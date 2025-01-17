В начале осени, когда ЦБ поднял ставку, а проценты по депозитам существенно выросли вслед, умиляли объяснения и разговоры о необходимости этого для стерилизации денежной массы. В рамках нормальной экономической логики, ставку можно было повышать, но параллельно необходимо было компенсировать это раздачей дешёвых кредитов в стратегических отраслях, чтобы рос агрегат М2. Нужно было поддерживать не общий, а точечный и приоритетный рост в экономике, не допуская искажений и деформаций. Текущее монетарное руководство без подсказки и чётких указаний делать это не умеет, неудивительно, что политика ЦБ оказалась предсказуемо неэффективной и нелогичной.

Борьба со «статистической инфляцией», начатая летом 2024 г., когда всплеск конца 2023 – начала 2024 гг. выдохся, не объяснима в рамках рациональной логики. Если бы ЦБ ничего не делал, по итогу года показатель был бы 6%, а после героической борьбы превысил 10%. Для достижения данного результата банки были обложены дикими ограничениями в выдаче кредитов. Сейчас сложно взять деньги даже под высокие проценты на пополнение оборотного капитала – лимиты мешают. Всё это делается с маниакальным упорством, с отказом признавать, что макроэкономические модели не работают и их необходимо корректировать.

Прошло несколько месяцев и оказалось, что более полусотни триллионов рублей на депозитах, которые ранее не представляли угрозы, вдруг стали восприниматься на Неглинной в качестве мины замедленного действия. Тут важно напомнить, что речь идёт не о реальных экономических законах, связях и процессах, а об искаженном представлении о них.

Согласно текущей политике ЦБ, заморозка депозитов недопустима, но не потому, что уничтожит инвестиционный климат, на это они смогут пойти. Проблема в другом – не получится переложить за это ответственность ни на кого другого. Речь идёт как об институциональном благоусмотрении, так и личном, ведь последствия ударят по всей элите страны. Много серьёзных людей будут спрашивать у своих "друзей в ЦБ", как так получилось и почему именно их не предупредили заранее. Как ни вертись, но всегда останутся недовольные и обиженные, а суммы такие, что могут и прикопать.

В прозвучавших от имени ЦБ заверениях, вроде бы даже анонимных, что заморозка вкладов абсурдна, пропущены «пока», «в настоящий момент» и т.д., а также нет персональных гарантий. В текущий момент шансы невелики 10%-15%, но по мере ухудшения положения, а ЦБ стараётся сильно, вероятность будет расти. Без изменения монетарной политики, ситуация будет выходить из-под контроля, все «допустимые» инструменты пробуют, но они не принесут результата.

Руководство ЦБ окажется перед выбором – менять модели, запуская органичный и нормальный рост монетарной базы, как было в 2022 г., как было при Викторе Геращенко и т.д., или замораживать депозиты, панически боясь их прихода в экономику (хотя ничего страшного в этом не будет). Веры в осознание немного, инерционный вариант – тянуть и откладывать до последнего, в ожидании внешних экономических шоков, экономической катастрофы или тяжёлого кризиса. Последнее можно использовать в качестве оправдания и обоснования, в логике: «Это не мы и нас подставили».

Для большей части простых людей происходящее не имеет важности, если и будет заморозка, то свыше определённого лимита, с возможностью ежемесячно снимать определенные суммы, направлять их на погашение кредитов и т.д. Потолок отсечения сейчас обсуждать не имеет смысла, но это несколько миллионов. Даже если вероятность мала, учитывать нужно, цена высока. По возможности раскидывайте депозиты по членам семьи, оставляйте некоторую сумму наличности и т.д. Повторю, шансы сейчас малы, но если в ближайшие месяцы Дональд Трамп или ещё кто гениальный устроит сильный кризис на мировом рынке, соблазн воспользоваться будет велик.

И, да, есть ещё третий вариант, самый лучший – переход ЦБ на ручное управление, как было в 2022 году, правда, есть и много хуже сценарий – захват офиса на Неглинной плюшевыми мишками, которые полезут туда за мёдом…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Политика ЦБ по повышению ставки осенью была неэффективной – не было компенсирующих мер в виде дешёвых кредитов для стратегических отраслей.

2. Борьба со "статистической инфляцией" в 2024 году привела к противоположному эффекту: вместо ожидаемых 6% инфляция превысила 10%, при этом были введены жёсткие ограничения на выдачу кредитов.

3. Крупные суммы на депозитах (более 50 трлн рублей) стали восприниматься ЦБ как потенциальная угроза.

4. Хотя ЦБ отрицает возможность заморозки вкладов, вероятность такой меры оценивается автором в 10-15% и может расти при ухудшении ситуации.

5. Перед ЦБ стоит выбор:

– Изменить модели и допустить рост монетарной базы

– Заморозить депозиты

– Ждать внешних шоков для оправдания своих действий

6. В случае заморозки вкладов, вероятно, будет установлен определённый лимит (несколько миллионов рублей) с возможностью ежемесячного снятия ограниченных сумм.

Вывод:

Автор критикует текущую монетарную политику ЦБ как неэффективную и предупреждает о возможности заморозки вкладов в случае ухудшения экономической ситуации. Хотя вероятность такого сценария оценивается как невысокая, автор рекомендует принять превентивные меры: распределять депозиты между членами семьи и держать часть средств в наличности. Ситуация может обостриться в случае внешних экономических шоков или кризиса.