Развитие науки и технологий является естественным явлением, важно понимать, что есть новшества неприемлемые, которые в любом случае ведут к разрушению норм морали и нравственности, а есть инструменты, которые могут быть как полезны, так и вредны, в зависимости от контролирующих их. Для примера, к первой категории относятся биологические эксперименты демонов знания от науки над природой человека, полностью игнорирующие морально нравственные табу. Для них человек – суть биологический объект, без духа, души и психики.

Примером второго является цифровизация, которая может служить как для хорошего, так и плохого. Про негативные примеры сказано много, рассмотрим положительный – создание цифрового профиля мигрантов. Пока это только начало и фундамент, но в дальнейшем его нужно обязательно дорабатывать и расширять.

В быстро растущих, развивающихся, перспективных и востребованных отраслях и компаниях часто существует принцип «up or out» (вверх или на выход). Когда потеря времени и темпа критична, то накопление инертных, переставших развиваться людей становится опасностью. Данный подход негуманен и жесток к отдельным людям, но совершенно оправдан с позиции коллективных интересов. Схожие процессы сейчас происходят в России, необходимо введение аналогичного принципа в отношении мигрантов, точнее, их культурной интеграции.

Необходимо вводить рекомендательный (чтобы не ограничивать себя жёсткими правилами) рейтинг «культурной интеграции», который автоматически рассчитывается для каждого мигранта. Существуют минимальные уровни для получения разрешения на работу, ВНЖ и тем более гражданства. Смотрится динамика, условно, если мигрант получил ВНЖ, но за несколько лет нет динамики, никакого продления не будет.

В индексе учитывается многое – уровень знания русского языка, принадлежность к коренным народам России, официальное трудоустройство и уплата налогов, служба в армии по контракту, получение высшего образования в государственных ВУЗах, знаки отличия, успешная интеграция детей и т.д., вплоть до смены имени и крещения (выдаётся свидетельство). Наличие правонарушений, судимости, членство в экстремистских организациях, пренебрежение местными нормами поведения, вызывающий внешний вид, нарушения со стороны детей и т.д. ведут к начислению отрицательных баллов.

Обнаруженный подлог – штраф в тройном размере, т.е. выявили более низкий уровень знания русского языка или фиктивную смену имени – всего доброго. Полностью уходит принцип воссоединения семей, фиктивные браки и т.д., учёт идёт индивидуальный. Привёз мигрант семью, оформил документы, а при продлении выяснилось, что его жена всё это время так и не выучила русского языка, сидела дома и на всех фотографиях в соцсетях замотана под арабку – запрет на пребывание, высылка вместе с детьми. Дети ведут себя хамски и вызывающе в школе – снижение рейтинга родителям, с последующим прекращением основания пребывания и высылкой, знание языка и успеваемость тут не поможет.

Понятно дело, что сразу появятся правильные «билды прокачки», рекомендации и попытки взлома системы, но именно для этого методика должна быть рекомендательной и постоянно адаптироваться. Для настроенного на интеграцию и встраивание в наше общество, это будет поддержкой, а для желающих получать блага и оставаться «собой» – препятствие и сложность. Обратите внимание, в рейтинге не должно быть ничего связанного с материальными вопросами, вроде наличия недвижимости – важно только принятие культуры.

Высококвалифицированные мигранты из Европы и представители Русского мира будут легко проходить через фильтры и этапы интеграции, а вот для остальных это станет сильным ограничением. В любом случае, решение остаётся за человеком, но система будет давать рекомендации, специалист может согласиться, а может обоснованно изменить решение, но такие случаи на контроле.

И, да, если у специалиста появляется сомнение, он может своей волей отправить на дополнительную проверку указанных в профиле данных, а если что-то всплывает после получения гражданства – прекращение оного…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Цифровизация может использоваться как положительно, так и отрицательно – создание цифрового профиля мигрантов рассматривается как позитивный пример.

2. Предлагается введение рекомендательного рейтинга "культурной интеграции" для мигрантов, который влияет на получение разрешения на работу, ВНЖ и гражданство.

3. Факторы, повышающие рейтинг:

- Знание русского языка

- Принадлежность к коренным народам России

- Официальное трудоустройство и уплата налогов

- Служба в армии по контракту

- Получение высшего образования в госвузах

- Успешная интеграция детей

4. Факторы, понижающие рейтинг:

- Правонарушения

- Судимости

- Членство в экстремистских организациях

- Пренебрежение местными нормами поведения

- Нарушения со стороны детей

5. Система должна быть гибкой, постоянно адаптироваться и носить рекомендательный характер.

Вывод:

Автор предлагает создать систему оценки культурной интеграции мигрантов, основанную на цифровом профиле. Основной акцент делается не на материальном благосостоянии, а на степени принятия культуры и интеграции в российское общество. Система задумана как инструмент содействия тем, кто стремится к интеграции, и препятствие для тех, кто хочет получать преимущества без культурной адаптации. При этом подчеркивается важность гибкости системы и возможности человеческого фактора в принятии окончательных решений.