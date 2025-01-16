Продолжаем приводить примеры из выступлений и писем Феликса Эдмундовича о том, как нужно работать и организовывать работу так, чтобы был реальный результат, а не его симулякр (начало тут)

«Хозяйственники должны знать, что ни одно мероприятие, ни один сколько-нибудь крупный вопрос не может быть проведен в жизнь, не может дать необходимых результатов, если он проводится через голову рабочей массы, если он не понят рабочей массой»

А могут ли в России быть хорошими результаты в сфере образования, если они проводятся без учета живого мнения учителей? Высказывание справедливо для любой сферы, не так ли?

«Безусловно, нам необходимо ввести режим личного общения с теми, над кем мы управляем и кому мы поручаем ту или иную работу. Нужно видеть живого человека, чтобы знать что-нибудь по тому или по другому делу.



Никакой отчет и доклад не может сказать того, что сам живой человек скажет»

Но сегодня мнение живого учителя наверху никому не интересно. А ведь именно он работает на месте и на своем живом опыте понимает и ощущает всё то, что мешает ему учить детей.



Да и внутри самих школ часто нет не только вертикально выстроенных, живых, человеческих отношений, но даже и горизонтальных. Во многих учительских коллективах вместо взаимопомощи процветает негатив и грызня.



А ведь именно такая профессиональная солидарность и могла бы спасти учителя из его бедственного положения. К тому же ведь именно у взрослых дети, — строители будущего — перенимают образцы поведения как способ жить.



Да и что по-настоящему большое может построить, какую крупную проблему может решить без коллективности даже образованный человек в одиночку?

«Ваши отделы, отделы труда не смогут выполнить тех великих задач, <…>, если между нашими хозяйственниками и теми рабочими, которые непосредственно работают и выполняют эти работы, не будет необходимой, достаточно прочной, крепкой связи»

Сегодня никакой живой связи между учителями и вышестоящими ведомствами, теми же цифровизаторами нет и быть не может. Ведь вторые активно списывают первых в утиль и убеждены в их полной ненужности.

«Что еще сокращать в бюджете? Расходы на образование?



Тов. Пятаков, может быть, вам скажет, как наша промышленность задыхается от недостатка культурности, от недостатка квалификации. Мы не можем сократить этих расходов.



Мы должны и можем сократить чисто административные расходы нашего аппарата».

А разве сегодня наша страна не испытывает кадровый голод в той же рабочей сфере? Экономия средств — именно то, ради чего и затевается внедрение в школу всяких ИИ. Вот только без этой самой живой связи с учителем цифровое обучение в школе не просто неэффективно, а убивает образование на корню.

«Та отчетность, которую мы собираем, есть фантастика, квалифицированное вранье.



Дело в том, что у нас нет ответственности за цифры. <…> Мы не должны жить так, как сейчас живем. У нас система такова, что она поощряет эту фантастику. <…> он (трест) дает такие-то и такие-то цифры, а мы ему переделываем, а нам в Госплане переделывают. При этой системе выходит так, что ты можешь врать сколько угодно. Мы знаем наперед, что ты врешь <…>



Мы должны бороться с такой системой во что бы то ни стало»

Сегодня в сфере образования враньё — везде. Враньё о качестве образования детей, нехватке учителей, о зарплатах. Подытоживая, хочется привести последнюю цитату Феликса Эдмундовича о способе решения проблемы, каким он его видел.

«Изучать зло не надо — оно очевидно. Здесь необходима хирургия. Я думаю, надо найти смелую и знающую дело группу людей и дать им нож, безапелляционный… Знаю одно, если не найдете хирургического метода и хирургов — ни черта не выйдет. Слишком большая косность и сила сопротивления»

В свете всего вышесказанного понятно, и что такое сегодня наш управленческий аппарат в сфере образования, и как его видели строители социализма, и чьим на самом деле врагом являются очернители нашего советского прошлого, которое и породило самую качественную систему образования в мире.

РВС

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Любые важные изменения не могут быть эффективны без учета мнения тех, кто непосредственно работает в данной сфере (в контексте статьи – учителей).

2. Необходимость живого общения между руководством и исполнителями – никакие отчеты не могут заменить прямой контакт с людьми.

3. В современной системе образования отсутствует реальная связь между учителями и вышестоящими органами управления.

4. Экономия на образовании (в том числе через внедрение ИИ) приводит к снижению качества обучения и кадровому голоду.

5. Современная система отчетности в образовании построена на недостоверных данных и "квалифицированном вранье".

Вывод:

Статья проводит параллели между взглядами Ф.Э. Дзержинского на управление и современной ситуацией в российском образовании. Автор подчеркивает, что текущие проблемы в образовательной сфере (отсутствие диалога с учителями, формализм, недостоверная отчетность, попытки экономии через цифровизацию) во многом возникают из-за игнорирования базовых принципов эффективного управления, которые были сформулированы еще в советское время. Решение проблем требует кардинальных изменений в системе управления образованием и возвращения к принципам живого взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.