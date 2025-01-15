Очень частый вопрос, а для чего же историкам или правителям, государственной власти, у которых собственно историческая наука и финансируется врать, вводить нас (народ) в заблуждение и выдумывать исторические мифы, подменять настоящую историю фальшивой. Для чего?

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Подмена истории:

- Официальная история искажена, чтобы легитимизировать власть и управлять народом.

- Подмена Бога и смена идеологии — важная часть этой стратегии.

- Примеры искажений: монголо-татарское нашествие, крестовые походы, реконкиста.

2. Фальсификация исторических событий:

- История Золотой Орды и монголо-татар представлена как завоевание, хотя на деле это могла быть борьба Романовых за контроль Волжского торгового пути.

- Огнестрельное оружие XV века в массовом использовании маловероятно, археология подтверждает это.

3. Роль религии и еврейской истории:

- Старый и Новый Завет рассматриваются как отражение смены эпох и идеологий.

- Евреи и иудеи — это не отдельные народы, а термины, связанные с религией и культурой.

- Аварский и Хазарский каганаты имеют много общего с библейскими описаниями Ханаана.

4. Культурные особенности:

- Офенский язык (феня) изначально был средством шифровки старообрядцев.

- Язык идиш развился на основе еврейско-славянских диалектов.

5. Археологические свидетельства:

- Монеты, найденные на раскопках, ставят под сомнение традиционное летоисчисление.

- Богатства территорий, таких как Золотая Орда, связаны с контролем торговых путей.

6. Современные параллели:

- Исторические фальсификации влияют на восприятие прошлого и используются для управления обществом.

Вывод:

Лекция поднимает тему фальсификации истории как инструмента управления и смены идеологий. Основная мысль — необходимо критически относиться к официальной версии истории, изучать альтернативные источники и обращать внимание на археологические находки.