Ближайшие несколько лет ведущие военные державы мира будут заняты вопросом, что делать и как обороняться от дронов. Красивые проекты про лазерные башенки на танках либо на стационарных позициях, что находят дроны через радио либо оптический канала и уничтожают их импульсом конечно замечательны и тащат нас в Вархаммер 40 000, но в данный момент они неосуществимыми. Поэтому основная задача ( помимо попила бабла на НИОКР и красивых презентациях), это быстрый ввод в строй недорогих и простых систем ПВО микро радиуса, с зоной эффективного ведения огня буквально в 100-300 метров.

Те державы, кто не озаботится подобными оружейными системами, при любом столкновении с грамотным противником, даже с иррегулярами, понесут очень большие потери и не смогут выполнять поставленные задачи.

Дроны настолько быстро завоевали превосходство, что в это трудно поверить. В связи с чем я с улыбкой смотрю на разные мировые рейтинги военной силы, в которых хохлы на каком-нибудь 18-20 месте, далеко позади Германии или Франции. Было бы крайне интересно посмотреть реальное боевое столкновение панцердивизии Бундесвера с условной 72 бригадой ВСУ, особенно если хохлы находятся в обороне. Думаю, что панцердивизия очень быстро понесла бы неприемлемые потери, а немецкое общество в целом отказалось бы от войны и потребовало у Бундестага платить гроши диким хохлам, пока те окончательно не разнесли остатки немецкого авторитета. Все то же самое и даже в большей степени касается Франции, и наверное даже Польши.

И все это потому, что ВСУ в полной мере овладели искусством дроноводства и сейчас только мы составляем им настоящую конкуренцию.

Что же касается самого производства дронов, то тут задачи еще сложнее, чем со средствами против них. По сути сейчас у Китая монополия на комплектующие, без Китая можно делать дроны, но это будет очень дорого и очень мало и первостепенная задача любой крупной военной державы, это начать самостоятельно обеспечивать свою военную промышленность комплектующими, правда тут еще одна сложность, а именно наличие редкоземельных металлов в нужном количестве, а Китай и тут является если не полным монополистом, то по крайней мере близок к этому.

Дроны и средства против дронов, вот основа военного строительства в ближайшее время. Наступает время войн, где у человека остается функция выжить под 24 часовым контролем с воздуха и беспрестанными ударами бездушных машин, артиллерии, авиации, ракет.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В ближайшие годы ведущие военные державы должны сосредоточиться на разработке средств противодействия дронам. При этом футуристические проекты (лазерные системы) пока нереализуемы.

2. Главный приоритет – создание недорогих систем ПВО ближнего радиуса действия (100-300 метров).

3. Страны, не развивающие противодронные технологии, рискуют понести серьезные потери даже в конфликтах с нерегулярными формированиями.

4. Традиционные рейтинги военной мощи не отражают реального соотношения сил, поскольку не учитывают фактор развития дронов.

5. В настоящее время существует сильная зависимость от китайских комплектующих и редкоземельных металлов в производстве дронов.

Вывод:

Статья подчеркивает фундаментальное изменение характера современных военных конфликтов из-за массового применения дронов. Автор указывает на необходимость срочной адаптации военных доктрин и промышленности к новым реалиям, где основными направлениями становятся развитие беспилотных технологий и средств противодействия им. При этом отмечается проблема технологической зависимости от Китая, которую необходимо преодолеть для создания эффективных систем. Характер войны трансформируется в противостояние, где человеку отводится все более пассивная роль под постоянным наблюдением и угрозой со стороны беспилотных систем.