Зачем нам подменили историю?
Очень частый вопрос, а для чего же историкам или правителям, государственной власти, у которых собственно историческая наука и финансируется врать, вводить нас (народ) в заблуждение и выдумывать исторические мифы, подменять настоящую историю фальшивой. Для чего?
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Подмена истории:
- Официальная история искажена, чтобы легитимизировать власть и управлять народом.
- Подмена Бога и смена идеологии — важная часть этой стратегии.
- Примеры искажений: монголо-татарское нашествие, крестовые походы, реконкиста.
2. Фальсификация исторических событий:
- История Золотой Орды и монголо-татар представлена как завоевание, хотя на деле это могла быть борьба Романовых за контроль Волжского торгового пути.
- Огнестрельное оружие XV века в массовом использовании маловероятно, археология подтверждает это.
3. Роль религии и еврейской истории:
- Старый и Новый Завет рассматриваются как отражение смены эпох и идеологий.
- Евреи и иудеи — это не отдельные народы, а термины, связанные с религией и культурой.
- Аварский и Хазарский каганаты имеют много общего с библейскими описаниями Ханаана.
4. Культурные особенности:
- Офенский язык (феня) изначально был средством шифровки старообрядцев.
- Язык идиш развился на основе еврейско-славянских диалектов.
5. Археологические свидетельства:
- Монеты, найденные на раскопках, ставят под сомнение традиционное летоисчисление.
- Богатства территорий, таких как Золотая Орда, связаны с контролем торговых путей.
6. Современные параллели:
- Исторические фальсификации влияют на восприятие прошлого и используются для управления обществом.
Вывод:
Лекция поднимает тему фальсификации истории как инструмента управления и смены идеологий. Основная мысль — необходимо критически относиться к официальной версии истории, изучать альтернативные источники и обращать внимание на археологические находки.