Меня удивляет работоспособность прежних эпох. Современный человек, да и я сам себе, кажутся мне тем персонажем дневников Кафки, где говорится, что некий человек тяжело дышал, словно только окончивший бой гладиатор.

Между тем его работой можно было окрасить всего лишь небольшую часть стены в скромном присутственном месте.

Так мы и живем. Устаем без меры, но объем полезных работ ничтожен.

Суета сжирает, как раковые клетки, все живое и творческое.

Весь пар уходит в свистки.

И сколько ее, усталости! Но сколько и помпы от даром затраченных усилий!

Время вспомнить того чудака из анекдота, который покупал яйца по рублю за штуку, варил их и уже вареными продавал опять по рублю за штуку.

На вопрос, что ему пользы с этой бессмысленной деятельности, он отвечал – навар остается.

«Навар» от нашей суеты – простая кипяченая вода.

Так мне кажется. Но вот примеры иных времен, которые нам, по причине глупой надменности, могут показаться временами примитивизма и дикости.

Мобильников тогда не было, на курорты не летали.

Но там люди трудились и не били воздух, а достигали цели.

Вот Лопе де Вега. Этот испанец написал две тысячи пьес и еще на одну тысячу больше сонетов.

Две тысячи пьес! Читал ли кто из нас за жизнь в сумме столько пьес самых разных авторов?

Ходил ли столько раз за всю жизнь в театр?

Можно возразить, что, мол, сюжеты шаблонные, а жизнь требовала новенького к каждому воскресенью и т.д.

Согласен. Но все же я остаюсь завороженным перед числом «две тысячи».

И ведь не жил как сыр в масле на испанской литературной даче.

В армии служил, близких терял, учился, молился, грешил, каялся.

И вот при всем этом такая работоспособность.

Со всеми интернетами, удобствами и прочими штучками современник наш пишет за жизнь два никудышных сонета, полторы пьесы, а к ним – двухтомник мемуаров о муках творчества.

Есть с чем сравнить и от чего смириться.

Или хотя бы Жюль Верн.

Этот чудак написал более шестидесяти романов, предсказав полеты на Луну, самолеты, вертолеты, телевидение и прочую всячину, не исключая электрического стула.

После его смерти были найдены среди бумаг 20 тысяч тетрадей с выписками из самых разных областей человеческого знания.

Можно только представить, насколько настырным, жадным к знаниям и работоспособным человеком был этот фантаст.

Странно, когда он спать и есть успевал. Сродни ему и наш писатель Беляев.

Тот тоже нафантазировал кучу всего, включая человека-амфибию, голову профессора Доуэля и прочее. Семнадцать романов плюс повести и рассказы.

Семнадцать не шестьдесят, конечно.

Но примите во внимание, что Беляев шесть лет был прикован к постели после травмы спины и три года лежнем пролежал в корсете из гипса.

Его, лежачего, даже жена бросила, как безнадежного.

А жил он в лихолетье Гражданской войны, социалистического строительства и прочих «радостей», которые человеку можно пожелать только в качестве проклятия.

И я удивляюсь работоспособности этих людей. Учились, читали, думали, не унывали.

Я удивляюсь их оптимизму, их жадности к знанию и творчеству.

Я беру здесь навскидку известные мне примеры литературы.

Но беру их в качестве примеров не литературы только, а трудолюбия, свойственного эпохе.

Потому что если есть такой настырный и талантливый литератор, то есть, несомненно, где-то рядом с ним и подобный ему настырно-талантливый инженер, и такой же геолог, педагог, спортсмен, военачальник.

Работоспособность, жертвенность, энтузиазм здесь только маркеры эпохи, которая отразилась и в литературе, и в иных многих жизненных областях.

Жаловаться легко. Виновных искать легко. Легко унывать и списывать свою бесполезность на тысячи факторов.

Только творить и работать трудно.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Современный человек быстро устаёт, но производит мало полезной работы. Большая часть энергии тратится на суету и бессмысленную деятельность.

2. В прошлые эпохи люди демонстрировали невероятную работоспособность, что автор подтверждает примерами:

– Лопе де Вега написал 2000 пьес и более 3000 сонетов

– Жюль Верн создал более 60 романов и оставил 20000 тетрадей с выписками

– Александр Беляев, несмотря на тяжёлую болезнь и сложные жизненные обстоятельства, написал 17 романов

3. Высокая работоспособность была характерна не только для литераторов, но и для представителей других профессий той эпохи.

4. Современники, имея гораздо больше возможностей и удобств, производят значительно меньше работы, при этом больше жалуются на трудности творчества.

Вывод:

Статья поднимает проблему снижения продуктивности в современном обществе. Автор противопоставляет нынешнюю "суетливую усталость" истинной работоспособности прошлых поколений, которые, несмотря на более сложные условия жизни, создавали значительно больше. Отец Андрей Ткачёв призывает читателей не искать оправданий своей неэффективности, а брать пример с трудолюбивых предшественников, которые проявляли настойчивость, энтузиазм и жажду знаний в любых обстоятельствах.

Дополнительный вывод к статье:

Размышляя над работоспособностью прошлых эпох, важно избегать методологической ошибки в сравнении. До нашего времени дошли имена именно тех людей, кто оставил значительный след в истории – Лопе де Вега, Жюль Верн, Александр Беляев. Их невероятная продуктивность поражает воображение, но было бы неверно считать, что все их современники обладали схожей работоспособностью. В каждой эпохе существуют свои подвижники, фанатично преданные своему делу люди, которые становятся путеводными звёздами для остальных. Именно их имена чаще всего доносит до нас история.

Говоря о труде и его плодах, нельзя не отметить, что полная самоотдача в одном направлении часто требует существенных жертв в других сферах жизни. Каждый человек стоит перед выбором: посвятить себя целиком какому-то делу, возможно, в ущерб простым земным радостям, или найти баланс между разными гранями жизни. Этот выбор глубоко личный и нет универсально правильного ответа.

Безусловно, созидательный труд является мощным инструментом личностного роста. Однако не всякое усердие оставляет заметный след в истории, да и не должно – большинство честных трудов направлено на поддержание повседневной жизни общества. Более того, в нашем стремлении к продуктивности важно не забывать о другой, не менее значимой стороне человеческой природы – потребности в созерцании, осмыслении и осознании. Этот "шаг покоя" не менее важен, чем "шаг активности". Именно в такие моменты происходит внутренний рост, формируется мировоззрение, рождаются новые идеи. Без этого равновесия любой труд рискует превратиться в ту самую бессмысленную суету, о которой говорится в начале статьи.