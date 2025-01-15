Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены две контратаки противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Замостье, Ивашковский, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Погребки, Суджа, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномета.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52120 военнослужащих, 305 танков, 229 боевых машин пехоты, 170 бронетранспортеров, 1566 боевых бронированных машин, 1480 автомобилей, 366 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России