Сворачивание повесточки
Палата представителей США 218 голосами против 206 одобрила законопроект, который запрещает трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) участвовать в женских школьных спортивных командах. Учебные заведения, которые проигнорируют норму, лишатся финансирования.
Трамп еще к власти не пришел, а уже идет явный откат повесточки.
После прихода к власти обещают отменить службу трансгендеров в армии. Ряд крупных корпораций уже объявили о сворачивании целых направлений поддержки толерстии в своей операционной и маркетинговой деятельности. И это только начала. Как в свое время замели под ковер BLM, также сейчас будут прибирать повесточку.
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Трамп – это продолжение Хазарского проекта (ПСМ). Время покажет, сколько цыплят останется осенью .
Разложение общества Запада ,да и верхушки элитной в России продолжится ,возможно уберут социальную лестницу для них,ну и армия нужна конечно здоровой,Эта пакость изначально ,от роду ,принадлежит евреям -так что не исчезнет.
Просто Трамп набирает очки,менеджеры/пиарщики же с Маском,чтобы потом иметь деньги-святая святых ж/саксов..
“ну, во-первых, нынешние санкции(от Трампа по Газпрому) — это не столько против России, сколько для замены или переориентации посредников от “коллективного байдена” и не только (клинтоны тоже в доле были, да сплыли) к “коллективному трампу” и не только (обамы сохранятся в пуле)
а на “нашем” фондовом рынке уже ниже некуда загонять “голубые фишки”, так что это индикатор, что все кто хотел или кого вынуждали, уже ушли. А остальные, кто поумнее, ориентируются на позиции Трампа, Маска, Келлога и ответные реплики Пескова с Лавровым, внушающие осторожный оптимизм..
Маск родом из ЮАР-его начало становления ,как личности, оттуда..”роль бушменского режима им. Манделы в ЮАР — была вытеснить Британию в пользу США (при поддержке Израиля и части руководства СССР)
так что маргинализованные белые элиты стали как Маск искать счастья в Канаде и США
однако банки Сити из Кейптауна никуда не делись, как и сильная индийская бизнес-община, и растущая китайская, так что роль ЮАР получилась в виде площадки для выяснения и согласования интересов (как Киев до 2014 года)
флюгерная политика.
п.с. вам правда нравятся, ну просто таки ,впечатляющие ,обьемные статьи КОЛОНЕЛЯ..Все они типа :В Киеве выпал снег,а в Сиферополе дождь по-прежнему”