Трамп еще к власти не пришел, а уже идет явный откат повесточки.После прихода к власти обещают отменить службу трансгендеров в армии. Ряд крупных корпораций уже объявили о сворачивании целых направлений поддержки толерстии в своей операционной и маркетинговой деятельности. И это только начала. Как в свое время замели под ковер BLM, также сейчас будут прибирать повесточку.