка настоящая история Островов .
Балеарские острова в которые входят известные курорты Ибица и Пальма де Мальорка в средние века были стратегическим объектом в Средиземном море. Это практически половина пути по морю из Европы в Африку из Карфагена в Римскую Империю. С точки зрения торговых путей это был главный перекрёсток этих путей и соответственно лакомый кусок пирога. В этом видео я расскажу, как по одной и той же схеме завоёвывались торговые пути, а потом им писалась новая история, что оправдать завоевание - освобождением...
Комментарий редакции
1. Исторический контекст Балеарских островов:
- Балеарские острова (Майорка, Ибица) были завоеваны Римской империей в 123 году до н.э. консулом Квинтом Цецилием Метеллом.
- Древние греки называли острова «Гимнесийскими», что означает «острова голых людей», из-за местных пращников-наемников.
- История островов переплетена с мифами, включая легенды о карфагенских корнях Ганнибала.
2. Проблемы с изучением истории:
- Многие детали истории основаны на трудах поздних хронистов (например, иезуитов), что вызывает сомнения в достоверности информации.
- Археологические исследования начались только в 1923 году, что затруднило восстановление полной картины прошлого.
3. Римские поселения и их местоположение:
- Основное поселение Пальма упоминается Плинием Старшим, но точное место его нахождения остаётся спорным.
- Раскопки выявили следы римской архитектуры в районах, ранее не считавшихся значимыми.
4. Легенда о летучей мыши:
- Летучая мышь, символ города Пальма, связывается с христианским завоеванием и мифами о её роли в спасении войск.
5. Культурное наследие:
- Архитектура Майорки имеет арабские элементы, что указывает на влияние мусульманского периода.
- История, отражённая в легендах, часто используется для оправдания завоеваний и изменений.
6. Современное отношение к истории:
- Жители островов часто полагаются на легенды, игнорируя более сложные факты.
Выводы:
- История Балеарских островов представляет собой смесь фактов, мифов и интерпретаций, что осложняет её изучение.
- Археологические находки и исторические источники необходимо рассматривать критически, учитывая возможные искажения.
- Легенды и мифы играют важную роль в формировании местной идентичности, но требуют перепроверки для понимания реального прошлого.