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Зачем нам подменили историю?

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Очень частый вопрос, а для чего же историкам или правителям, государственной власти, у которых собственно историческая наука и финансируется врать, вводить нас (народ) в заблуждение и выдумывать исторические мифы, подменять настоящую историю фальшивой. Для чего?

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Подмена истории:
   - Официальная история искажена, чтобы легитимизировать власть и управлять народом.
   - Подмена Бога и смена идеологии — важная часть этой стратегии.
   - Примеры искажений: монголо-татарское нашествие, крестовые походы, реконкиста.

2. Фальсификация исторических событий:
   - История Золотой Орды и монголо-татар представлена как завоевание, хотя на деле это могла быть борьба Романовых за контроль Волжского торгового пути.
   - Огнестрельное оружие XV века в массовом использовании маловероятно, археология подтверждает это.

3. Роль религии и еврейской истории:
   - Старый и Новый Завет рассматриваются как отражение смены эпох и идеологий.
   - Евреи и иудеи — это не отдельные народы, а термины, связанные с религией и культурой.
   - Аварский и Хазарский каганаты имеют много общего с библейскими описаниями Ханаана.

4. Культурные особенности:
   - Офенский язык (феня) изначально был средством шифровки старообрядцев.
   - Язык идиш развился на основе еврейско-славянских диалектов.

5. Археологические свидетельства:
   - Монеты, найденные на раскопках, ставят под сомнение традиционное летоисчисление.
   - Богатства территорий, таких как Золотая Орда, связаны с контролем торговых путей.

6. Современные параллели:
   - Исторические фальсификации влияют на восприятие прошлого и используются для управления обществом.

Вывод:

Лекция поднимает тему фальсификации истории как инструмента управления и смены идеологий. Основная мысль — необходимо критически относиться к официальной версии истории, изучать альтернативные источники и обращать внимание на археологические находки.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eZyrLIsnYYE
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