Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 января 2025 г.)
Сегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области.
ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Подолы, Петропавловка, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили более 460 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, 13 пикапов, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Славянск, Николаевка, Северск, Янтарное, Верхнекаменское, Переездное, Дачное, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.
▫️ В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка Донецкой Народной Республики.
Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял свыше 560 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Новоселка, Разлив и Времевка Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и склад боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербаки, Блакитное, Орехов, Новопокровка Запорожской области, Днепровское, Антоновка Никольское и Ивановка Хе6рсонской области.
Противник потерял до 95 военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
УРА!!надеюсь ,что военкор Котенок не врет.
“Уничтожен штаб группировки ВСУ со старшими офицерами, руководящими Курской операцией. Ракетный удар был нанесен по скоплению живой силы и штабу ВСУ в Сумах. Многочисленные жертвы и оцепление СБУ в данный момент. Вереницы скорых. Минимум три БТРГ готовились в ночную ротацию.
Судя по сообщению, среди офицеров были в основном майоры и полковники. Потери рядового состава составляют колоссальные цифры – до 2,5 тысячи боевиков ????. За последнее время это не первый такой удачный прилёт. Ранее сообщалось, что ракетным ударом по Сумам было уничтожено минимум два высших офицера ВСУ. А это ни много ни мало не младше генерал-майора.
Кажется, что министр обороны Белоусов провернул мощную операцию. Враг длительное время находился в панике из-за того, что наши войска прорвались в Сумскую область. Вероятно, это сильно отвлекло внимание от всего остального, что и позволило оперативно вычислить местонахождение штаба курской группировки ВСУ.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что наши войска перешли границу и ворвались в Сумщину западнее Журавки.
п.с.неужто гоним супостата ,вместе с забранными насильно(пусть бежали бы)и к весне очистим Белгород,Курск и области..От границы сумской обл.до Грайворона (разбитого)-не более 10 км..-придется её отодвигать..https://cont.ws/@sipkin2003/2959581?gold=..Может теперь народ побежит от этих Ж/саксов и наркош..
Где хохлы сегодня..Я что?-одна должна с русой освобождать 404 от укронацистов..
“Согласно сообщениям ветерана ЧВК «Вагнер», известного под псевдонимом Condottiero, в результате точных попаданий полностью выведены из строя газовый хаб и хранилище в посёлке Стрый, расположенном в Львовской области.
«Газовый хаб и хранилище в поселке Стрый Львовской области вышли из чата окончательно», – пишет ветеран «Вагнера».
«После отключения Украины от газоносной трубы из РФ там оставались большие запасы украденного газа в хранилищах. Их дни сочтены, а пока наносятся удары по транспортным узлам. Через них Украина намеревалась продавать украденное. Вопрос не закрыт», – добавляют инсайдеры из Win/win…https://cont.ws/@AdskyiSatana/2959666………….https://www.mk.ru/politics/202…