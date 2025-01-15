Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 января 2025 г.)

28 2

Сегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Подолы, Петропавловка, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 460 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, 13 пикапов, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Славянск, Николаевка, Северск, Янтарное, Верхнекаменское, Переездное, Дачное, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.
 
▫️ В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 560 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Новоселка, Разлив и Времевка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербаки, Блакитное, Орехов, Новопокровка Запорожской области, Днепровское, Антоновка Никольское и Ивановка Хе6рсонской области.

Противник потерял до 95 военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/47898
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 2 января 2024 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 4 по 10 ноября 2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 32952 28062
    марина четыре часа назад

      УРА!!надеюсь ,что военкор Котенок не врет.
      “Уничтожен штаб группировки ВСУ со старшими офицерами, руководящими Курской операцией. Ракетный удар был нанесен по скоплению живой силы и штабу ВСУ в Сумах. Многочисленные жертвы и оцепление СБУ в данный момент. Вереницы скорых. Минимум три БТРГ готовились в ночную ротацию.

      Судя по сообщению, среди офицеров были в основном майоры и полковники. Потери рядового состава составляют колоссальные цифры – до 2,5 тысячи боевиков ????. За последнее время это не первый такой удачный прилёт. Ранее сообщалось, что ракетным ударом по Сумам было уничтожено минимум два высших офицера ВСУ. А это ни много ни мало не младше генерал-майора.

      Кажется, что министр обороны Белоусов провернул мощную операцию. Враг длительное время находился в панике из-за того, что наши войска прорвались в Сумскую область. Вероятно, это сильно отвлекло внимание от всего остального, что и позволило оперативно вычислить местонахождение штаба курской группировки ВСУ.

      Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что наши войска перешли границу и ворвались в Сумщину западнее Журавки.
      п.с.неужто гоним супостата ,вместе с забранными насильно(пусть бежали бы)и к весне очистим Белгород,Курск и области..От границы сумской обл.до Грайворона (разбитого)-не более 10 км..-придется её отодвигать..https://cont.ws/@sipkin2003/2959581?gold=..Может теперь народ побежит от этих Ж/саксов и наркош..

      2
      2
    • 32952 28062
      марина два часа назад

        Где хохлы сегодня..Я что?-одна должна с русой освобождать 404 от укронацистов..
        “Согласно сообщениям ветерана ЧВК «Вагнер», известного под псевдонимом Condottiero, в результате точных попаданий полностью выведены из строя газовый хаб и хранилище в посёлке Стрый, расположенном в Львовской области.

        «Газовый хаб и хранилище в поселке Стрый Львовской области вышли из чата окончательно», – пишет ветеран «Вагнера».

        «После отключения Украины от газоносной трубы из РФ там оставались большие запасы украденного газа в хранилищах. Их дни сочтены, а пока наносятся удары по транспортным узлам. Через них Украина намеревалась продавать украденное. Вопрос не закрыт», – добавляют инсайдеры из Win/win…https://cont.ws/@AdskyiSatana/2959666………….https://www.mk.ru/politics/202

        1
        1

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход: